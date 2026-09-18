Quando una sfilata sembra una confessione, la moda diventa racconto personale. A Milano, il terzo episodio di Saelf non è solo abito: è memoria che prende forma. Giulia Spitaleri firma Traccia III — Sotto lo stesso cielo, un progetto che trasforma radici e paesaggi in capi vissuti e in un allestimento pensato come archivio emotivo.

La data che dà il ritmo alla collezione

Non è un moodboard a convocare la linea, ma un giorno preciso: il 10 agosto, tra braci d’estate e il cielo di San Lorenzo. Da lì nasce l’immaginario. Spitaleri parte dal ricordo di una terra che brucia e protegge. Quella sensazione diventa punto di partenza per creare capi che raccontano un’appartenenza senza nome, una memoria che resta addosso.

Palette e materiali: la stoffa della memoria

La collezione traduce cenere e vulcano in toni e trame. Ogni colore richiama un elemento naturale; ogni fibra ha l’usura come scuola.

Palette e materiali ispirati a cenere, vulcano e stoffe vissute.

Colori : nero lavico, marrone di terra secca, rosso ruggine, avorio polveroso e un giallo crepuscolare.

: nero lavico, marrone di terra secca, rosso ruggine, avorio polveroso e un giallo crepuscolare. Fibre : cotoni grezzi, sete lavate, lino, tela e jersey sottili.

: cotoni grezzi, sete lavate, lino, tela e jersey sottili. Finiture: trattamenti che simulano l’usura, pieghe naturali e superfici che sembrano già consumate.

Il gesto distintivo è quotidiano: la manica arrotolata, simbolo di lavoro e calore. Altra cifra ricorrente è la frangia, evoluzione materica di elementi già esplorati nelle stagioni precedenti. Qui la frangia non è orpello: è residuo funzionale, un segno che rimane appeso alla memoria del capo.

Silhouette e costruzione: meno costruzione, più storia

Le forme privilegiano semplicità e praticità. Tagli netti e una vita bassa definiscono la fisionomia della Spring Summer 27. Il layering è costruito per sottrazione: sovrapposizioni essenziali che lasciano emergere la materia.

Linee pulite, senza ricerca della perfezione sartoriale.

Capo già vissuto come obiettivo progettuale.

Dettagli che rimandano a gesti quotidiani, non a spettacolarità.

L’arte come materia prima del progetto

Saelf non tratta l’arte come semplice corredo. È invece ingrediente fondante, presente in ogni episodio. Dalla stampa di opere su capi alla costruzione di set che somigliano a archivi, l’arte entra nella collezione come compagna di viaggio.

Collaborazioni che costruiscono continuità

Il lavoro con artisti e curatori disegna una linea narrativa che si sviluppa nel tempo. Nomi e ruoli si ripetono per dare coerenza al racconto.

Alessandro Calabrese : presenze artistiche rese tangibili sui tessuti nelle prime uscite.

: presenze artistiche rese tangibili sui tessuti nelle prime uscite. Nicola Pantano : responsabile dell’allestimento, trasforma gli spazi in depositi di esperienza.

: responsabile dell’allestimento, trasforma gli spazi in depositi di esperienza. Emanuele Algeri: performance live che richiama il corpo alla memoria collettiva.

Un allestimento che è paesaggio sospeso

Gli spazi espositivi diventano paesaggi in miniatura. Capi sottovuoto convivono con polvere, terra e foglie secche. L’effetto è di un ambiente che non vuole separarsi dalla sua storia. Ogni elemento contribuisce a far percepire la collezione come episodio di una narrazione più ampia.

L’allestimento funziona come paesaggio sospeso e archivio emotivo.

Come ogni Traccia prepara la successiva

La strategia di Saelf punta alla serialità narrativa, non alla stagionalità convenzionale. Ogni lancio genera materiale fisico e simbolico per il successivo. In questo senso, la collezione è sempre in dialogo con il passato e con i partner creativi che la abitano.

Crediti foto: Giuseppe Vaccaro

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