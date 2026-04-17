Moncler polpo gigante alla Milano Design Week: installazione a 10 Corso Como

Moncler porta il suo nuovo immaginario estivo nel cuore di Milano, trasformando 10 Corso Como in un palcoscenico sospeso tra moda e installazione. L’intervento, pensato per la Milano Design Week, mescola arte gonfiabile e abbigliamento per raccontare una stagione diversa, dove il volume diventa gioco e movimento.
Un’installazione gigante: il polpo che ridisegna la facciata
Al centro dell’allestimento si trova un elemento scenografico inatteso: un gigantesco polpo gonfiabile che abbraccia l’esterno e si insinua negli spazi interni. I tentacoli modulano l’architettura, creano percorsi e offrono punti di vista alternativi. L’oggetto non è solo decorazione, ma diventa simbolo visivo della stagione.
La collezione esposta: 24 look per l’estate di Moncler
All’interno dell’ambiente vengono presentati 24 outfit tratti dalla Moncler Collection Estate 2026. Il progetto espositivo mette i capi in dialogo diretto con le forme soffici dell’installazione, creando una continuità tra moda e spazio.
Layering ripensato per i mesi caldi
- Sovrapposizioni leggere, studiate per la traspirabilità.
- Materiali tecnici abbinati a tessuti naturali.
- Silhouette che mantengono il segno distintivo del brand senza appesantire.
Colori e materiali in primo piano
- Palette che varia dai pastelli ai toni saturi.
- Finiture lucide e opache che giocano con la luce.
- Soluzioni progettuali pensate per il comfort estivo.
Dal concetto alla forma: reinventare la “puffiness” estiva
Moncler traduce il concetto di imbottitura in volumi più soffici e ariosi. Le superfici riconoscibili del brand vengono alleggerite, il risultato è una nuova estetica che conserva l’identità ma la porta verso l’estate. L’installazione marina diventa metafora di questa trasformazione.
Elementi chiave dell’approccio
- Volumi morbidi che richiamano l’imbottitura senza appesantire.
- Contrasti tra struttura e leggerezza per creare dinamiche visive.
- Interazione fra architettura esistente e allestimento gonfiabile.
L’esperienza del visitatore: percorso e narrazione
Chi entra trova un percorso espositivo pensato come una sequenza narrativa. Le forme organiche guidano lo sguardo e invitano a scoprire i capi da punti di vista insoliti. Ogni dettaglio contribuisce a costruire un immaginario coerente, tra moda, installazione e sensazioni tattili.
- Scatti e angoli instagrammabili valorizzati dall’installazione.
- Accostamenti tra pezzi tecnici e scenografie gonfiabili.
- Un ritmo visivo che alterna leggerezza e struttura.
Quando e dove: appuntamento durante la Milano Design Week
L’evento si svolge dal 16 al 28 aprile presso 10 Corso Como. La presentazione è parte del programma della Milano Design Week e propone al pubblico una fruizione che unisce moda ed esperienza spaziale.
Informazioni pratiche
- Luogo: 10 Corso Como, Milano.
- Date: 16–28 aprile.
- Contenuti digitali condivisi sui canali ufficiali, incluso il profilo Instagram del marchio.
Articoli simili
- Moncler e Rick Owens: nuova campagna con baci tra modelli
- Il diavolo veste Prada 2: si cercano comparse a Milano per le riprese
- Ale Giorgini e Jacques Durand presentano occhiali illustrati della nuova collezione
- Thermore e Jacopo Ascari: tecnologia che trasforma la tela nell’arte contemporanea
- Borsa regola battito cardiaco: come funziona, benefici e rischi
Davide Caruso è un appassionato di cultura e tendenze artistiche. Nei suoi articoli esplora le connessioni tra moda, arte e società, offrendo ai lettori una visione moderna e dinamica della cultura italiana e mondiale. La sua scrittura precisa e ispirata rende ogni tema accessibile a tutti.