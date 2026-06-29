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Mondiali 2026: Croazia-Ghana diretta tv stasera, orario e chi passa il turno

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Di : Martina Fabbri

Mondiali 2026, Croazia-Ghana stasera in TV: dove vederla, orario e chi passa il turno
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La posta in gioco è altissima nel Gruppo L dei Mondiali 2026: questa sera Croazia e Ghana si affrontano per decidere chi accompagnerà l’Inghilterra ai sedicesimi. Una partita che promette intensità, tattica e qualche colpo di scena, con i croati alla ricerca del riscatto e gli africani pronti a sfruttare la loro velocità sulle fasce.

Orario della partita e come seguirla in TV e in streaming

Il fischio d’inizio è fissato per le 23:00 ora italiana allo stadio di Philadelphia (le 17:00 locali). La gara sarà trasmessa in chiaro su Rai 1 con la telecronaca degli inviati designati. Chi preferisce lo streaming potrà collegarsi gratuitamente a RaiPlay, disponibile su smart TV, PC, tablet e smartphone. Inoltre la partita sarà visibile anche su DAZN per gli abbonati alla piattaforma.

Come stanno le squadre: stato di forma e indisponibili

La Croazia arriva alla sfida galvanizzata dalla vittoria contro Panama. Il ct Zlatko Dalić si affida all’esperienza dei veterani per controllare il centrocampo e creare occasioni. Il Ghana, invece, ha raccolto un punto prezioso contro l’Inghilterra e punta sulle ripartenze veloci e su un centrocampo fisico per impensierire gli avversari.

Elementi chiave per i croati

  • Luka Modrić rimane il riferimento per le geometrie.

  • La coppia di mediani può fare la differenza nel contenere le transizioni.

  • Servirà concretezza in attacco per sfruttare gli spazi sulle fasce.

Punti di forza del Ghana

  • Thomas Partey è il perno della diga centrale.

  • La velocità di esterni e attaccanti può creare problemi in contropiede.

  • Organizzazione difensiva solida dopo il pareggio con l’Inghilterra.

Probabili formazioni aggiornate e scelte tattiche

Le scelte dei due allenatori dovrebbero rispettare gli schemi visti finora, con piccoli aggiustamenti per reagire alle caratteristiche dell’avversario.

  • Croazia (modulo 4-2-3-1 possibile): portiere; difesa a quattro; coppia di mediani con compiti di copertura; trequartista in grado di collegare con l’attaccante centrale.

  • Ghana (modulo 4-3-3 possibile): difesa compatta; centrocampo con un mediano davanti alla difesa; tridente veloce in avanti per sfruttare le ripartenze.

Le scelte dei titolari saranno decisive per il ritmo della gara. Attenzione ai cambi di modulo durante la partita.

Situazione in classifica e combinazioni per il passaggio del turno

Dopo due giornate il Gruppo L presenta un quadro definito: l’Inghilterra è già qualificata. Dietro, Ghana e Croazia si giocano il secondo posto, mentre Panama è rimasta a quota zero.

  • Inghilterra 4 punti (+4)

  • Ghana 4 punti (+1)

  • Croazia 3 punti (-1)

  • Panama 0 punti (-4)

Gli scenari principali:

  • Al Ghana basta un pareggio per assicurarsi il secondo posto.

  • La Croazia si qualifica matematicamente vincendo la partita.

  • In caso di pareggio la Croazia può comunque sperare di avanzare come una delle migliori terze, a seconda degli altri risultati.

Giocatori da seguire e possibili svolte tattiche

I duelli in mezzo al campo potrebbero decidere l’esito. Se il centrocampo croato riuscirà a dettare i tempi, gli spazi per gli esterni si apriranno. Se il Ghana impatterà fisicamente e sfrutterà la velocità davanti, si creeranno occasioni in transizione.

  • Modrić: guida tecnica e capacità di gestione dei ritmi.

  • Thomas Partey: equilibrio e interdizione.

  • Iñaki Williams: pericolo sulle ripartenze grazie alla velocità.

  • Giocatori di fascia croati: chi riuscirà a servire l’attaccante centrale farà la differenza.

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