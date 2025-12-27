Pupo 70 anni: tour mondiale per celebrare mezzo secolo di musica

Un artista che torna a raccontarsi in musica e in scena, tra ricordi e nuove sfide: Pupo si prepara a celebrare due pietre miliari della sua vita artistica con un album intimo e una tournée che attraverserà tre continenti.

70 anni e 50 di carriera: una celebrazione che diventa tour mondiale

Il 11 settembre segnerà un doppio traguardo per Enzo Ghinazzi, noto al grande pubblico come Pupo. Il compleanno coincide con il mezzo secolo di attività professionale.

Per festeggiare ha scelto la strada del palco. A ottobre partirà il tour intitolato Pupo 50… storia di un equilibrista. La tournée coprirà tappe in Europa, America e Asia. Ogni data sarà pensata come un momento di condivisione e memoria.

Il nuovo album: L’Equilibrista, confessioni in musica

Allo scoccare della mezzanotte del suo compleanno verrà pubblicato su tutte le piattaforme digitali il nuovo disco L’Equilibrista, edito da Sony Music. Si tratta di un lavoro personale. Contiene la title-track scritta nel 2004.

Questa canzone è il cuore della raccolta. Racconta cadute e ripartenze. È un pezzo profondamente autobiografico.

Carattere e contenuti dell’album

Brani inediti e arrangiamenti intimi.

Toni riflessivi e melodie riconoscibili.

Un filo narrativo che ripercorre alti e bassi della vita.

La casa ritrovata: Ponticino e l’ex Hotel Country

Le celebrazioni inizieranno proprio l’11 settembre a Ponticino, nello spazio dell’ex Hotel Country. Quell’edificio è parte della sua storia personale.

Negli anni Ottanta l’hotel era suo. In seguito, difficoltà economiche e problemi legati al gioco portarono alla perdita della proprietà. Oggi la struttura è tornata nelle sue mani. Per l’artista rappresenta una sorta di ritorno e riscatto.

Canzoni che hanno segnato generazioni: il repertorio in tour

I concerti saranno un viaggio attraverso i successi che hanno accompagnato intere generazioni. Brani amatissimi non mancheranno nelle scalette.

Su Di Noi — un classico che ha fatto da colonna sonora a molte storie.

— un classico che ha fatto da colonna sonora a molte storie. Gelato Al Cioccolato — il pezzo pop che ha conquistato il grande pubblico.

— il pezzo pop che ha conquistato il grande pubblico. Firenze Santa Maria Novella — omaggio alla città e ai suoi luoghi.

Tappe chiave e calendario provvisorio della tournée

Il tour coprirà le principali capitali europee e approderà oltreoceano. Le date, distribuite tra il 2025 e il 2026, includono città simbolo della musica e del pubblico italiano all’estero.

Vienna, Berlino, Zurigo

Londra, Parigi, Madrid

Tappe in America e in più città dell’Asia

Gran finale al Teatro Verdi di Firenze, luogo dal grande valore personale.

La voce dell’artista: parole sul palco e fuori

Intervistato, Pupo ha spiegato che il bilancio personale lo sorprende. Si definisce nel pieno di una nuova energia creativa.

Per lui celebrare con il pubblico è il modo più naturale per festeggiare. Salire sul palco in diverse parti del mondo è il regalo più significativo.

