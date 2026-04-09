Heated Rivalry 2: showrunner conferma quando inizieranno le riprese

Jacob Tierney ha dato agli appassionati di Heated Rivalry buone notizie sul lavoro in corso: la scrittura procede a ritmo serrato e la produzione sembra ancora orientata a rispettare le tempistiche annunciate per il ritorno in tv.
Tempistiche confermate: quando partiranno le riprese della stagione 2
Sul red carpet dei GLAAD Media Awards, Tierney ha spiegato che la fase di scrittura è intensa. È al lavoro ogni giorno per completare gli script.
Secondo lo showrunner, le riprese sono previste per l’estate. Ha ribadito che il progetto resta “in carreggiata” e che l’obiettivo è rispettare il calendario concordato con HBO Max.
Dettagli sulla scrittura e sull’approccio all’adattamento
Tierney cerca di ritrovare la stessa concentrazione creativa della prima stagione. Vuole mantenere la stessa energia e il rigore narrativo che hanno conquistato il pubblico.
Filosofia creativa
- L’obiettivo è onorare i romanzi originali e trasformarli in una sceneggiatura solida.
- La priorità è la qualità dell’adattamento, non accelerare i tempi a scapito della storia.
- Tierney punta a preservare il cuore delle vicende ambientate nel mondo dell’hockey.
Cast: conferme e nomi chiave della serie
Il cast della serie rimane uno dei punti di forza. Tra chi tornerà e i nuovi interpreti, il gruppo include talenti internazionali.
- Hudson William — Shane
- Connor Storrie — Ilya
- François Arnaud
- Robbie G.K.
- Christina Chang
- Dylan Walsh
- Nadine Bhabha
- Sophie Nélisse
- Ksenia Daniela Kharlamova
Il legame con i romanzi di Rachel Reid e l’impatto sulla produzione
Tierney ha sottolineato l’intenzione di restare fedele ai libri di Rachel Reid. La volontà è adattare con intelligenza il materiale originale.
La stessa autrice ha annunciato una variazione nel calendario editoriale. Il nuovo romanzo della saga Game Changers, intitolato Unrivaled, è stato posticipato a giugno 2027.
Motivi del rinvio
- Impegni professionali crescenti hanno rallentato il lavoro sulla stesura.
- La decisione è anche legata a problemi di salute che l’autrice sta affrontando.
Cosa significa per i fan e per la serie
La coincidenza tra la timeline del libro e quella della serie crea attesa. Chi segue le vicende di Shane e Ilya dovrà aspettare per nuovi sviluppi editoriali e televisivi.
- Scrittura in corso: Tierney è concentrato sugli script.
- Riprese previste: estate, se i piani non cambiano.
- Nuovo libro: uscita rimandata a giugno 2027.
I fan sperano che il ritmo della produzione rimanga costante e che la serie torni sugli schermi rispettando i tempi annunciati.
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Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.