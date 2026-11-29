Mia Goth ha avviato le procedure per divorziare da Shia LaBeouf e ha chiesto di ottenere l’affidamento legale e fisico esclusivo della figlia Isabel. La bambina, nata nel 2022, vive con l’attrice dalla separazione, indicata negli atti come avvenuta il 28 luglio 2025. Per LaBeouf, la richiesta prevede la possibilità di mantenere il diritto di visita.

Divorzio tra Mia Goth e Shia LaBeouf: cosa chiedono gli atti

La domanda di affidamento è stata presentata nell’ambito della pratica di divorzio e resa pubblica mercoledì. Nei documenti, Goth attribuisce la rottura a “differenze inconciliabili” e chiede di poter prendere da sola le decisioni legali riguardanti la figlia, oltre a occuparsi della sua custodia fisica.

Gli atti chiedono l’affidamento legale e fisico esclusivo della bambina.

La richiesta non esclude le visite del padre: gli atti indicano che a LaBeouf potrebbe essere riconosciuto il diritto di vedere Isabel. Al momento, però, il quadro familiare descritto nella documentazione è quello di una bambina che abita con la madre dalla fine della relazione.

I rappresentanti dei due attori non hanno rilasciato commenti sulla procedura. La richiesta di Goth arriva dopo mesi di indiscrezioni sulla loro separazione, circolate prima che il divorzio venisse formalizzato.

La figlia Isabel vive con la madre dalla separazione

Secondo quanto riportato da People all’inizio dell’anno, Goth avrebbe chiesto a LaBeouf di lasciare la casa. L’attore si sarebbe poi trasferito da Los Angeles a New Orleans. Una fonte citata dalla testata aveva riferito che LaBeouf “ama sua figlia e rimane in contatto” con lei.

La documentazione depositata da Goth è il primo elemento concreto sulla situazione di Isabel dopo la rottura. L’attrice punta a ottenere l’affidamento esclusivo, mentre la possibilità di visite per il padre resta parte dell’assetto richiesto.

Una relazione segnata da riavvicinamenti e separazioni

Goth e LaBeouf si sono conosciuti nel 2012, durante le riprese di Nymphomaniac, il film di Lars von Trier. Si sono sposati nel 2016, ma due anni dopo avevano già avviato una prima procedura di divorzio. In seguito, la coppia si è riavvicinata.

Mia Goth e Shia LaBeouf si sono conosciuti durante le riprese di Nymphomaniac.

Nel 2020 i due sono tornati a mostrarsi insieme e con le fedi nuziali. Nel 2022 è nata Isabel, la loro prima figlia. La storia della coppia è stata quindi caratterizzata da periodi di separazione alternati a momenti di riconciliazione.

Durante una delle fasi lontano da Goth, LaBeouf ha avuto una relazione con la musicista FKA Twigs. Nel 2020 lei lo ha citato in giudizio, accusandolo di violenza sessuale, aggressione e di averle causato sofferenza emotiva. La controversia si è conclusa in seguito con un accordo extragiudiziale.

Le vicende giudiziarie dell’attore prima del divorzio

La separazione è diventata di dominio pubblico all’inizio del 2026, dopo un periodo difficile per LaBeouf. A febbraio l’attore è stato arrestato a New Orleans e, successivamente, ha ammesso la propria responsabilità per tre accuse di aggressione di lieve entità.

Per quei fatti ha ricevuto due anni di libertà vigilata e una condanna a sei mesi sospesa. Poco dopo, una fonte ha descritto a People il rapporto tra Goth e LaBeouf come “sempre complicato”, aggiungendo che nell’anno precedente i due non andavano d’accordo e avevano affrontato diversi problemi.

La richiesta di affidamento esclusivo è stata depositata mentre prende forma la procedura di divorzio e a pochi giorni dalla conclusione della controversia legale tra LaBeouf e FKA Twigs. Gli atti di Goth chiedono che la figlia continui a vivere con lei e che le decisioni sulla bambina siano affidate all’attrice.

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