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Alpha Industries e Andersson Bell rivoluzionano l’abbigliamento militare

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Di : Davide Caruso

Alpha Industries e Andersson Bell rivoluzionano l'abbigliamento militare
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Alpha Industries e Andersson Bell lanciano una capsule FW26 che ripensa le giacche militari come elementi di stile contemporaneo. La proposta unisce la praticità dell’outerwear storico a svolte materiche e dettagli rimovibili. Il risultato è una piccola collezione pensata per chi cerca funzionalità e sperimentazione.

Un dialogo tra praticità e sperimentazione nel nuovo progetto

La collaborazione mette in relazione due linguaggi molto diversi. Alpha Industries porta l’esperienza consolidata nell’abbigliamento tecnico. Andersson Bell inserisce un approccio creativo, fatto di sovrapposizioni e richiami culturali. Insieme esplorano come la tradizione militare possa diventare materia viva per il guardaroba urbano.

I tre pezzi che definiscono la capsule

La linea propone tre capi che fungono da base per look modulari e contrasti di texture.

Dettaglio della CWU-45/P con finitura resinata e texture a contrasto
La CWU-45/P con superficie resinata fa della texture il punto focale.

  • CWU-45/P Flight Jacket: conserva la silhouette da aviatore ma adotta una finitura resinata. La superficie diventa protagonista visiva.

  • Flight Vest: un gilet imbottito con dettagli staccabili. Progettato per essere indossato da solo o combinato con altri strati.

  • Vest Layered N-2B: accosta la classica N-2B a un gilet in velluto. L’effetto è un contrasto evidente tra volumi e materiali.

Come la modularità cambia l’uso dell’outerwear

L’idea centrale non è replicare modelli d’archivio. È ripensare il modo in cui si indossano.

Gilet imbottito sovrapposto a giacca con dettagli rimovibili
La modularità: gilet staccabile e sovrapposizioni per adattare il capo.

  • Sovrapposizioni: i capi sono concepiti per essere combinati.

  • Dettagli rimovibili: permettono trasformazioni rapide del capo.

  • Finiture tattili: resinature e velluti introducono contrasti materici.

  • Funzionalità mantenuta: tasche e chiusure restano pratiche e testate.

Stile, cultura e riferimenti dietro il marchio Andersson Bell

Un ponte tra Seoul e il Nord Europa

Andersson Bell nasce a Seul nel 2014. Il brand mescola sensibilità coreane e ispirazioni scandinave. Il nome stesso unisce due mondi: Andersson richiama un cognome nordico, Bell evoca la tradizione coreana. Questa contaminazione guida le scelte di materiali e volumi.

Alpha Industries: dall’uniforme alla strada

Da forniture militari a icone della moda urbana

Fondata nel 1959, Alpha Industries ha trasformato giacche tecniche in simboli di stile. Modelli come il bomber MA-1 e la M-65 hanno attraversato decenni e sottoculture. In questa capsule, il patrimonio diventa punto di partenza per sperimentare senza cancellare la storia del capo.

Consigli pratici per indossare la capsule

  • Usa la Flight Vest sopra una camicia oversize per un contrasto proporzionale.

  • Abbina la CWU-45/P a tessuti neutri per far risaltare la finitura resinata.

  • Mescola materiali: velluto della Vest Layered N-2B con denim o lana.

  • Sfrutta i dettagli removibili per adattare il capo alle temperature.

Dove trovare la collezione e disponibilità

La capsule Alpha Industries x Andersson Bell FW26 è disponibile a livello globale. Si può acquistare negli shop online ufficiali dei due brand e in selezionati punti vendita fisici. Le disponibilità variano per taglia e colore, quindi conviene verificare i canali ufficiali.

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