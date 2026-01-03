Newsletter

Musica italiana: uscite, concerti e news sett. 36/2025 con Olly, Tiziano Ferro, Alfa, Michielin

Musica italiana – Uscite, news e concerti della settimana 36/2025. Olly a Milano, Tiziano Ferro, Alfa, Francesca Michielin
Settimana 36 porta nuovi impulsi alla scena musicale italiana: concerti che scaldano stadi, singoli che anticipano dischi e annunci che muovono l’estate verso l’autunno. Qui trovi le novità più rilevanti, le date che vale la pena segnare e le uscite che promettono di animare le classifiche.

Concerti e tappe live: chi ha acceso il palco

La stagione live entra nel vivo con aperture che non passano inosservate.

  • Olly: il tour è partito da Milano, con una prima tappa energica all’Ippodromo Snai San Siro. La serata è stata segnata dall’entusiasmo del pubblico e da uno show ricco di momenti visivi.

  • LUK3: la rivelazione di Amici 24 aggiunge due nuove date a Bari e Napoli, dopo il successo di Roma e Milano. Biglietti che volano nei mercati locali.

  • Franco126: il cantautore amplia il suo club tour 2026 con nuove soste. Piccoli palchi, grande affluenza.

Singoli in evidenza: uscite e annunci della settimana

Le nuove tracce orientano l’umore della settimana e anticipano progetti più ampi.

  • Clara annuncia il singolo Uragani, che introduce un suono più diretto rispetto ai precedenti lavori.

  • Fudasca porta in uscita il brano 24/7, in collaborazione con Ensi e Gemitaiz. Uscita prevista per venerdì.

Album e uscite attese

Tra conferme e nuovi progetti, emergono titoli che puntano alle prime posizioni delle classifiche.

  • Ernia svela il titolo del prossimo disco: Per soldi e per amore, in arrivo il 19 settembre.

Appuntamenti televisivi e contenuti esclusivi

I grandi nomi non si limitano ai palchi: portano contenuti inediti anche sul piccolo e grande schermo.

  • Jovanotti debutta su RaiPlay con PalaJova, una serie in 23 episodi che combina musica e immagini inedite. Disponibile dall’8 settembre.

Grandi eventi e riconoscimenti: cosa non perdere

I palcoscenici istituzionali e i festival continuano a essere fari per la musica italiana.

  • TIM Music Awards 2025: il cast annunciato promette due serate da vivere all’Arena di Verona, il 12 e 13 settembre.

Progetti simbolici e collaborazioni speciali

La musica incontra la cultura e l’identità nazionale con iniziative dal forte significato.

  • Al Bano insieme a Mogol ha registrato Vai Italia, inno pensato per la candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio UNESCO.

Come seguire gli aggiornamenti

Le date e le uscite possono subire variazioni. Consigliamo di verificare i canali ufficiali degli artisti per conferme sui live e sulle pubblicazioni.

Aggiornamento del 5 settembre 2025, ore 11:40

