Un’immagine in bianco e nero dagli anni Ottanta ha riacceso l’affetto dei fan: Jennifer Grey ha voluto ricordare il 66° compleanno di Tracy Pollan con una foto privata che le ritrae insieme in spiaggia, in un momento di complicità intatto nonostante il tempo e la fama.

Lo scatto condiviso su Instagram e la dedica musicale

Sul suo profilo, Jennifer Grey ha pubblicato una fotografia d’epoca in cui lei e Tracy Pollan posano insieme, al mare, in topless. La didascalia cita la canzone Time After Time di Cyndi Lauper.

La reazione di Pollan è stata immediata: commenti affettuosi e una pioggia di cuori rossi. Il post ha generato nostalgia e conversazioni tra gli utenti.

Le radici dell’amicizia: dagli anni Settanta alle prime esperienze artistiche

Il loro rapporto nasce ben prima delle luci di Hollywood. Entrambe frequentavano la prestigiosa Dalton School di Manhattan.

Jennifer Grey e Tracy Pollan agli inizi della loro amicizia negli anni Settanta.

Tappe iniziali

Fine degli anni Settanta : si incontrano tra i banchi del liceo.

: si incontrano tra i banchi del liceo. Condivisione di amici e ambizioni creative.

1984: riapparizione insieme sul set di un episodio degli ABC Afterschool Specials, The Great Love Experiment.

Quegli anni hanno cementato un legame che ha resistito ai cambiamenti personali e alle diverse traiettorie professionali.

Due carriere, due percorsi: TV, cinema e scelte di vita

Tracy Pollan ha trovato notorietà soprattutto sul piccolo schermo. Il ruolo di Ellen in Family Ties le ha dato ampia visibilità. Da lì è nata anche la relazione che l’ha portata al matrimonio con Michael J. Fox nel 1988.

Gli anni Ottanta segnarono la carriera televisiva di Tracy Pollan in serie come Family Ties.

Pollan ha poi messo al centro la famiglia, alternando periodi dedicati ai figli con ritorni sul set in produzioni come Spin City, Law & Order: SVU e Medium.

Al contrario, Jennifer Grey ha costruito il suo nome al cinema. Film come Dirty Dancing l’hanno resa un’icona degli anni Ottanta, cementando una fama internazionale.

Un intreccio privato che non ha incrinato l’amicizia

Un curioso nodo personale lega le loro storie. Prima che Michael J. Fox incontrasse Tracy, aveva avuto una relazione con Jennifer Grey.

Nonostante questo possibile terreno di imbarazzo, il legame tra le due amiche è rimasto saldo.

Rispetto reciproco negli anni.

negli anni. Supporto pubblico e privato in varie fasi della vita.

Sorrisi e ricordi condivisi, anche dopo divorzi, matrimoni e carriere diverse.

Perché lo scatto racconta molto più di un compleanno

La fotografia non è solo un’immagine estiva. È la testimonianza visiva di un rapporto che ha superato i riflettori e l’attenzione mediatica.

Nel corso degli anni, Jennifer Grey ha spesso espresso ammirazione per l’amica. Ha scherzato sulla sua forma fisica e ne ha elogiato la stabilità familiare.

La foto condivisa oggi ricorda che, in un ambiente come Hollywood dove i legami durano raramente, certe amicizie rimangono una costante.

Jennifer Grey in un’immagine recente

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