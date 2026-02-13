Checco Zalone travolge il botteghino: Buen Camino sfiora il record di Quo vado

La febbre per Checco Zalone non accenna a calare: il film natalizio del comico sta macinando incassi record e domani potrebbe arrivare il sorpasso al suo stesso primato storico. Pubblico e sale continuano a premiare la commedia uscita il 25 dicembre, con numeri che attirano l’attenzione dei media e degli addetti ai lavori.

Zalone vicino al primato: i numeri che fanno discutere

In tre settimane di programmazione Buen Camino ha accumulato oltre 65 milioni di euro. I dati Cinetel mostrano un altro weekend da protagonista, con circa 5,6 milioni di euro incassati e 699.941 presenze in sala.

Se la tendenza si conferma, il film potrebbe superare il record stabilito dallo stesso Zalone con Quo vado?, storico riferimento del box office italiano del 2016.

Come si muovono gli altri titoli in classifica

Non è solo la commedia italiana a segnare numeri importanti. Ecco i principali movimenti della settimana al botteghino.

Avatar: Fuoco e Cenere incassa ancora, con circa 1.422.000 euro nel weekend. Totale nazionale: 23.667.000 euro . A livello mondiale il film ha già superato il miliardo, attestandosi vicino a 1,23 miliardi .

incassa ancora, con circa nel weekend. Totale nazionale: . A livello mondiale il film ha già superato il miliardo, attestandosi vicino a . Norimberga , la ricostruzione storica firmata da James Vanderbilt, risale la classifica con altri 878.000 euro . Il totale sale oltre i 7 milioni .

, la ricostruzione storica firmata da James Vanderbilt, risale la classifica con altri . Il totale sale oltre i . Una di famiglia – The Housemaid , il thriller diretto da Paul Feig, registra 794.000 euro e raggiunge i 2,2 milioni complessivi in due settimane.

, il thriller diretto da Paul Feig, registra e raggiunge i complessivi in due settimane. No Other Choice – Non c’è altra scelta di Park Chan-wook incassa 673.204 euro, per un totale finora vicino a 1,9 milioni.

Avatar e il confronto internazionale

Nonostante la sfida italiana, il kolossal di James Cameron rimane un gigante globale. La pellicola continua a trainare il mercato internazionale.

Incassi settimanali consolidati.

Riscontri globali che consolidano la posizione di blockbuster.

Impatto sulle programmazioni e sul pubblico adulto.

Russell Crowe nei panni di Hermann Göring in Norimberga

Trend del pubblico e dinamiche di programmazione

La platea italiana dimostra voglia di commedia e grande spettacolo. Le file nelle sale e le presenze confermano un’inversione rispetto agli anni più deboli.

I cinema stanno confermando una domanda costante per prodotti familiari e grandi franchise. Questo si riflette nelle settimane di programmazione e nella tenuta al botteghino.

Che cosa osservare nei prossimi giorni

Monitorare l’andamento giornaliero degli incassi per verificare il sorpasso.

Valutare la tenuta di Avatar sui mercati internazionali.

sui mercati internazionali. Segnalare la risposta del pubblico alle nuove uscite e ai recuperi in catalogo.

