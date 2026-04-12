Zendaya e On lanciano la prima collezione insieme: video firmato da Spike Jonze

Zendaya e il brand svizzero On lanciano la loro prima collezione co-creata, un progetto che fonde estetica contemporanea e funzionalità tecnica. Questa collaborazione si presenta come un passo deciso verso un guardaroba pensato per il movimento, raccontato attraverso immagini e un film firmato da un regista premio Oscar.

Un sodalizio pensato per crescere: Zendaya incontra On

La partnership tra la celebre attrice e il marchio di calzature non è una semplice campagna. È la naturale evoluzione di un rapporto creativo, ora trasformato in una linea completa di abbigliamento e scarpe. L’obiettivo è chiaro: creare capi che funzionino nella vita quotidiana e nelle attività attive.

Come nasce la collezione: estetica, materiali e multiuso

La proposta nasce da un dialogo tra design minimale e vocazione sportiva. Ogni pezzo è pensato per integrarsi con gli altri e per accompagnare il corpo in movimento.

Silhouette pulite: linee essenziali che privilegiano la funzionalità.

linee essenziali che privilegiano la funzionalità. Palette ridotta: colori neutri e facili da combinare.

colori neutri e facili da combinare. Materiali tecnici: tessuti progettati per durare e muoversi con chi li indossa.

Pecche e pezzi forti: cosa comprende la collezione

La selezione propone capi versatili, pensati per essere miscelati in un guardaroba coerente. Tra gli elementi di spicco si trovano capi pratici ma con una forte identità stilistica.

Canotte e t-shirt a costine

Anorak leggeri e coach jacket

Gonne midi con coulisse

Pantaloni parachute e bermuda

Ogni articolo è concepito per dialogare con gli altri, creando outfit adattabili a diversi momenti della giornata.

La scarpa che debutta: Cloudnova Moon

La novità footwear si chiama Cloudnova Moon. È una reinterpretazione della famiglia Cloudnova, che punta su un design essenziale e una silhouette contemporanea. L’approccio mantiene l’attenzione alla performance tipica di On, ma la adatta a un’estetica quotidiana.

Il racconto visivo: ‘Shape of Dreams’ e la regia di Spike Jonze

La campagna si sviluppa attorno al film intitolato “Shape of Dreams”, diretto da Spike Jonze. Il corto è ambientato in un luogo onirico chiamato Dream Lab, concepito come spazio creativo dove idee e materiali prendono forma. Le immagini mostrano un processo immaginifico, in cui i capi mutano fino a raggiungere la loro versione definitiva.

Stile cinematografico e immaginario

Jonze porta nel progetto la sua firma surreale. Il risultato è un racconto visivo che valorizza il prodotto attraverso l’inaspettato e il poetico.

Il team creativo: Law Roach e la fotografia di Sean Thomas

Zendaya ha lavorato a stretto contatto con il suo consulente di stile storico, Law Roach. La collaborazione ha definito un’estetica immediata e funzionale, pensata per essere versatile.

Per i dettagli, la campagna è completata dagli still life del fotografo Sean Thomas. I suoi scatti mettono a fuoco materiali, texture e proporzioni, offrendo una lettura più intima della collezione.

Un progetto di co-creazione tra moda, performance e storytelling

Questa collezione rappresenta un approccio condiviso tra artista e brand. Moda, tecnologia e narrazione si uniscono per creare una proposta che vuole durare nel tempo e adattarsi ai ritmi della vita moderna.

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