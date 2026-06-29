Mondiali 2026: Croazia-Ghana diretta tv stasera, orario e chi passa il turno

La posta in gioco è altissima nel Gruppo L dei Mondiali 2026: questa sera Croazia e Ghana si affrontano per decidere chi accompagnerà l’Inghilterra ai sedicesimi. Una partita che promette intensità, tattica e qualche colpo di scena, con i croati alla ricerca del riscatto e gli africani pronti a sfruttare la loro velocità sulle fasce.

Orario della partita e come seguirla in TV e in streaming

Il fischio d’inizio è fissato per le 23:00 ora italiana allo stadio di Philadelphia (le 17:00 locali). La gara sarà trasmessa in chiaro su Rai 1 con la telecronaca degli inviati designati. Chi preferisce lo streaming potrà collegarsi gratuitamente a RaiPlay, disponibile su smart TV, PC, tablet e smartphone. Inoltre la partita sarà visibile anche su DAZN per gli abbonati alla piattaforma.

Come stanno le squadre: stato di forma e indisponibili

La Croazia arriva alla sfida galvanizzata dalla vittoria contro Panama. Il ct Zlatko Dalić si affida all’esperienza dei veterani per controllare il centrocampo e creare occasioni. Il Ghana, invece, ha raccolto un punto prezioso contro l’Inghilterra e punta sulle ripartenze veloci e su un centrocampo fisico per impensierire gli avversari.

Elementi chiave per i croati

Luka Modrić rimane il riferimento per le geometrie.

rimane il riferimento per le geometrie. La coppia di mediani può fare la differenza nel contenere le transizioni.

Servirà concretezza in attacco per sfruttare gli spazi sulle fasce.

Punti di forza del Ghana

Thomas Partey è il perno della diga centrale.

è il perno della diga centrale. La velocità di esterni e attaccanti può creare problemi in contropiede.

Organizzazione difensiva solida dopo il pareggio con l’Inghilterra.

Probabili formazioni aggiornate e scelte tattiche

Le scelte dei due allenatori dovrebbero rispettare gli schemi visti finora, con piccoli aggiustamenti per reagire alle caratteristiche dell’avversario.

Croazia (modulo 4-2-3-1 possibile): portiere; difesa a quattro; coppia di mediani con compiti di copertura; trequartista in grado di collegare con l’attaccante centrale.

portiere; difesa a quattro; coppia di mediani con compiti di copertura; trequartista in grado di collegare con l’attaccante centrale. Ghana (modulo 4-3-3 possibile): difesa compatta; centrocampo con un mediano davanti alla difesa; tridente veloce in avanti per sfruttare le ripartenze.

Le scelte dei titolari saranno decisive per il ritmo della gara. Attenzione ai cambi di modulo durante la partita.

Situazione in classifica e combinazioni per il passaggio del turno

Dopo due giornate il Gruppo L presenta un quadro definito: l’Inghilterra è già qualificata. Dietro, Ghana e Croazia si giocano il secondo posto, mentre Panama è rimasta a quota zero.

Inghilterra 4 punti (+4)

4 punti (+4) Ghana 4 punti (+1)

4 punti (+1) Croazia 3 punti (-1)

3 punti (-1) Panama 0 punti (-4)

Gli scenari principali:

Al Ghana basta un pareggio per assicurarsi il secondo posto.

La Croazia si qualifica matematicamente vincendo la partita.

In caso di pareggio la Croazia può comunque sperare di avanzare come una delle migliori terze, a seconda degli altri risultati.

Giocatori da seguire e possibili svolte tattiche

I duelli in mezzo al campo potrebbero decidere l’esito. Se il centrocampo croato riuscirà a dettare i tempi, gli spazi per gli esterni si apriranno. Se il Ghana impatterà fisicamente e sfrutterà la velocità davanti, si creeranno occasioni in transizione.

Modrić : guida tecnica e capacità di gestione dei ritmi.

: guida tecnica e capacità di gestione dei ritmi. Thomas Partey : equilibrio e interdizione.

: equilibrio e interdizione. Iñaki Williams : pericolo sulle ripartenze grazie alla velocità.

: pericolo sulle ripartenze grazie alla velocità. Giocatori di fascia croati: chi riuscirà a servire l’attaccante centrale farà la differenza.

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