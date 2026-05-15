Diana Ross non compare in Michael: cosa sappiamo

Kat Graham ha rivelato che alcune scene in cui interpreta Diana Ross per il nuovo biopic su Michael Jackson non sono arrivate al montaggio finale, e cita motivi legali che hanno inciso sul risultato del film.

Tagli decisi dai produttori e motivazioni legali

I responsabili della pellicola hanno rimosso sequenze che, secondo varie fonti, erano collegate a una vecchia controversia legale di Jackson. L’ipotesi è che una clausola dell’accordo transattivo del 1993 impedirà certe rappresentazioni.

Dettagli sulla clausola contestata

La clausola sembra vietare riferimenti o immagini che coinvolgano bambini.

Questo vincolo legale avrebbe spinto il montaggio a eliminare scene ritenute rischiose.

Non tutti i tagli sono stati spiegati pubblicamente dai produttori.

Le parole di Kat Graham e le scene mai viste

Attraverso un post pubblicato sui social, Kat Graham ha fatto sapere che alcune sequenze girate con il cast non compaiono nel film. Ha ricordato il lavoro intenso del team per mantenere intatta la qualità narrativa.

Graham ha sottolineato il dispiacere per le immagini rimaste fuori e ha ringraziato colleghi e troupe per l’impegno sul set.

Il film, il cast e le scelte narrative

La pellicola, diretta da Antoine Fuqua e prodotta da Lionsgate, si concentra su una parte della vita di Jackson e si arresta cronologicamente intorno al 1988.

Jaafar Jackson interpreta Michael nella parte mostrata al pubblico.

Diversi membri della famiglia Jackson hanno espresso supporto pubblico al progetto.

I rappresentanti della produzione non hanno fornito commenti ufficiali alle testate.

Reazioni dalla famiglia e dai sostenitori del film

Alcuni parenti di Jackson hanno difeso la scelta narrativa e criticato i media per come è stata trattata la figura del cantante.

Pareri pubblici a favore del film sono stati condivisi da membri della famiglia.

La disputa mediatica intorno alla storia personale dell’artista rimane intensa.

La critica: perché non tutti lo considerano un vero biopic

I recensori osservano che il film evita di affrontare alcune controversie più recenti. Questo ha alimentato dibattiti sul valore del progetto come ritratto completo di Michael Jackson.

Alcuni critici ritengono che la pellicola privilegi una narrazione idealizzata, mettendo in evidenza il talento e la sofferenza dell’artista ma lasciando fuori aspetti controversi.

Implicazioni per la distribuzione e il pubblico

I tagli richiesti per ragioni legali potrebbero influire sulla percezione del film da parte degli spettatori. Le scelte di montaggio e le limitazioni legali pongono un problema più ampio sui limiti della ricostruzione biografica per il cinema.

La vicenda solleva domande su quanto la legge possa modellare la storia raccontata sul grande schermo.

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