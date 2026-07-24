Toy Story 5, Tim Allen spiazzato da una scena inquietante del film

Dopo oltre trent’anni dalla prima avventura, Buzz Lightyear si ritrova a vivere un cambiamento che ha sorpreso spettatori e chi presta la sua voce al personaggio. La scena romantica di Toy Story 5 ha diviso le reazioni in sala e ha messo in difficoltà il doppiatore storico, che ha raccontato il suo primo istinto ai media.

La scena che ha fatto discutere fan e critica

Nel nuovo capitolo della saga Pixar, Buzz Lightyear si apre all’affetto verso Jessie, la cowgirl amica di Woody. Il momento arriva durante un gioco trasformato in cerimonia, organizzato da Bonnie e dalla sua nuova compagna di giochi, Blaze. Quel bacio tra due giocattoli ha acceso conversazioni tra spettatori e critici.

Per molti è stato un gesto dolce e maturo. Per altri, una scelta inaspettata. Tim Allen, voce italiana del personaggio in alcune edizioni e interprete originale in inglese, ha ammesso di essere rimasto perplesso all’inizio.

Il punto di vista del doppiatore: tra bambino e attore

Allen ha spiegato di entrare in una dimensione quasi infantile quando lavora su Toy Story. Si identifica con l’energia di un ragazzo preadolescente. Per questo, vedere Buzz coinvolto in una scena amorosa gli è parso stridente all’inizio.

Cosa lo ha messo in difficoltà

La voce di Buzz richiama un approccio giocoso e naïf.

La scena porta il personaggio verso un sentimento più concreto.

Il confine tra gioco e realtà rischia di mutare l’atmosfera del film.

Secondo Allen, mostrare troppe sfumature adulte potrebbe spostare l’attenzione dal mondo immaginario dei giocattoli a temi più complessi, come il concetto di matrimonio tra giocattoli.

Reazioni in sala: imbarazzo, risate e tenerezza

L’attore ha ricordato il classico silenzio imbarazzato che scende nelle visioni familiari quando appare una scena di bacio. Ha paragonato la propria reazione a quella dei genitori e dei bambini seduti vicino a lui: gli adulti sorridono, i più piccoli mostrano fastidio.

Adulti: risate trattenute e commenti divertiti.

risate trattenute e commenti divertiti. Bambini: spesso fanno la faccia del “bleah”, come ha descritto Allen.

spesso fanno la faccia del “bleah”, come ha descritto Allen. La scena: riesce ad accendere più emozioni contemporaneamente.

Questa combinazione di sentimenti è poi diventata, per il doppiatore, un punto a favore. Ha ammesso che, pur titubante, la scena ha un impatto che mette insieme tutte le reazioni della stanza.

Perché la scena funziona nel contesto Pixar

Toy Story 5 non è solo intrattenimento per bambini. La saga ha spesso toccato temi profondi mascherandoli da gioco. Il bacio tra Buzz e Jessie segue quella linea: offre una parentesi romantica senza tradire l’essenza del franchise.

Rende umani i personaggi senza spegnere la meraviglia.

Permette a diverse fasce d’età di reagire in modo differente.

Stimola il dibattito su quanto i giocattoli possano rappresentare emozioni adulte.

Alla fine, la scena ha dimostrato di saper sorprendere e dividere, pur rimanendo fedele allo spirito narrativo di Pixar.

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