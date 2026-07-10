Hirokazu Kore-eda: i suoi film sono miracoli del cinema d’autore

Hirokazu Kore-eda torna sotto i riflettori con Sheep in the Box, e l’attesa riaccende l’interesse per una carriera dedicata a svelare i fragili equilibri dell’esistenza. I suoi film parlano piano, ma incidono a fondo: famiglie scomposte, bambini invisibili, memorie che restano appese. Questa panoramica ricostruisce perché il regista giapponese è considerato una voce fondamentale del cinema contemporaneo.

Un autore fra festival, tv e cinema: il percorso di Kore-eda

La sua figura è cresciuta sui palcoscenici internazionali. Palma d’Oro a Cannes nel 2018 ha consacrato Shoplifters al grande pubblico. Da lì la sua produzione non ha smesso di esplorare nuovi orizzonti.

Dalla televisione alle sale

Kore-eda ha mosso i primi passi nella tv degli anni Ottanta. Quel legame con il piccolo schermo è tornato recentemente.

The Makanai: Cooking for the Maiko House — serie Netflix con tono familiare.

Asura — miniserie che riprende atmosfere quotidiane e intime.

Broker e La verità — esperienze internazionali tra Corea e Francia.

Il regista alterna progetti per il cinema e per lo streaming, mantenendo coerenza stilistica e attenzione al reale.

Il nucleo tematico: la famiglia come lente drammatica

La famiglia è al centro della sua indagine artistica. Non è un tema ripetuto, ma un prisma per osservare la società.

Like Father, Like Son — conflitti di identità e legami ereditari.

— conflitti di identità e legami ereditari. Nobody Knows — l’abbandono dei minori e l’invisibilità sociale.

— l’abbandono dei minori e l’invisibilità sociale. Still Walking — ritratti di convivenze e memorie quotidiane.

— ritratti di convivenze e memorie quotidiane. Shoplifters — affetti trovati al margine della legge e del decoro.

In molte storie i rapporti sono instabili e ambivalenti. L’amore emerge spesso in spazi ristretti, fatti di gesture e silenzi.

Un esempio: After the Storm (Ritratto di famiglia con tempesta)

Un protagonista che non mantiene le promesse. Un passato di successo perduto. Un ritorno a una famiglia che non dà certezze.

La narrazione sceglie immagini semplici per parlare di fallimenti adulti. Il tono è malinconico, talvolta ironico. La natura diventa cornice e catarsi emotiva.

Shoplifters e la rappresentazione dei “margini”

Shoplifters è paradigma della poetica del regista. Qui il gesto del furto è frammento di sopravvivenza e di relazioni inventate.

Una ragazzina recuperata nella neve entra in una casa di persone fragile. I personaggi costruiscono legami che sfidano norme e giudizi sociali.

Quella famiglia è al tempo stesso dono e denuncia. La pellicola mette a nudo le contraddizioni di chi vive ai margini.

Rassegna in sala: proiezioni per riscoprire i classici

In vista di Sheep in the Box, molte sale italiane hanno riproposto i titoli che hanno segnato la sua carriera. Una selezione pensata per chi vuol gustare il regista sul grande schermo.

Maborosi — programmazione dal 14 maggio.

Nobody Knows — proiezioni il 25, 26 e 27 maggio.

Still Walking — in sala il 15, 16 e 17 giugno.

Wonderful Life — visioni previste il 29 e 30 giugno e il 1° luglio.

La rassegna, sotto il titolo Riflessi dell’invisibile, offre l’occasione per rivedere opere intense e silenziose.

Chi vive “sotto”: emarginazione, indifferenza e sguardi critici

Kore-eda osserva chi viene escluso dalle reti protettive. Le istituzioni appaiono spesso inadeguate o cieche.

I suoi film mostrano che molte storie emergono solo per caso, quando la legge o i media ne vengono a conoscenza.

La critica non è mai retorica: punta a far vedere ciò che la società preferisce ignorare.

Un caso reale e la creazione artistica

Nobody Knows trae ispirazione da un fatto di cronaca: cinque bambini lasciati a sé stessi in un appartamento. L’episodio divenne per il regista un modo per interrogarsi sul rapporto tra comunità e responsabilità.

Morte, ricordo e il lato onirico della memoria

La morte è un altro tema ricorrente. Kore-eda torna su questo sentimento con delicatezza e fantasia.

Maborosi — l’elaborazione del lutto come esperienza intima.

Distance — i legami spezzati all’interno di una setta e le ferite che restano.

Wonderful Life e After Life — la memoria diventa scena da rievocare e custodire.

Nei suoi film il ricordo non è solo dolore. È anche un gesto che consola e un atto di giustizia personale.

Spazi di invenzione: il fantastico al servizio dell’umano

Ogni tanto Kore-eda si concede un’idea più stravagante. Ma anche lì rimane fedele all’empatia.

Air Doll, tratto da un manga, trasforma una bambola gonfiabile in protagonista che scopre la vita. È una favola moderna sulla solitudine e sul desiderio di contatto.

All’apparenza lieve, il film è in realtà una riflessione profonda sull’essere e sul sentire.

Il tono del regista: sobrio, empatico, interrogativo

I suoi film non offrono risposte nette. Preferiscono porre domande.

La regia è misurata, attenta ai dettagli minuti. Le emozioni emergono attraverso sguardi, gesti e piccole abitudini.

Emozione e analisi convivono e invitano lo spettatore a osservare, a riflettere, a provare compassione.

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