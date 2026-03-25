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Endless Joy: wearable art ispirata all’Indonesia

Aggiornato il :

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Di : Davide Caruso

La wearable art di Endless Joy ci porta in Indonesia
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Endless Joy lancia il suo Chapter 14, una collezione pensata come un viaggio tra arte, natura e memoria. Le immagini nascono a Bali, dove architetture sospese e giardini acquatici diventano il palcoscenico di capi che raccontano storie tessute a mano e pigmenti naturali.

Un luogo che parla: Puri Agung Karangasem e l’ispirazione balinese

La campagna creativa si svolge tra le sale e i cortili del Puri Agung Karangasem. Qui paesaggi e sacralità alimentano un immaginario fuori dal tempo. La collezione prende forma come una serie di scatti che sembrano conservare attimi sospesi.

Materiali e colore: filati certificati e tinture naturali

Lavorazioni artigianali incontrano scelte sostenibili. I tessuti principali sono morbidi e traspiranti. Le materie prime e i pigmenti valorizzano la tradizione.

  • Tessuti: lino francese, cotone organico, rayon silk.

  • Certificazioni: filati con standard OEKO-TEX® 100.

  • Tinture naturali: estratti da mango, foglie di indigofera, legno di sappan.

La palette mescola tonalità vivide e stratificate. Il risultato è una cromia che richiama paesaggi indonesiani.

Le mani che creano: i giovani artisti dietro le immagini

Volti nuovi dell’arte indonesiana guidano il progetto. La collaborazione punta su creatività locale e freschezza visiva.

  • Raihan Fahrizal

  • Viknes Waren

  • Dwika Pradnyana

Questi autori interpretano un immaginario dove mito e contemporaneità si incontrano.

Le opere che hanno dato vita ai capi

I motivi stampati nascono come pitture e arazzi. Ogni opera conserva un linguaggio proprio.

  • Spiderweb: spirali dorate e ritmi quasi frattali.

  • Monkey Dragon: conflitto tra impulso primordiale e simbolismo mitologico.

  • Rooster & Drum: ispirazioni ukiyo-e ed equilibrio cromatico.

Dal quadro al guardaroba: tecniche miste e arazzi

Non solo stampa su tessuto. Le opere originali esistono come pezzi unici.

  • Dipinti mixed-media, realizzati a mano.

  • Arazzi tessuti nei Paesi Bassi da maestri tessitori.

Questa scelta amplia il progetto verso un ecosistema artistico, oltre il semplice abbigliamento.

Responsabilità sociale: donazioni e progetti ambientali

La collezione affianca un impegno concreto. Una quota dei ricavi sostiene iniziative verdi.

  • 1% dei profitti è destinato a progetti ambientali e sociali.

  • Collaborazione con Eden Reforestation Project, che ha piantato oltre 300 milioni di alberi.

Le attività supportano comunità locali e azioni contro la povertà estrema. Ogni capo diventa così il risultato di incontri, territori e pratiche che si sedimentano nel tempo.

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