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Moncler polpo gigante alla Milano Design Week: installazione a 10 Corso Como

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Di : Davide Caruso

Moncler porta un polpo gigante a 10 Corso Como per la Milano Design Week
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Moncler porta il suo nuovo immaginario estivo nel cuore di Milano, trasformando 10 Corso Como in un palcoscenico sospeso tra moda e installazione. L’intervento, pensato per la Milano Design Week, mescola arte gonfiabile e abbigliamento per raccontare una stagione diversa, dove il volume diventa gioco e movimento.

Un’installazione gigante: il polpo che ridisegna la facciata

Al centro dell’allestimento si trova un elemento scenografico inatteso: un gigantesco polpo gonfiabile che abbraccia l’esterno e si insinua negli spazi interni. I tentacoli modulano l’architettura, creano percorsi e offrono punti di vista alternativi. L’oggetto non è solo decorazione, ma diventa simbolo visivo della stagione.

La collezione esposta: 24 look per l’estate di Moncler

All’interno dell’ambiente vengono presentati 24 outfit tratti dalla Moncler Collection Estate 2026. Il progetto espositivo mette i capi in dialogo diretto con le forme soffici dell’installazione, creando una continuità tra moda e spazio.

Layering ripensato per i mesi caldi

  • Sovrapposizioni leggere, studiate per la traspirabilità.

  • Materiali tecnici abbinati a tessuti naturali.

  • Silhouette che mantengono il segno distintivo del brand senza appesantire.

Colori e materiali in primo piano

  • Palette che varia dai pastelli ai toni saturi.

  • Finiture lucide e opache che giocano con la luce.

  • Soluzioni progettuali pensate per il comfort estivo.

Dal concetto alla forma: reinventare la “puffiness” estiva

Moncler traduce il concetto di imbottitura in volumi più soffici e ariosi. Le superfici riconoscibili del brand vengono alleggerite, il risultato è una nuova estetica che conserva l’identità ma la porta verso l’estate. L’installazione marina diventa metafora di questa trasformazione.

Elementi chiave dell’approccio

  • Volumi morbidi che richiamano l’imbottitura senza appesantire.

  • Contrasti tra struttura e leggerezza per creare dinamiche visive.

  • Interazione fra architettura esistente e allestimento gonfiabile.

L’esperienza del visitatore: percorso e narrazione

Chi entra trova un percorso espositivo pensato come una sequenza narrativa. Le forme organiche guidano lo sguardo e invitano a scoprire i capi da punti di vista insoliti. Ogni dettaglio contribuisce a costruire un immaginario coerente, tra moda, installazione e sensazioni tattili.

  • Scatti e angoli instagrammabili valorizzati dall’installazione.

  • Accostamenti tra pezzi tecnici e scenografie gonfiabili.

  • Un ritmo visivo che alterna leggerezza e struttura.

Quando e dove: appuntamento durante la Milano Design Week

L’evento si svolge dal 16 al 28 aprile presso 10 Corso Como. La presentazione è parte del programma della Milano Design Week e propone al pubblico una fruizione che unisce moda ed esperienza spaziale.

Informazioni pratiche

  • Luogo: 10 Corso Como, Milano.

  • Date: 16–28 aprile.

  • Contenuti digitali condivisi sui canali ufficiali, incluso il profilo Instagram del marchio.

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