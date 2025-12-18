Scarlett Johansson torna a schierarsi con Woody Allen: «È importante difendere ciò in cui credi»

Scarlett Johansson torna a parlare pubblicamente del suo rapporto con Woody Allen e rilancia la sua posizione in difesa del regista, mentre il dibattito sulle accuse che lo hanno coinvolto continua a far discutere l’industria cinematografica e il pubblico.

Le parole dell’attrice sul sostegno a Woody Allen

Johansson ribadisce affetto e stima per il regista newyorkese, con cui ha lavorato in tre film. In più occasioni ha sottolineato che difendere una persona sulla base della propria esperienza è per lei una questione di integrità.

«Lo stimo e mi fiderei di lavorare ancora con lui», ha detto l’attrice in passato, ricordando l’importanza di restare fedeli alle proprie convinzioni.

Il contesto delle accuse e il ruolo del movimento MeToo

Le contestazioni a carico di Allen risalgono agli anni Novanta e sono state riesaminate in tempi più recenti nel quadro del movimento MeToo. Le indagini ufficiali di allora non hanno portato a condanne, ma il dibattito pubblico si è riacceso quando nuove inchieste giornalistiche hanno riportato l’attenzione su quelle vicende.

Questo clima ha spinto molti artisti a prendere posizione, influenzando scelte professionali e relazioni personali nel mondo del cinema.

Come la vicenda può aver inciso sulle scelte professionali

Johansson ha ammesso che è difficile misurare l’impatto reale delle parole altrui sulla carriera di un artista. Ha ricordato l’insegnamento ricevuto dalla madre: essere se stessi e mantenere l’integrità, pur sapendo quando è più saggio lasciare spazio ad altri.

Con la maturità, ha spiegato, è cresciuta anche la consapevolezza sui tempi e sui modi in cui esprimere il proprio pensiero.

Reazioni nel mondo del cinema: chi ha preso le distanze e chi ha difeso Allen

La controversia ha diviso attori e registi. Alcuni hanno scelto di non ricollegarsi a progetti legati ad Allen; altri, invece, lo hanno difeso pubblicamente.

Tra chi si è allontanato si ricordano nomi noti del cinema internazionale.

Tra i sostenitori, invece, figurano artisti che hanno espresso solidarietà e stima personale.

Esempi di reazioni:

Attori che hanno preso le distanze dopo collaborazioni passate.

Artisti che hanno dichiarato pubblicamente il loro appoggio al regista.

Nominalmente: alcuni nomi che hanno cambiato posizione

Professionisti che hanno scelto di allontanarsi dal regista dopo le riaperture del caso.

Personalità che hanno mantenuto amicizia o collaborazione con Allen.

I progetti recenti e futuri di Woody Allen

Negli ultimi anni Allen ha pubblicato anche un romanzo che ha destato attenzione in Italia. Contestualmente, sono stati annunciati nuovi film sostenuti da finanziamenti esteri e locali.

È già previsto un ritorno alla regia con un progetto che dovrebbe essere girato a Madrid nel 2026, grazie a contributi istituzionali e produttivi spagnoli.

Perché il tema resta centrale nel dibattito pubblico

La vicenda pone questioni complesse: come bilanciare l’arte e la responsabilità morale? Come valutare le scelte lavorative alla luce di accuse gravi, anche se non concluse con condanne?

La posizione di chi sceglie di esprimersi pubblicamente diventa così un segnale sia personale che professionale, e può avere ripercussioni rilevanti nel lungo periodo.

