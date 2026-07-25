George Clooney premiato con il Leone d’oro alla carriera a Venezia 83

Ricevere il Leone d’Oro alla carriera durante la Mostra di Venezia è un riconoscimento che chiude un circolo lungo decenni. George Clooney sarà celebrato all’83ª edizione del festival al Lido, un appuntamento che ha segnato molte tappe fondamentali della sua carriera.

George Clooney premiato con il Leone d’Oro alla Mostra di Venezia 83

La Biennale di Venezia assegna a Clooney il massimo tributo della carriera. La cerimonia è prevista tra il 2 e il 12 settembre 2026. Il Leone d’Oro alla carriera conferma il ruolo centrale dell’attore nel cinema contemporaneo.

Il rapporto con il Lido: dal debutto del 1998 ai ritorni più recenti

Il legame tra Clooney e Venezia nasce alla fine degli anni Novanta. Al Lido è tornato spesso negli anni successivi. La sua presenza più recente include la presentazione di Jay Kelly, avvenuta lo scorso anno.

Un carisma costruito sulla credibilità, secondo il direttore Alberto Barbera

Per il direttore della Mostra, Alberto Barbera, Clooney ha costruito un fascino basato sulla sostanza e non solo sull’apparenza. Secondo Barbera, la sua credibilità professionale lo distingue dai semplici divi di immagine.

Ruoli, generi e scelte artistiche: una carriera multiforme

Clooney ha attraversato generi diversi senza perdere coerenza artistica. Ha spaziato dal cinema di guerra alla commedia, dal thriller alla fantascienza.

Guerra: Three Kings

Thriller: Michael Clayton

Commedia/collegamento corale: Ocean’s Eleven

Fantascienza/dramma: Gravity

Dramedy: Paradiso amaro

Il percorso dalle serie TV al grande schermo

Prima del grande salto cinematografico, Clooney si è imposto con la televisione. La notorietà è arrivata con E.R. – Medici in prima linea, che gli ha offerto visibilità globale.

Dietro la macchina da presa: regie e produzioni fuori dal coro di Hollywood

Oltre all’attività d’attore, Clooney ha diretto e prodotto progetti personali. Le sue regie riflettono scelte spesso distanti dalle convenzioni commerciali.

Good Night and Good Luck

Le idi di marzo

Suburbicon

In totale ha firmato nove film come regista. Questa dimensione lo rende un interprete completo, capace di muoversi tra ruoli e responsabilità creative.

Perché il riconoscimento è significativo per Venezia e per Clooney

Attribuire a Clooney il Leone d’Oro significa celebrare una carriera che unisce popolarità e scelte di qualità. È anche un tributo al rapporto lungo e continuativo con la Mostra e con il pubblico del Lido.

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