Moncler polpo gigante alla Milano Design Week: installazione a 10 Corso Como

Moncler porta il suo nuovo immaginario estivo nel cuore di Milano, trasformando 10 Corso Como in un palcoscenico sospeso tra moda e installazione. L’intervento, pensato per la Milano Design Week, mescola arte gonfiabile e abbigliamento per raccontare una stagione diversa, dove il volume diventa gioco e movimento.

Un’installazione gigante: il polpo che ridisegna la facciata

Al centro dell’allestimento si trova un elemento scenografico inatteso: un gigantesco polpo gonfiabile che abbraccia l’esterno e si insinua negli spazi interni. I tentacoli modulano l’architettura, creano percorsi e offrono punti di vista alternativi. L’oggetto non è solo decorazione, ma diventa simbolo visivo della stagione.

La collezione esposta: 24 look per l’estate di Moncler

All’interno dell’ambiente vengono presentati 24 outfit tratti dalla Moncler Collection Estate 2026. Il progetto espositivo mette i capi in dialogo diretto con le forme soffici dell’installazione, creando una continuità tra moda e spazio.

Layering ripensato per i mesi caldi

Sovrapposizioni leggere, studiate per la traspirabilità.

Materiali tecnici abbinati a tessuti naturali.

Silhouette che mantengono il segno distintivo del brand senza appesantire.

Colori e materiali in primo piano

Palette che varia dai pastelli ai toni saturi.

Finiture lucide e opache che giocano con la luce.

Soluzioni progettuali pensate per il comfort estivo.

Dal concetto alla forma: reinventare la “puffiness” estiva

Moncler traduce il concetto di imbottitura in volumi più soffici e ariosi. Le superfici riconoscibili del brand vengono alleggerite, il risultato è una nuova estetica che conserva l’identità ma la porta verso l’estate. L’installazione marina diventa metafora di questa trasformazione.

Elementi chiave dell’approccio

Volumi morbidi che richiamano l’imbottitura senza appesantire.

che richiamano l’imbottitura senza appesantire. Contrasti tra struttura e leggerezza per creare dinamiche visive.

Interazione fra architettura esistente e allestimento gonfiabile.

L’esperienza del visitatore: percorso e narrazione

Chi entra trova un percorso espositivo pensato come una sequenza narrativa. Le forme organiche guidano lo sguardo e invitano a scoprire i capi da punti di vista insoliti. Ogni dettaglio contribuisce a costruire un immaginario coerente, tra moda, installazione e sensazioni tattili.

Scatti e angoli instagrammabili valorizzati dall’installazione.

Accostamenti tra pezzi tecnici e scenografie gonfiabili.

Un ritmo visivo che alterna leggerezza e struttura.

Quando e dove: appuntamento durante la Milano Design Week

L’evento si svolge dal 16 al 28 aprile presso 10 Corso Como. La presentazione è parte del programma della Milano Design Week e propone al pubblico una fruizione che unisce moda ed esperienza spaziale.

Informazioni pratiche

Luogo: 10 Corso Como, Milano.

Date: 16–28 aprile.

Contenuti digitali condivisi sui canali ufficiali, incluso il profilo Instagram del marchio.

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