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Don DeLillo ristampa Amazons, romanzo erotico sul hockey femminile: torna il 17 novembre

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Di : Davide Caruso

Cultura Il successo di Heated Rivalry ha convinto Don DeLillo a ristampare Amazons, un suo vecchio e introvabile romanzo erotico su una giocatrice di hockey femminile Romanzo che l'autore ha odiato e "nascosto" per decenni. Adesso però ha cambiato idea, pare grazie al successo della serie Hbo, e il 17 novembre tornerà in libreria.
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Thomas Bangalter torna a sorprendere il pubblico con un progetto che unisce elettronica e danza. Il nuovo lavoro, pensato come colonna sonora per il palcoscenico, sarà pubblicato all’inizio di giugno e offre già una piccola anteprima online.

Il nuovo album: nome, formato e data di uscita

Il disco si intitola Mirage: Ballet For 16 Dancers. È previsto per il 5 giugno. L’annuncio ha acceso l’attenzione degli appassionati di musica elettronica e degli spettatori di danza contemporanea.

Perché è importante: Bangalter oltre i Daft Punk

Thomas Bangalter è noto al grande pubblico per il suo ruolo nei Daft Punk. Da solista, però, ha spesso esplorato territori diversi. Questo progetto conferma il suo interesse per la musica funzionale alla scena e alla coreografia.

Un ponte tra club e teatro

  • La proposta mette a confronto ritmi elettronici e esigenze drammaturgiche.

  • La dizione “Ballet For 16 Dancers” indica un lavoro pensato per la gestualità collettiva.

  • Si tratta di una colonna sonora concepita per accompagnare movimento e narrazione visiva.

Cosa si può aspettare l’ascoltatore

Il progetto sembra prediligere atmosfere immerse e dettagli sonori al servizio della scena. Non è un album pensato per il dancefloor tradizionale.

  • Frequenze sottili e tessiture atmosferiche.

  • Passaggi ritmici calibrati per seguire la coreografia.

  • Momenti di silenzio e pause usate come strumento narrativo.

Anteprima disponibile: dove ascoltare

Prima dell’uscita ufficiale, è già possibile trovare un estratto su YouTube. Cercando il titolo dell’album si trova un breve assaggio che offre una panoramica delle sonorità.

Come seguire l’uscita e le prime reazioni

Per restare aggiornati conviene monitorare canali ufficiali e piattaforme streaming. Le prime recensioni e i commenti del pubblico arriveranno nei giorni successivi al lancio.

  • Verificare il canale YouTube ufficiale di Thomas Bangalter.

  • Controllare le piattaforme di streaming il 5 giugno.

  • Seguire le pagine social degli spazi coreografici coinvolti.

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