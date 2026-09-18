Quando una sfilata sembra una confessione, la moda diventa racconto personale. A Milano, il terzo episodio di Saelf non è solo abito: è memoria che prende forma. Giulia Spitaleri firma Traccia III — Sotto lo stesso cielo, un progetto che trasforma radici e paesaggi in capi vissuti e in un allestimento pensato come archivio emotivo.
La data che dà il ritmo alla collezione
Non è un moodboard a convocare la linea, ma un giorno preciso: il 10 agosto, tra braci d’estate e il cielo di San Lorenzo. Da lì nasce l’immaginario. Spitaleri parte dal ricordo di una terra che brucia e protegge. Quella sensazione diventa punto di partenza per creare capi che raccontano un’appartenenza senza nome, una memoria che resta addosso.
Palette e materiali: la stoffa della memoria
La collezione traduce cenere e vulcano in toni e trame. Ogni colore richiama un elemento naturale; ogni fibra ha l’usura come scuola.
- Colori: nero lavico, marrone di terra secca, rosso ruggine, avorio polveroso e un giallo crepuscolare.
- Fibre: cotoni grezzi, sete lavate, lino, tela e jersey sottili.
- Finiture: trattamenti che simulano l’usura, pieghe naturali e superfici che sembrano già consumate.
Il gesto distintivo è quotidiano: la manica arrotolata, simbolo di lavoro e calore. Altra cifra ricorrente è la frangia, evoluzione materica di elementi già esplorati nelle stagioni precedenti. Qui la frangia non è orpello: è residuo funzionale, un segno che rimane appeso alla memoria del capo.
Silhouette e costruzione: meno costruzione, più storia
Le forme privilegiano semplicità e praticità. Tagli netti e una vita bassa definiscono la fisionomia della Spring Summer 27. Il layering è costruito per sottrazione: sovrapposizioni essenziali che lasciano emergere la materia.
- Linee pulite, senza ricerca della perfezione sartoriale.
- Capo già vissuto come obiettivo progettuale.
- Dettagli che rimandano a gesti quotidiani, non a spettacolarità.
L’arte come materia prima del progetto
Saelf non tratta l’arte come semplice corredo. È invece ingrediente fondante, presente in ogni episodio. Dalla stampa di opere su capi alla costruzione di set che somigliano a archivi, l’arte entra nella collezione come compagna di viaggio.
Collaborazioni che costruiscono continuità
Il lavoro con artisti e curatori disegna una linea narrativa che si sviluppa nel tempo. Nomi e ruoli si ripetono per dare coerenza al racconto.
- Alessandro Calabrese: presenze artistiche rese tangibili sui tessuti nelle prime uscite.
- Nicola Pantano: responsabile dell’allestimento, trasforma gli spazi in depositi di esperienza.
- Emanuele Algeri: performance live che richiama il corpo alla memoria collettiva.
Un allestimento che è paesaggio sospeso
Gli spazi espositivi diventano paesaggi in miniatura. Capi sottovuoto convivono con polvere, terra e foglie secche. L’effetto è di un ambiente che non vuole separarsi dalla sua storia. Ogni elemento contribuisce a far percepire la collezione come episodio di una narrazione più ampia.
Come ogni Traccia prepara la successiva
La strategia di Saelf punta alla serialità narrativa, non alla stagionalità convenzionale. Ogni lancio genera materiale fisico e simbolico per il successivo. In questo senso, la collezione è sempre in dialogo con il passato e con i partner creativi che la abitano.
Crediti foto: Giuseppe Vaccaro
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Davide Caruso è un appassionato di cultura e tendenze artistiche. Nei suoi articoli esplora le connessioni tra moda, arte e società, offrendo ai lettori una visione moderna e dinamica della cultura italiana e mondiale. La sua scrittura precisa e ispirata rende ogni tema accessibile a tutti.