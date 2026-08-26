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Pornhub: controlli d’età nel Regno Unito spingono utenti verso siti non verificati

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Di : Serena Gualtieri

Pornhub: controlli d'età nel Regno Unito spingono utenti verso siti non verificati
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Nel Regno Unito si apre un nuovo dibattito sulla regolamentazione dei siti porno: le misure di verifica dell’età introdotte stanno spingendo alcuni utenti verso piattaforme che non effettuano controlli, con potenziali rischi per la sicurezza online e la tutela dei minori.

Perché i controlli d’età sono al centro della contesa

Le autorità britanniche hanno intensificato la pressione sui servizi per adulti per bloccare l’accesso ai minorenni. L’obiettivo è chiaro: verificare l’età degli utenti prima di permettere la fruizione di contenuti espliciti. Secondo gli operatori del settore, però, queste misure hanno conseguenze inattese.

Obblighi, privacy e pratiche tecniche

  • Le verifiche possono richiedere dati sensibili, come documenti d’identità.

  • Alcuni utenti temono per la propria privacy e cercano alternative anonime.

  • I provider devono investire in sistemi di controllo e moderazione più sofisticati.

Documento d'identità e simboli di protezione dei dati personali su uno schermo
La verifica dell’identità solleva preoccupazioni sulla privacy degli utenti online.

Il fenomeno della fuga verso siti non verificati

Pornhub e altri grandi portali sostengono che una parte del traffico online si sta spostando verso siti più piccoli o piattaforme che non applicano controlli rigorosi. Questo spostamento avviene per vari motivi: semplicità d’accesso, assenza di registrazione e timori sulla conservazione dei dati personali.

Come gli utenti aggirano le verifiche

  • Uso di VPN per mascherare la geolocalizzazione.

  • Accesso a siti ospitati all’estero con normative più permissive.

  • Preferenza per piattaforme basate su condivisione peer-to-peer o social network non moderati.

I rischi per la tutela dei minori e la qualità dei contenuti

Il passaggio verso portali non verificati solleva due grandi problemi: la diminuzione del controllo sui contenuti e la maggiore esposizione dei minori a materiale non regolamentato. Le piattaforme minori spesso non hanno le risorse per moderare efficacemente upload e commenti.

  • Maggiore probabilità di presenza di materiale non verificato.

  • Difficoltà nel rimuovere contenuti illegali o controversi.

  • Aumento dei rischi legati a truffe e contenuti dannosi.

Le reazioni del settore e delle organizzazioni per la sicurezza

I grandi siti per adulti, le associazioni pro-privacy e i gruppi per la protezione dei minori sono divisi sulle soluzioni migliori. Alcuni chiedono strumenti di verifica che non raccolgano dati sensibili; altri invocano standard tecnici obbligatori e cooperazione internazionale.

Possibili approcci tecnici

  • Verificatori di età terzi, che certificano l’età senza condividere i documenti con i siti.

  • Sistemi anonimi basati su token o certificati digitali.

  • Maggiore uso dell’intelligenza artificiale per la moderazione preventiva.

Simboli di certificati digitali e token di verifica su interfaccia tecnologica
Sistemi di verifica anonimi basati su token potrebbero proteggere la privacy mantenendo i controlli.

Impatto sul mercato e sulle piccole piattaforme

L’applicazione delle norme penalizza in primo luogo gli operatori più piccoli. Per molti, i costi di conformità sono proibitivi. E così, mentre i grandi portali possono sostenere investimenti tecnologici, i siti minori rischiano di rimanere nell’ombra o di operare fuori controllo.

  • Barriere d’ingresso più alte per nuovi attori legittimi.

  • Maggiore frammentazione del mercato e crescita dei servizi non regolamentati.

  • Possibile aumento della disinformazione sui controlli effettivi disponibili.

Che cosa propongono gli esperti per ridurre i danni

Le soluzioni suggerite dai professionisti vanno dalla regolazione tecnica fino alla collaborazione pubblico-privato. Più tutela per la privacy, standard comuni in Europa e incentivi per la moderazione potrebbero limitare la migrazione verso siti non verificati.

  • Standard europei per la verifica dell’età, con garanzie di minimizzazione dei dati.

  • Finanziamenti per piattaforme più piccole che implementano controlli sicuri.

  • Campagne educative rivolte ai genitori e ai giovani sull’uso responsabile del web.

Quali priorità per il legislatore britannico

Il governo deve bilanciare due obiettivi: proteggere i minori e preservare la privacy degli adulti. La politica richiede risposte tecniche precise e normative chiare che non incentivino spostamenti verso l’illegalità online.

Cosa monitorare nelle prossime mosse

  • Eventuali aggiornamenti normativi sulle modalità di verifica.

  • Collaborazioni internazionali per contrastare siti ospitati all’estero.

  • Report di traffico e analisi indipendenti sull’efficacia delle misure.

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