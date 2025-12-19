Newsletter

Millie Bobby Brown: ottimo rapporto con David Harbour nonostante voci di bullismo

Martina Fabbri

Millie Bobby Brown ha detto di avere «un ottimo rapporto» con David Harbour, nonostante le voci di bullismo
Millie Bobby Brown respinge le ombre intorno al set e parla del legame professionale con David Harbour, spiegando perché, dopo anni insieme, continua a fidarsi del collega nonostante le polemiche su presunti comportamenti scorretti.

Un rapporto consolidato: Millie sulla collaborazione con David Harbour

Per l’attrice è importante sottolineare la fiducia maturata in anni di lavoro condiviso. Millie ricorda che la coppia artistica tra Eleven e Hopper nasce da una profonda intesa. Lavora con Harbour da oltre dieci anni e afferma di sentirsi protetta sul set.

  • Collaborazione continuativa nel corso delle stagioni.

  • Intesa forte nelle scene emotive tra padre e figlia.

  • Preparazione condivisa prima delle riprese.

Le accuse sul set: cosa è emerso finora

Negli ultimi tempi sono emerse voci che parlano di presunte denunce per molestie e bullismo. La notizia è stata rilanciata da alcuni tabloid, ma non ci sono conferme ufficiali né da parte di Netflix né dagli attori coinvolti.

Fonti e tempistiche

  • Segnalazioni riportate prima dell’inizio delle riprese dell’ultima stagione.

  • Copertura mediatica variabile, con articoli che sollevano dubbi.

  • Mancanza di dichiarazioni formali da parte degli interessati.

Cosa ha detto Millie nelle interviste recenti

Millie ha parlato con diversi media e ha ripetuto che il rapporto con Harbour è solido. Ha spiegato di sentirsi al sicuro sul set e di avere un legame speciale con il collega, dovuto anche alla natura dei loro ruoli.

  • Riconosce l’intensità delle scene condivise, soprattutto nelle stagioni centrali.

  • Definisce la complicità professionale una spinta a dare il meglio.

  • Sottolinea che l’amicizia e l’impegno verso la serie vengono prima delle polemiche.

Secondo Millie, la dinamica tra Eleven e Hopper resta al centro dell’affetto del pubblico.

Il set e la recitazione: come si preparano le scene più forti

La chimica sul set non nasce per caso. Millie racconta di lavorare a stretto contatto con Harbour nelle prove. Questo approccio ha favorito momenti intensi e credibili sullo schermo.

Elementi della preparazione

  1. Prove condivise per costruire i rapporti emotivi.

  2. Confronto sulle battute e sulle scelte registiche.

  3. Supporto reciproco durante le sequenze più drammatiche.

Reazioni pubbliche e immagini condivise alla première

Nonostante le polemiche, gli attori si sono mostrati uniti alle apparizioni pubbliche. Foto sorridenti e pose sul red carpet hanno in parte attenuato le speculazioni.

  • Partecipazione congiunta alla première della quinta stagione.

  • Immagini che mostrano complicità e familiarità tra i protagonisti.

  • Messaggi pubblici focalizzati sulla passione per la serie.

Cosa aspettarsi dalla quinta stagione di Stranger Things

Millie anticipa che alcune scene riaffronteranno la crescita di Eleven e il ruolo di Hopper come figura paterna. I fan potranno rivedere dinamiche che hanno segnato le stagioni precedenti.

  • Ritorno di momenti emotivi tra i due personaggi.

  • Sequenze che potrebbero avere forte impatto sul pubblico.

  • Enfasi sul percorso di crescita di Eleven.

La posizione degli attori e dei produttori

Finora non sono arrivate risposte ufficiali che confermino o smentiscano le accuse pubblicate dai media. Da parte degli interpreti sono arrivati commenti che privilegiano il lavoro e l’amicizia costruita sul set.

Il futuro della serie rimane al centro dell’attenzione dei fan e dei media, che attendono sviluppi ufficiali e la reazione degli enti produttivi.

