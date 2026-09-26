Nel segno dell’incontro tra tecnica e cultura, due mondi si ritrovano per rileggere il proprio passato e proiettarlo nel guardaroba contemporaneo: la nuova collaborazione tra Arc’teryx e BEAMS reinterpreta classici d’archivio con materiali moderni e un’estetica pensata per la città e la montagna.

Le origini di una collaborazione che ha cambiato linguaggio

La partnership tra Arc’teryx e BEAMS nasce agli inizi del millennio, quando un buyer giapponese intuì il potenziale del design tecnico canadese fuori dagli scenari puramente outdoor. Quell’intuizione ha avviato un dialogo lungo anni, capace di mescolare funzionalità e immaginario urbano.

La Anniversary Collection: rivisitare il passato con un occhio al futuro

Per celebrare il quarto di secolo di collaborazione è stata creata la Arc’teryx x BEAMS Anniversary Collection. La linea recupera modelli storici e li rinnova con silhouette aggiornate e dettagli contemporanei.

La Arc’teryx x BEAMS Anniversary Collection rilegge classici d’archivio.

Theta AR Jacket (1998) reinterpretata con un nuovo color blocking.

reinterpretata con un nuovo color blocking. Gamma Jacket: una softshell pensata per proteggere da vento e pioggia.

Jogen Pants: pantaloni da climbing con taglio ampio ispirato a estetiche giapponesi-americane.

LS T-Shirt: maglia in cotone spazzolato con grafica per i 25 anni.

Konseal 15L Pack: zaino da arrampicata in tessuto Hadron.

Gamma Hat: cappello a cinque pannelli con loghi ricamati.

Un pezzo al centro della collezione

La Theta AR Jacket, modello simbolo del passato Arc’teryx, è stata aggiornata mantenendo il carattere tecnico. Il nuovo design punta su combinazioni cromatiche targate BEAMS e su materiali pensati per durare.

Materiali e tecnologie: performance senza compromessi

La collaborazione non è solo estetica. I capi combinano tessuti avanzati per garantire protezione e leggerezza.

La palette «Kōyō» fonde l’arancione BEAMS con toni terrosi Arc’teryx.

GORE-TEX PRO ePE : membrana impermeabile e traspirante usata sulla Theta AR aggiornata.

: membrana impermeabile e traspirante usata sulla Theta AR aggiornata. Tessuto Hadron per lo zaino Konseal 15L, scelto per robustezza e leggerezza.

per lo zaino Konseal 15L, scelto per robustezza e leggerezza. Design studiato per movimenti dinamici, ideale tra parete e città.

In fase di sviluppo, i marchi hanno evitato l’aggiunta intenzionale di PFAS, puntando su soluzioni più sostenibili.

Il tema cromatico: “Kōyō” e la palette autunnale

La collezione prende ispirazione dal concetto giapponese di “Kōyō”, il cambiamento dei colori delle foglie in autunno. Questa scelta si traduce in una palette che fonde l’arancione distintivo di BEAMS con toni sobri tipici di Arc’teryx.

Color blocking deciso per la Theta AR.

Toni terrosi e accenti brillanti per creare contrasto.

Combinazioni pensate per essere versatili tra outdoor e strada.

Un primo kit dedicato al bouldering

I due brand presentano anche il loro primo kit completo per il bouldering. L’idea è offrire capi e accessori adatti sia all’uso in falesia sia alla vita urbana.

Soluzioni tecniche per facilità di movimento.

Dettagli pratici per il trasporto e l’uso quotidiano.

Estetica che unisce funzionalità e cultura streetwear.

Modalità di lancio e eventi speciali

La Arc’teryx x BEAMS Anniversary Collection sarà disponibile online e negli store globali dal 25 settembre 2026. In occasione del lancio, sono previste due mostre pop-up.

New York: pop-up dal 22 al 24 settembre 2026.

Tokyo: pop-up dal 25 al 27 settembre 2026.

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