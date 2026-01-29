Arctic Monkeys, nuova canzone dopo quattro anni per album benefico War Child con Jonathan Glazer

Arriva in Italia una delle opere più attese del panorama audiovisivo asiatico: Blossoms Shanghai, prima serie televisiva del maestro Wong Kar-wai, sarà disponibile su Mubi il 26 febbraio. Dopo l’ampio riconoscimento in Cina, la serie promette di conquistare anche il pubblico italiano grazie a un’estetica cinematografica e a una narrazione intensa.

Che cos’è Blossoms Shanghai e perché interessa

La serie nasce dall’incontro tra la visione stilistica di Wong Kar-wai e la vivida ambientazione della Shanghai contemporanea. Si tratta del primo approccio del regista al formato seriale. Il progetto mantiene il lirismo visivo che lo ha reso celebre.

Origini e materiale di partenza

Blossoms Shanghai prende spunto da un romanzo che racconta la trasformazione della città e delle sue persone. La trasposizione televisiva amplia il racconto con episodi che esplorano personaggi e relazioni in profondità.

Quando e come vederla su Mubi in Italia

La piattaforma di streaming Mubi aggiunge la serie al suo catalogo il 26 febbraio. Ecco cosa sapere.

Data di uscita: 26 febbraio .

. Piattaforma: Mubi , servizio in streaming noto per selezioni curate.

, servizio in streaming noto per selezioni curate. Accesso: disponibile agli abbonati secondo le condizioni di Mubi in Italia.

Stile visivo e atmosfere: il marchio Wong Kar-wai

La serie porta sullo schermo i tratti distintivi del regista: colori saturi, movimenti di macchina lenti e musica evocativa. Ogni episodio sembra un piccolo film. La regia privilegia l’emozione e la memoria sui fatti puri.

Elementi narrativi chiave

Focalizzazione sui personaggi e sulle loro ossessioni.

Ritmo meditativo che alterna flashback e scene presenti.

Uso della città come protagonista emotiva.

Perché questa serie è importante per il pubblico italiano

Blossoms Shanghai offre uno sguardo originale su una megalopoli in trasformazione. Per gli spettatori italiani è un’opportunità per vedere il lavoro televisivo di un autore cinematografico internazionale. Inoltre la serialità amplia lo spazio per approfondire personaggi e temi.

Cosa aspettarsi: tono, temi e pubblico

La serie mescola romanticismo, nostalgia e critica sociale. Il tono è spesso malinconico, con momenti di grande intensità emotiva. È adatta a chi cerca storie corpose e atmosfere curate.

Note sulla produzione e sulla ricezione in Cina

Alla sua uscita in Cina, la serie ha ricevuto attenzione sia dal pubblico che dalla critica. La produzione ha puntato su un forte controllo estetico e su una colonna sonora studiata. Questo ha contribuito al rapido passaparola e all’interesse internazionale.

Come prepararsi alla visione

Verificare l’abbonamento a Mubi in Italia.

Se possibile, recuperare il romanzo di riferimento per confrontare le due versioni.

Preferire una visione in cuffia per apprezzare la colonna sonora e i dettagli sonori.

