Comicon Napoli 2026: programma lunedì 30 aprile e eventi principali

Il Comicon Napoli 2026 apre oggi, lunedì 30 aprile, con un fitto calendario di eventi che unisce fumetto, animazione, musica e cinema. Tra anteprime cinematografiche, live drawing internazionali, concerti e podcast registrati in diretta, la giornata offre appuntamenti per tutti i gusti. Ecco come orientarsi per non perdere il meglio del festival.
I 5 eventi clou da segnare subito
- Giorgio Vanni live (17:30) – uno show di sigle anime iconiche dal vivo.
- Caparezza: Orbit Orbit (15:00) – incontro che fonde musica e fumetto.
- Satoshi Shiki live drawing (14:15) – sessione dal vivo con il mangaka e dettagli sul suo processo creativo.
- Anteprima del film “Ricchi da morire – Delitti in famiglia” (16:30) – presentazione con introduzione di ospiti del mondo del fumetto e del cinema.
- Tintoria in diretta (20:30) – puntata speciale del podcast registrata all’Auditorium con ospiti comici e autori.
Programma della giornata: orari e location principali
Mattina: performance e progetti partecipativi
- 10:00 – 12:00 | Area Gioco (Padiglione 3)
Reclaim the Streets trasforma una mappa in racconto collettivo. Arte e geopolitica si incontrano in un intervento interattivo.
- 11:00 – 12:00 | Sala Italia
Showcase con Paskim!, live drawing e dialogo con l’autrice di Lost in the Cloud. Focus su processo creativo e storytelling.
Primo pomeriggio: show ibridi e disegni dal vivo
- 13:30 – 14:30 | Auditorium Teatro Mediterraneo
“Animali spiegati male (ma benissimo)” con Barbascura X e Sio. Uno spettacolo che mescola divulgazione e fumetto. Ticket-invito necessario; ritiro dalle 10:00.
- 14:15 – 15:00 | Sala Pazienza
Live drawing con Satoshi Shiki. Il mangaka racconta il suo percorso e mostra il lavoro dietro le tavole.
Pomeriggio: musica, design e anteprime
- 15:00 – 16:00 | Auditorium
Caparezza presenta Orbit Orbit insieme a Matteo De Longis. Un dialogo tra musica e immagini. Firmacopie nelle fasce indicate.
- 16:00 – 17:00 | Sala Pazienza
Aurélien Prédal parla di production design per il cinema e l’animazione. Dalla Pixar allo Spider-Verse. Servizio LIS disponibile.
- 16:30 – 17:30 | Hyperstage
Troy Baker, Austin Wintory e Andrea Pessino discutono videogiochi, arte e narrazione digitale.
- 16:30 – 19:00 | Auditorium
Proiezione in anteprima di “Ricchi da morire – Delitti in famiglia” con introduzione degli ospiti. Opportunità unica per vedere il film in anteprima.
Tardo pomeriggio e serata: grandi platee e podcast
- 17:30 – 19:00 | Arena Flegrea (Main Stage)
Concerto di Giorgio Vanni. Le sigle di Dragon Ball, One Piece e Pokémon animate sul palco. Accesso fino a esaurimento posti.
- 18:00 – 18:45 | Sala Pazienza
Incontro con Don Rosa: riflessioni sull’eredità dei personaggi Disney e la saga di Paperon de’ Paperoni. Servizio LIS disponibile.
- 18:00 – 19:00 | Sala Italia
Showcase Kotteri!, un live creativo che unisce moda e fumetto a cura dell’autrice di Veil.
- 20:30 | Auditorium
Tintoria registra una puntata speciale con Daniele Tinti, Stefano Rapone e Sio. Biglietto aggiuntivo richiesto.
Dettagli utili: biglietti, firmacopie e accessi
- Molti incontri richiedono ticket-invito da ritirare in anticipo. Controllate gli orari di ritiro.
- I firmacopie hanno finestre diverse dagli incontri. Verificate l’orario se volete autografi.
- Alcuni eventi in teatro richiedono un biglietto aggiuntivo. L’accesso è fino a esaurimento posti.
- Per alcuni ospiti è previsto servizio di interpretariato LIS. Informatevi alle info desk per orari e sale.
Consigli pratici per muoversi meglio al Comicon Napoli
- Arrivate presto alle sessioni più richieste per assicurarvi un posto.
- Pianificate la giornata con una mappa degli spazi. I padiglioni sono numerosi.
- Se volete vedere una proiezione in anteprima, calcolate i tempi per evitare di perdere l’inizio.
- Per i firmacopie, portate fotografie o fumetti già pronti da autografare.
- Controllate le eventuali code per i concerti e valutate le alternative in sala se gli ingressi sono chiusi.
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Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.