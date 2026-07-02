Daria Huber primo album: da quassù la vista è favolosa

Daria Huber presenta il suo primo disco, una raccolta di dieci brani pensati, scritti e prodotti dalla stessa artista. L’uscita, affidata a ADA Music, segna la chiusura di un percorso indipendente che parte dai palchi dei club e arriva fino alle playlist editoriali più seguite in Italia.
Data di pubblicazione e dettagli pratici
Il debut album esce il 19 giugno con il titolo da quassù la vista è favolosa. Ogni traccia porta la firma di Daria, che ha curato arrangiamenti e produzione.
Il cammino artistico di Daria Huber
Nata a Napoli nel 2002, Daria ha ricevuto attenzione nazionale dopo la partecipazione a X Factor 2020. La sua performance di un brano di Sufjan Stevens fu notata dal pubblico e dalla critica.
Dopo il talent ha scelto la strada autonoma: esperienze live nei club, singoli autoprodotti a partire dal 2023 e presenza nelle playlist editoriali di Spotify.
- Fresh Finds Italia (dove è stata anche in copertina)
- New Music Friday Italia
- Indie Italia
- EQUAL Italia
Il nucleo tematico del disco: ricostruirsi
L’album affronta il tema del ritrovare sé stessi dopo un periodo di allontanamento dalle proprie radici e dai propri desideri. Le canzoni esplorano aspettative, cambiamenti e la necessità di rimettere insieme i pezzi.
In playlist e interviste Daria definisce il disco come un inizio: dentro ci sono anni di scelte, rinunce e riscoperta personale.
Singoli, videoclip e lo short film che unisce tutto
I singoli che hanno anticipato il disco sono Linea D’aria e ANCORA, ANCORA. Ogni uscita è stata accompagnata da un videoclip.
Un racconto visivo in continuità
Guardati uno dopo l’altro, i video non sono isolati. Formano una narrazione continua che amplia il concept del progetto. In pratica, i videoclip si legano e compongono uno short film.
- Ogni video aggiunge un frammento alla storia
- La regia e le immagini costruiscono coerenza emotiva
- Il montaggio collega i temi musicali e visivi
Elenco ufficiale delle tracce
- da quassù la vista è favolosa
- VIVO!
- ANCORA, ANCORA
- Linea D’aria
- MUSICA DANCE
- Parole dei Grandi
- ALIENO
- IN NATURA VINCE
- Passerà
- nessuno si salva da solo
Dove seguire Daria Huber online
Per aggiornamenti su live, uscite e video, questi sono i canali ufficiali:
- Instagram: @dariaahuber
- TikTok: @dariaahuber
- Spotify: profilo artista
- YouTube: canale ufficiale
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Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.