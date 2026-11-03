Alpha Industries e Andersson Bell lanciano una capsule FW26 che ripensa le giacche militari come elementi di stile contemporaneo. La proposta unisce la praticità dell’outerwear storico a svolte materiche e dettagli rimovibili. Il risultato è una piccola collezione pensata per chi cerca funzionalità e sperimentazione.

Un dialogo tra praticità e sperimentazione nel nuovo progetto

La collaborazione mette in relazione due linguaggi molto diversi. Alpha Industries porta l’esperienza consolidata nell’abbigliamento tecnico. Andersson Bell inserisce un approccio creativo, fatto di sovrapposizioni e richiami culturali. Insieme esplorano come la tradizione militare possa diventare materia viva per il guardaroba urbano.

I tre pezzi che definiscono la capsule

La linea propone tre capi che fungono da base per look modulari e contrasti di texture.

La CWU-45/P con superficie resinata fa della texture il punto focale.

CWU-45/P Flight Jacket : conserva la silhouette da aviatore ma adotta una finitura resinata. La superficie diventa protagonista visiva.

: conserva la silhouette da aviatore ma adotta una finitura resinata. La superficie diventa protagonista visiva. Flight Vest : un gilet imbottito con dettagli staccabili. Progettato per essere indossato da solo o combinato con altri strati.

: un gilet imbottito con dettagli staccabili. Progettato per essere indossato da solo o combinato con altri strati. Vest Layered N-2B: accosta la classica N-2B a un gilet in velluto. L’effetto è un contrasto evidente tra volumi e materiali.

Come la modularità cambia l’uso dell’outerwear

L’idea centrale non è replicare modelli d’archivio. È ripensare il modo in cui si indossano.

La modularità: gilet staccabile e sovrapposizioni per adattare il capo.

Sovrapposizioni: i capi sono concepiti per essere combinati.

Dettagli rimovibili: permettono trasformazioni rapide del capo.

Finiture tattili: resinature e velluti introducono contrasti materici.

Funzionalità mantenuta: tasche e chiusure restano pratiche e testate.

Stile, cultura e riferimenti dietro il marchio Andersson Bell

Un ponte tra Seoul e il Nord Europa

Andersson Bell nasce a Seul nel 2014. Il brand mescola sensibilità coreane e ispirazioni scandinave. Il nome stesso unisce due mondi: Andersson richiama un cognome nordico, Bell evoca la tradizione coreana. Questa contaminazione guida le scelte di materiali e volumi.

Alpha Industries: dall’uniforme alla strada

Da forniture militari a icone della moda urbana

Fondata nel 1959, Alpha Industries ha trasformato giacche tecniche in simboli di stile. Modelli come il bomber MA-1 e la M-65 hanno attraversato decenni e sottoculture. In questa capsule, il patrimonio diventa punto di partenza per sperimentare senza cancellare la storia del capo.

Consigli pratici per indossare la capsule

Usa la Flight Vest sopra una camicia oversize per un contrasto proporzionale.

Abbina la CWU-45/P a tessuti neutri per far risaltare la finitura resinata.

Mescola materiali: velluto della Vest Layered N-2B con denim o lana.

Sfrutta i dettagli removibili per adattare il capo alle temperature.

Dove trovare la collezione e disponibilità

La capsule Alpha Industries x Andersson Bell FW26 è disponibile a livello globale. Si può acquistare negli shop online ufficiali dei due brand e in selezionati punti vendita fisici. Le disponibilità variano per taglia e colore, quindi conviene verificare i canali ufficiali.

Articoli simili

Vota questo articolo