Endless Joy: wearable art ispirata all’Indonesia

Endless Joy lancia il suo Chapter 14, una collezione pensata come un viaggio tra arte, natura e memoria. Le immagini nascono a Bali, dove architetture sospese e giardini acquatici diventano il palcoscenico di capi che raccontano storie tessute a mano e pigmenti naturali.

Un luogo che parla: Puri Agung Karangasem e l’ispirazione balinese

La campagna creativa si svolge tra le sale e i cortili del Puri Agung Karangasem. Qui paesaggi e sacralità alimentano un immaginario fuori dal tempo. La collezione prende forma come una serie di scatti che sembrano conservare attimi sospesi.

Materiali e colore: filati certificati e tinture naturali

Lavorazioni artigianali incontrano scelte sostenibili. I tessuti principali sono morbidi e traspiranti. Le materie prime e i pigmenti valorizzano la tradizione.

Tessuti : lino francese, cotone organico, rayon silk.

: lino francese, cotone organico, rayon silk. Certificazioni : filati con standard OEKO-TEX® 100 .

: filati con standard . Tinture naturali: estratti da mango, foglie di indigofera, legno di sappan.

La palette mescola tonalità vivide e stratificate. Il risultato è una cromia che richiama paesaggi indonesiani.

Le mani che creano: i giovani artisti dietro le immagini

Volti nuovi dell’arte indonesiana guidano il progetto. La collaborazione punta su creatività locale e freschezza visiva.

Raihan Fahrizal

Viknes Waren

Dwika Pradnyana

Questi autori interpretano un immaginario dove mito e contemporaneità si incontrano.

Le opere che hanno dato vita ai capi

I motivi stampati nascono come pitture e arazzi. Ogni opera conserva un linguaggio proprio.

Spiderweb : spirali dorate e ritmi quasi frattali.

: spirali dorate e ritmi quasi frattali. Monkey Dragon : conflitto tra impulso primordiale e simbolismo mitologico.

: conflitto tra impulso primordiale e simbolismo mitologico. Rooster & Drum: ispirazioni ukiyo-e ed equilibrio cromatico.

Dal quadro al guardaroba: tecniche miste e arazzi

Non solo stampa su tessuto. Le opere originali esistono come pezzi unici.

Dipinti mixed-media, realizzati a mano.

Arazzi tessuti nei Paesi Bassi da maestri tessitori.

Questa scelta amplia il progetto verso un ecosistema artistico, oltre il semplice abbigliamento.

Responsabilità sociale: donazioni e progetti ambientali

La collezione affianca un impegno concreto. Una quota dei ricavi sostiene iniziative verdi.

1% dei profitti è destinato a progetti ambientali e sociali.

dei profitti è destinato a progetti ambientali e sociali. Collaborazione con Eden Reforestation Project, che ha piantato oltre 300 milioni di alberi.

Le attività supportano comunità locali e azioni contro la povertà estrema. Ogni capo diventa così il risultato di incontri, territori e pratiche che si sedimentano nel tempo.

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