Nel Regno Unito si apre un nuovo dibattito sulla regolamentazione dei siti porno: le misure di verifica dell’età introdotte stanno spingendo alcuni utenti verso piattaforme che non effettuano controlli, con potenziali rischi per la sicurezza online e la tutela dei minori.
Perché i controlli d’età sono al centro della contesa
Le autorità britanniche hanno intensificato la pressione sui servizi per adulti per bloccare l’accesso ai minorenni. L’obiettivo è chiaro: verificare l’età degli utenti prima di permettere la fruizione di contenuti espliciti. Secondo gli operatori del settore, però, queste misure hanno conseguenze inattese.
Obblighi, privacy e pratiche tecniche
- Le verifiche possono richiedere dati sensibili, come documenti d’identità.
- Alcuni utenti temono per la propria privacy e cercano alternative anonime.
- I provider devono investire in sistemi di controllo e moderazione più sofisticati.
Il fenomeno della fuga verso siti non verificati
Pornhub e altri grandi portali sostengono che una parte del traffico online si sta spostando verso siti più piccoli o piattaforme che non applicano controlli rigorosi. Questo spostamento avviene per vari motivi: semplicità d’accesso, assenza di registrazione e timori sulla conservazione dei dati personali.
Come gli utenti aggirano le verifiche
- Uso di VPN per mascherare la geolocalizzazione.
- Accesso a siti ospitati all’estero con normative più permissive.
- Preferenza per piattaforme basate su condivisione peer-to-peer o social network non moderati.
I rischi per la tutela dei minori e la qualità dei contenuti
Il passaggio verso portali non verificati solleva due grandi problemi: la diminuzione del controllo sui contenuti e la maggiore esposizione dei minori a materiale non regolamentato. Le piattaforme minori spesso non hanno le risorse per moderare efficacemente upload e commenti.
- Maggiore probabilità di presenza di materiale non verificato.
- Difficoltà nel rimuovere contenuti illegali o controversi.
- Aumento dei rischi legati a truffe e contenuti dannosi.
Le reazioni del settore e delle organizzazioni per la sicurezza
I grandi siti per adulti, le associazioni pro-privacy e i gruppi per la protezione dei minori sono divisi sulle soluzioni migliori. Alcuni chiedono strumenti di verifica che non raccolgano dati sensibili; altri invocano standard tecnici obbligatori e cooperazione internazionale.
Possibili approcci tecnici
- Verificatori di età terzi, che certificano l’età senza condividere i documenti con i siti.
- Sistemi anonimi basati su token o certificati digitali.
- Maggiore uso dell’intelligenza artificiale per la moderazione preventiva.
Impatto sul mercato e sulle piccole piattaforme
L’applicazione delle norme penalizza in primo luogo gli operatori più piccoli. Per molti, i costi di conformità sono proibitivi. E così, mentre i grandi portali possono sostenere investimenti tecnologici, i siti minori rischiano di rimanere nell’ombra o di operare fuori controllo.
- Barriere d’ingresso più alte per nuovi attori legittimi.
- Maggiore frammentazione del mercato e crescita dei servizi non regolamentati.
- Possibile aumento della disinformazione sui controlli effettivi disponibili.
Che cosa propongono gli esperti per ridurre i danni
Le soluzioni suggerite dai professionisti vanno dalla regolazione tecnica fino alla collaborazione pubblico-privato. Più tutela per la privacy, standard comuni in Europa e incentivi per la moderazione potrebbero limitare la migrazione verso siti non verificati.
- Standard europei per la verifica dell’età, con garanzie di minimizzazione dei dati.
- Finanziamenti per piattaforme più piccole che implementano controlli sicuri.
- Campagne educative rivolte ai genitori e ai giovani sull’uso responsabile del web.
Quali priorità per il legislatore britannico
Il governo deve bilanciare due obiettivi: proteggere i minori e preservare la privacy degli adulti. La politica richiede risposte tecniche precise e normative chiare che non incentivino spostamenti verso l’illegalità online.
Cosa monitorare nelle prossime mosse
- Eventuali aggiornamenti normativi sulle modalità di verifica.
- Collaborazioni internazionali per contrastare siti ospitati all’estero.
- Report di traffico e analisi indipendenti sull’efficacia delle misure.
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Serena Gualtieri è una giornalista specializzata in tecnologia e innovazione digitale. Racconta le tendenze high-tech, dall’intelligenza artificiale agli oggetti connessi, fino alla cybersicurezza. I suoi articoli rendono le innovazioni comprensibili e utili ai lettori.