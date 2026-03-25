Endless Joy: wearable art ispirata all’Indonesia

Endless Joy lancia il suo Chapter 14, una collezione pensata come un viaggio tra arte, natura e memoria. Le immagini nascono a Bali, dove architetture sospese e giardini acquatici diventano il palcoscenico di capi che raccontano storie tessute a mano e pigmenti naturali.
Un luogo che parla: Puri Agung Karangasem e l’ispirazione balinese
La campagna creativa si svolge tra le sale e i cortili del Puri Agung Karangasem. Qui paesaggi e sacralità alimentano un immaginario fuori dal tempo. La collezione prende forma come una serie di scatti che sembrano conservare attimi sospesi.
Materiali e colore: filati certificati e tinture naturali
Lavorazioni artigianali incontrano scelte sostenibili. I tessuti principali sono morbidi e traspiranti. Le materie prime e i pigmenti valorizzano la tradizione.
- Tessuti: lino francese, cotone organico, rayon silk.
- Certificazioni: filati con standard OEKO-TEX® 100.
- Tinture naturali: estratti da mango, foglie di indigofera, legno di sappan.
La palette mescola tonalità vivide e stratificate. Il risultato è una cromia che richiama paesaggi indonesiani.
Le mani che creano: i giovani artisti dietro le immagini
Volti nuovi dell’arte indonesiana guidano il progetto. La collaborazione punta su creatività locale e freschezza visiva.
- Raihan Fahrizal
- Viknes Waren
- Dwika Pradnyana
Questi autori interpretano un immaginario dove mito e contemporaneità si incontrano.
Le opere che hanno dato vita ai capi
I motivi stampati nascono come pitture e arazzi. Ogni opera conserva un linguaggio proprio.
- Spiderweb: spirali dorate e ritmi quasi frattali.
- Monkey Dragon: conflitto tra impulso primordiale e simbolismo mitologico.
- Rooster & Drum: ispirazioni ukiyo-e ed equilibrio cromatico.
Dal quadro al guardaroba: tecniche miste e arazzi
Non solo stampa su tessuto. Le opere originali esistono come pezzi unici.
- Dipinti mixed-media, realizzati a mano.
- Arazzi tessuti nei Paesi Bassi da maestri tessitori.
Questa scelta amplia il progetto verso un ecosistema artistico, oltre il semplice abbigliamento.
Responsabilità sociale: donazioni e progetti ambientali
La collezione affianca un impegno concreto. Una quota dei ricavi sostiene iniziative verdi.
- 1% dei profitti è destinato a progetti ambientali e sociali.
- Collaborazione con Eden Reforestation Project, che ha piantato oltre 300 milioni di alberi.
Le attività supportano comunità locali e azioni contro la povertà estrema. Ogni capo diventa così il risultato di incontri, territori e pratiche che si sedimentano nel tempo.
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Davide Caruso è un appassionato di cultura e tendenze artistiche. Nei suoi articoli esplora le connessioni tra moda, arte e società, offrendo ai lettori una visione moderna e dinamica della cultura italiana e mondiale. La sua scrittura precisa e ispirata rende ogni tema accessibile a tutti.