Musica italiana: uscite, concerti e news sett. 36/2025 con Olly, Tiziano Ferro, Alfa, Michielin

Settimana 36 porta nuovi impulsi alla scena musicale italiana: concerti che scaldano stadi, singoli che anticipano dischi e annunci che muovono l’estate verso l’autunno. Qui trovi le novità più rilevanti, le date che vale la pena segnare e le uscite che promettono di animare le classifiche.
Concerti e tappe live: chi ha acceso il palco
La stagione live entra nel vivo con aperture che non passano inosservate.
- Olly: il tour è partito da Milano, con una prima tappa energica all’Ippodromo Snai San Siro. La serata è stata segnata dall’entusiasmo del pubblico e da uno show ricco di momenti visivi.
- LUK3: la rivelazione di Amici 24 aggiunge due nuove date a Bari e Napoli, dopo il successo di Roma e Milano. Biglietti che volano nei mercati locali.
- Franco126: il cantautore amplia il suo club tour 2026 con nuove soste. Piccoli palchi, grande affluenza.
Singoli in evidenza: uscite e annunci della settimana
Le nuove tracce orientano l’umore della settimana e anticipano progetti più ampi.
- Clara annuncia il singolo Uragani, che introduce un suono più diretto rispetto ai precedenti lavori.
- Fudasca porta in uscita il brano 24/7, in collaborazione con Ensi e Gemitaiz. Uscita prevista per venerdì.
Album e uscite attese
Tra conferme e nuovi progetti, emergono titoli che puntano alle prime posizioni delle classifiche.
- Ernia svela il titolo del prossimo disco: Per soldi e per amore, in arrivo il 19 settembre.
Appuntamenti televisivi e contenuti esclusivi
I grandi nomi non si limitano ai palchi: portano contenuti inediti anche sul piccolo e grande schermo.
- Jovanotti debutta su RaiPlay con PalaJova, una serie in 23 episodi che combina musica e immagini inedite. Disponibile dall’8 settembre.
Grandi eventi e riconoscimenti: cosa non perdere
I palcoscenici istituzionali e i festival continuano a essere fari per la musica italiana.
- TIM Music Awards 2025: il cast annunciato promette due serate da vivere all’Arena di Verona, il 12 e 13 settembre.
Progetti simbolici e collaborazioni speciali
La musica incontra la cultura e l’identità nazionale con iniziative dal forte significato.
- Al Bano insieme a Mogol ha registrato Vai Italia, inno pensato per la candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio UNESCO.
Come seguire gli aggiornamenti
Le date e le uscite possono subire variazioni. Consigliamo di verificare i canali ufficiali degli artisti per conferme sui live e sulle pubblicazioni.
Aggiornamento del 5 settembre 2025, ore 11:40
Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.