Mondiali 2026: Croazia-Ghana diretta tv stasera, orario e chi passa il turno

La posta in gioco è altissima nel Gruppo L dei Mondiali 2026: questa sera Croazia e Ghana si affrontano per decidere chi accompagnerà l’Inghilterra ai sedicesimi. Una partita che promette intensità, tattica e qualche colpo di scena, con i croati alla ricerca del riscatto e gli africani pronti a sfruttare la loro velocità sulle fasce.
Orario della partita e come seguirla in TV e in streaming
Il fischio d’inizio è fissato per le 23:00 ora italiana allo stadio di Philadelphia (le 17:00 locali). La gara sarà trasmessa in chiaro su Rai 1 con la telecronaca degli inviati designati. Chi preferisce lo streaming potrà collegarsi gratuitamente a RaiPlay, disponibile su smart TV, PC, tablet e smartphone. Inoltre la partita sarà visibile anche su DAZN per gli abbonati alla piattaforma.
Come stanno le squadre: stato di forma e indisponibili
La Croazia arriva alla sfida galvanizzata dalla vittoria contro Panama. Il ct Zlatko Dalić si affida all’esperienza dei veterani per controllare il centrocampo e creare occasioni. Il Ghana, invece, ha raccolto un punto prezioso contro l’Inghilterra e punta sulle ripartenze veloci e su un centrocampo fisico per impensierire gli avversari.
Elementi chiave per i croati
- Luka Modrić rimane il riferimento per le geometrie.
- La coppia di mediani può fare la differenza nel contenere le transizioni.
- Servirà concretezza in attacco per sfruttare gli spazi sulle fasce.
Punti di forza del Ghana
- Thomas Partey è il perno della diga centrale.
- La velocità di esterni e attaccanti può creare problemi in contropiede.
- Organizzazione difensiva solida dopo il pareggio con l’Inghilterra.
Probabili formazioni aggiornate e scelte tattiche
Le scelte dei due allenatori dovrebbero rispettare gli schemi visti finora, con piccoli aggiustamenti per reagire alle caratteristiche dell’avversario.
- Croazia (modulo 4-2-3-1 possibile): portiere; difesa a quattro; coppia di mediani con compiti di copertura; trequartista in grado di collegare con l’attaccante centrale.
- Ghana (modulo 4-3-3 possibile): difesa compatta; centrocampo con un mediano davanti alla difesa; tridente veloce in avanti per sfruttare le ripartenze.
Le scelte dei titolari saranno decisive per il ritmo della gara. Attenzione ai cambi di modulo durante la partita.
Situazione in classifica e combinazioni per il passaggio del turno
Dopo due giornate il Gruppo L presenta un quadro definito: l’Inghilterra è già qualificata. Dietro, Ghana e Croazia si giocano il secondo posto, mentre Panama è rimasta a quota zero.
- Inghilterra 4 punti (+4)
- Ghana 4 punti (+1)
- Croazia 3 punti (-1)
- Panama 0 punti (-4)
Gli scenari principali:
- Al Ghana basta un pareggio per assicurarsi il secondo posto.
- La Croazia si qualifica matematicamente vincendo la partita.
- In caso di pareggio la Croazia può comunque sperare di avanzare come una delle migliori terze, a seconda degli altri risultati.
Giocatori da seguire e possibili svolte tattiche
I duelli in mezzo al campo potrebbero decidere l’esito. Se il centrocampo croato riuscirà a dettare i tempi, gli spazi per gli esterni si apriranno. Se il Ghana impatterà fisicamente e sfrutterà la velocità davanti, si creeranno occasioni in transizione.
- Modrić: guida tecnica e capacità di gestione dei ritmi.
- Thomas Partey: equilibrio e interdizione.
- Iñaki Williams: pericolo sulle ripartenze grazie alla velocità.
- Giocatori di fascia croati: chi riuscirà a servire l’attaccante centrale farà la differenza.
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Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.