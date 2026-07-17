Mondiali 2026 Ecuador-Germania: orario, tv, streaming e formazioni

Questa sera il MetLife Stadium si prepara a ospitare uno scontro che può cambiare il destino del Gruppo E: Ecuador-Germania mette in palio non solo tre punti, ma due storie opposte. La Germania arriva già qualificata e cerca il primato matematico, mentre l’Ecuador è costretto a vincere e sperare in risultati favorevoli dall’altro campo. Tutto è pronto per una notte di tensione, strategie e qualche sorpresa tattica.

Orario, sede e dettagli pratici della partita

Il fischio d’inizio è fissato per giovedì 25 giugno alle 22:00 ora italiana (16:00 locali). L’incontro si gioca al MetLife Stadium di East Rutherford (New Jersey), un impianto che ospita grandi eventi e promette un’atmosfera intensa per questo appuntamento decisivo.

Dove vedere Ecuador-Germania: TV e streaming in Italia

Per il pubblico italiano la partita sarà trasmessa in chiaro e in diretta su Rai 1. In parallelo la diretta sarà disponibile su RaiPlay. Anche gli abbonati alla piattaforma DAZN potranno seguire il match con la telecronaca dedicata.

Rai 1 / RaiPlay: commento ufficiale con voci note del giornalismo sportivo.

DAZN: accesso via abbonamento, telecronista alternativo e approfondimenti tecnici.

Probabili formazioni: le scelte dei CT e i giocatori chiave

Entrambe le panchine ponderano mosse precise. L’Ecuador deve osare per restare in corsa. La Germania, già certa del passaggio, può gestire energie e sperimentare qualche soluzione alternativa.

Ecuador: modulo, titolari e punti di forza

Il tecnico ecuadoregno dovrebbe affidarsi a un classico 4-4-2 per cercare solidità e ripartenze. Tra i punti fermi spiccano Moises Caicedo, Pacho e Hincapié, tutti disponibili dopo gli ultimi controlli.

Modulo: 4-4-2

4-4-2 Ipotesi di formazione: Galíndez; Ordoñez, Pacho, Franco, Hincapié; Vite, M. Caicedo, Estupiñán, Plata; Enner Valencia, Minda.

Galíndez; Ordoñez, Pacho, Franco, Hincapié; Vite, M. Caicedo, Estupiñán, Plata; Enner Valencia, Minda. Obiettivo: aggressività sulle fasce e sfruttare la velocità degli attaccanti.

Germania: formazione probabile e gestione delle energie

Julian Nagelsmann può permettersi qualche variazione. L’assenza forzata di Nico Schlotterbeck cambia i piani difensivi. Spazio all’esperienza di Neuer e di Kimmich, oltre alla condizione brillante di Deniz Undav.

Modulo: 4-2-3-1

4-2-3-1 Ipotesi di formazione: Neuer; Raum, Rüdiger, Tah, Kimmich; Goretzka, Stiller; Wirtz, Undav, Leweling; Woltemade.

Neuer; Raum, Rüdiger, Tah, Kimmich; Goretzka, Stiller; Wirtz, Undav, Leweling; Woltemade. Strategia: controllo del possesso e rotazioni per preservare energie.

La classifica del Gruppo E e cosa serve all’Ecuador

La situazione è netta: la Germania guida il girone, la Costa d’Avorio insegue e l’Ecuador è obbligato al successo. Le combinazioni possibili sono semplici ma drastiche.

Germania — 6 punti (miglior differenza reti)

— 6 punti (miglior differenza reti) Costa d’Avorio — 3 punti

— 3 punti Ecuador — 1 punto

— 1 punto Curaçao — 1 punto

Per qualificarsi l’Ecuador ha bisogno di vincere e sperare che la Costa d’Avorio non faccia risultato favorevole. Ogni rete e ogni fallo potranno pesare sulle speranze della squadra sudamericana.

Fattori tattici e giocatori su cui puntare

Le chiavi del match saranno poche e decisive. L’Ecuador dovrà evitare errori in fase difensiva e provare a far male sulle ripartenze. La Germania cercherà di controllare i tempi e limitare gli spazi.

Transizioni veloci: arma per l’Ecuador, specie sulle fasce.

arma per l’Ecuador, specie sulle fasce. Pressione alta: soluzione tedesca per forzare l’errore avversario.

soluzione tedesca per forzare l’errore avversario. Giocatori da tenere d’occhio: Enner Valencia, Moises Caicedo, Deniz Undav, Joshua Kimmich.

Ultime notizie dagli spogliatoi e possibili cambi

Non sono arrivate novità sensibili su infortuni dell’ultimo minuto. Nagelsmann potrebbe dare spazio a seconde linee di qualità per preservare i titolari. Beccacece, invece, sembra intenzionato a schierare i suoi migliori interpreti per tentare l’impresa.

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