Scarlett Johansson perde record incassi al box office: ecco la nuova regina

L’era in cui Scarlett Johansson guidava la classifica mondiale degli incassi al botteghino è finita. Un’altra star del cinema ha scalato le classifiche grazie a blockbuster planetari e ora occupa il primo posto tra gli attori più redditizi di tutti i tempi.

La nuova regina del box-office: Zoe Saldana conquista il primato

Al vertice della classifica è salita Zoe Saldana. Il sorpasso è avvenuto dopo l’exploit dell’ultimo capitolo di Avatar, che ha superato quota 1,23 miliardi di dollari nel mondo. Questo risultato ha dato la spinta decisiva alla sua cifra totale.

Totale globale di Zoe Saldana: 16.859.193.100 dollari.

16.859.193.100 dollari. Totale globale di Scarlett Johansson: 16.435.483.784 dollari.

La nuova classifica riflette l’impatto di grandi franchise internazionali sul calcolo degli incassi individuali.

Da quali film arriva la fortuna: i titoli che hanno fatto crescere i ricavi

I numeri non sono casuali. Sono il risultato di decenni passati a interpretare ruoli in franchise di successo globale.

Zoe Saldana: franchise che hanno trasformato la carriera

Avatar (trilogia) : interpretando Neytiri, Saldana ha ottenuto la porzione più consistente del suo totale. Il contributo dei film ambientati su Pandora è stimato in circa 6 miliardi di dollari.

: interpretando Neytiri, Saldana ha ottenuto la porzione più consistente del suo totale. Il contributo dei film ambientati su Pandora è stimato in circa 6 miliardi di dollari. Marvel : il ruolo di Gamora ha aggiunto milioni al suo conteggio.

: il ruolo di Gamora ha aggiunto milioni al suo conteggio. Star Trek : tre pellicole della saga le hanno garantito ulteriore visibilità internazionale.

: tre pellicole della saga le hanno garantito ulteriore visibilità internazionale. Pirati dei Caraibi: la partecipazione al primo capitolo ha contribuito fin dagli esordi.

Scarlett Johansson: l’impatto degli Avengers e altri successi

MCU : i film degli Avengers hanno portato gran parte degli incassi di Johansson.

: i film degli Avengers hanno portato gran parte degli incassi di Johansson. Avengers: Endgame : circa 2,7 miliardi di dollari a livello globale.

: circa 2,7 miliardi di dollari a livello globale. Avengers: Infinity War : intorno ai 2 miliardi di dollari.

: intorno ai 2 miliardi di dollari. Altri titoli rilevanti: Lucy , Il libro della giungla e Sing hanno contribuito alla sua presenza in classifica.

, e hanno contribuito alla sua presenza in classifica. Di recente, il successo di Jurassic World – La rinascita aveva già spinto Johansson a superare colleghi come Samuel L. Jackson e Robert Downey Jr.

Perché i franchise fanno la differenza negli incassi personali

I numeri dei singoli attori derivano da incassi complessivi di film corali. Far parte di saghe globali moltiplica l’esposizione.

I sequel e i reboot portano ripetuti flussi di pubblico.

I ruoli iconici in franchise consolidati aumentano la longevità commerciale.

La distribuzione mondiale e il merchandising amplificano i guadagni indiretti.

Cosa cambia per le carriere delle due attrici

Il sorpasso non elimina il valore della filmografia di Scarlett Johansson. Ma mette in evidenza come la scelta dei ruoli e il tempismo possano alterare le classifiche storiche.

Per Zoe Saldana , il primato rappresenta il coronamento di anni in blockbuster internazionali.

, il primato rappresenta il coronamento di anni in blockbuster internazionali. Per Scarlett Johansson, la posizione alta resta testimone di un successo consolidato, specie nel Marvel Cinematic Universe.

Le dinamiche del mercato: come i nuovi blockbuster riscrivono le graduatorie

I record di incasso si aggiornano con ogni uscita importante. Un singolo film miliardario può cambiare le statistiche personali.

I continui sequel di grandi marchi cinematografici mantengono viva la competizione.

Le strategie di rilascio globale influenzano le cifre finali.

La permanenza nel tempo sui cataloghi streaming e le riuscite nelle sale consolidano i numeri.

