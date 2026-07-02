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Daria Huber primo album: da quassù la vista è favolosa

Aggiornato il :

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Di : Enrico Valiani

Daria Huber raccoglie i pezzi: arriva il primo album: “da quassù la vista è favolosa”
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Daria Huber presenta il suo primo disco, una raccolta di dieci brani pensati, scritti e prodotti dalla stessa artista. L’uscita, affidata a ADA Music, segna la chiusura di un percorso indipendente che parte dai palchi dei club e arriva fino alle playlist editoriali più seguite in Italia.

Data di pubblicazione e dettagli pratici

Il debut album esce il 19 giugno con il titolo da quassù la vista è favolosa. Ogni traccia porta la firma di Daria, che ha curato arrangiamenti e produzione.

Il cammino artistico di Daria Huber

Nata a Napoli nel 2002, Daria ha ricevuto attenzione nazionale dopo la partecipazione a X Factor 2020. La sua performance di un brano di Sufjan Stevens fu notata dal pubblico e dalla critica.

Dopo il talent ha scelto la strada autonoma: esperienze live nei club, singoli autoprodotti a partire dal 2023 e presenza nelle playlist editoriali di Spotify.

  • Fresh Finds Italia (dove è stata anche in copertina)

  • New Music Friday Italia

  • Indie Italia

  • EQUAL Italia

Il nucleo tematico del disco: ricostruirsi

L’album affronta il tema del ritrovare sé stessi dopo un periodo di allontanamento dalle proprie radici e dai propri desideri. Le canzoni esplorano aspettative, cambiamenti e la necessità di rimettere insieme i pezzi.

In playlist e interviste Daria definisce il disco come un inizio: dentro ci sono anni di scelte, rinunce e riscoperta personale.

Singoli, videoclip e lo short film che unisce tutto

I singoli che hanno anticipato il disco sono Linea D’aria e ANCORA, ANCORA. Ogni uscita è stata accompagnata da un videoclip.

Un racconto visivo in continuità

Guardati uno dopo l’altro, i video non sono isolati. Formano una narrazione continua che amplia il concept del progetto. In pratica, i videoclip si legano e compongono uno short film.

  • Ogni video aggiunge un frammento alla storia

  • La regia e le immagini costruiscono coerenza emotiva

  • Il montaggio collega i temi musicali e visivi

Elenco ufficiale delle tracce

  1. da quassù la vista è favolosa

  2. VIVO!

  3. ANCORA, ANCORA

  4. Linea D’aria

  5. MUSICA DANCE

  6. Parole dei Grandi

  7. ALIENO

  8. IN NATURA VINCE

  9. Passerà

  10. nessuno si salva da solo

Dove seguire Daria Huber online

Per aggiornamenti su live, uscite e video, questi sono i canali ufficiali:

  • Instagram: @dariaahuber

  • TikTok: @dariaahuber

  • Spotify: profilo artista

  • YouTube: canale ufficiale

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