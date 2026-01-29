Scarlett Johansson perde record incassi al box office: ecco la nuova regina

L’era in cui Scarlett Johansson guidava la classifica mondiale degli incassi al botteghino è finita. Un’altra star del cinema ha scalato le classifiche grazie a blockbuster planetari e ora occupa il primo posto tra gli attori più redditizi di tutti i tempi.
La nuova regina del box-office: Zoe Saldana conquista il primato
Al vertice della classifica è salita Zoe Saldana. Il sorpasso è avvenuto dopo l’exploit dell’ultimo capitolo di Avatar, che ha superato quota 1,23 miliardi di dollari nel mondo. Questo risultato ha dato la spinta decisiva alla sua cifra totale.
- Totale globale di Zoe Saldana: 16.859.193.100 dollari.
- Totale globale di Scarlett Johansson: 16.435.483.784 dollari.
La nuova classifica riflette l’impatto di grandi franchise internazionali sul calcolo degli incassi individuali.
Da quali film arriva la fortuna: i titoli che hanno fatto crescere i ricavi
I numeri non sono casuali. Sono il risultato di decenni passati a interpretare ruoli in franchise di successo globale.
Zoe Saldana: franchise che hanno trasformato la carriera
- Avatar (trilogia): interpretando Neytiri, Saldana ha ottenuto la porzione più consistente del suo totale. Il contributo dei film ambientati su Pandora è stimato in circa 6 miliardi di dollari.
- Marvel: il ruolo di Gamora ha aggiunto milioni al suo conteggio.
- Star Trek: tre pellicole della saga le hanno garantito ulteriore visibilità internazionale.
- Pirati dei Caraibi: la partecipazione al primo capitolo ha contribuito fin dagli esordi.
Scarlett Johansson: l’impatto degli Avengers e altri successi
- MCU: i film degli Avengers hanno portato gran parte degli incassi di Johansson.
- Avengers: Endgame: circa 2,7 miliardi di dollari a livello globale.
- Avengers: Infinity War: intorno ai 2 miliardi di dollari.
- Altri titoli rilevanti: Lucy, Il libro della giungla e Sing hanno contribuito alla sua presenza in classifica.
- Di recente, il successo di Jurassic World – La rinascita aveva già spinto Johansson a superare colleghi come Samuel L. Jackson e Robert Downey Jr.
Perché i franchise fanno la differenza negli incassi personali
I numeri dei singoli attori derivano da incassi complessivi di film corali. Far parte di saghe globali moltiplica l’esposizione.
- I sequel e i reboot portano ripetuti flussi di pubblico.
- I ruoli iconici in franchise consolidati aumentano la longevità commerciale.
- La distribuzione mondiale e il merchandising amplificano i guadagni indiretti.
Cosa cambia per le carriere delle due attrici
Il sorpasso non elimina il valore della filmografia di Scarlett Johansson. Ma mette in evidenza come la scelta dei ruoli e il tempismo possano alterare le classifiche storiche.
- Per Zoe Saldana, il primato rappresenta il coronamento di anni in blockbuster internazionali.
- Per Scarlett Johansson, la posizione alta resta testimone di un successo consolidato, specie nel Marvel Cinematic Universe.
Le dinamiche del mercato: come i nuovi blockbuster riscrivono le graduatorie
I record di incasso si aggiornano con ogni uscita importante. Un singolo film miliardario può cambiare le statistiche personali.
- I continui sequel di grandi marchi cinematografici mantengono viva la competizione.
- Le strategie di rilascio globale influenzano le cifre finali.
- La permanenza nel tempo sui cataloghi streaming e le riuscite nelle sale consolidano i numeri.
