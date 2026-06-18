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Comicon Napoli 2026: programma lunedì 30 aprile e eventi principali

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Di : Martina Fabbri

COMICON Napoli 2026 al via oggi! Il programma di lunedì 30 aprile
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Il Comicon Napoli 2026 apre oggi, lunedì 30 aprile, con un fitto calendario di eventi che unisce fumetto, animazione, musica e cinema. Tra anteprime cinematografiche, live drawing internazionali, concerti e podcast registrati in diretta, la giornata offre appuntamenti per tutti i gusti. Ecco come orientarsi per non perdere il meglio del festival.

I 5 eventi clou da segnare subito

  • Giorgio Vanni live (17:30) – uno show di sigle anime iconiche dal vivo.

  • Caparezza: Orbit Orbit (15:00) – incontro che fonde musica e fumetto.

  • Satoshi Shiki live drawing (14:15) – sessione dal vivo con il mangaka e dettagli sul suo processo creativo.

  • Anteprima del film “Ricchi da morire – Delitti in famiglia” (16:30) – presentazione con introduzione di ospiti del mondo del fumetto e del cinema.

  • Tintoria in diretta (20:30) – puntata speciale del podcast registrata all’Auditorium con ospiti comici e autori.

Programma della giornata: orari e location principali

Mattina: performance e progetti partecipativi

  • 10:00 – 12:00 | Area Gioco (Padiglione 3)

    Reclaim the Streets trasforma una mappa in racconto collettivo. Arte e geopolitica si incontrano in un intervento interattivo.

  • 11:00 – 12:00 | Sala Italia

    Showcase con Paskim!, live drawing e dialogo con l’autrice di Lost in the Cloud. Focus su processo creativo e storytelling.

Primo pomeriggio: show ibridi e disegni dal vivo

  • 13:30 – 14:30 | Auditorium Teatro Mediterraneo

    “Animali spiegati male (ma benissimo)” con Barbascura X e Sio. Uno spettacolo che mescola divulgazione e fumetto. Ticket-invito necessario; ritiro dalle 10:00.

  • 14:15 – 15:00 | Sala Pazienza

    Live drawing con Satoshi Shiki. Il mangaka racconta il suo percorso e mostra il lavoro dietro le tavole.

Pomeriggio: musica, design e anteprime

  • 15:00 – 16:00 | Auditorium

    Caparezza presenta Orbit Orbit insieme a Matteo De Longis. Un dialogo tra musica e immagini. Firmacopie nelle fasce indicate.

  • 16:00 – 17:00 | Sala Pazienza

    Aurélien Prédal parla di production design per il cinema e l’animazione. Dalla Pixar allo Spider-Verse. Servizio LIS disponibile.

  • 16:30 – 17:30 | Hyperstage

    Troy Baker, Austin Wintory e Andrea Pessino discutono videogiochi, arte e narrazione digitale.

  • 16:30 – 19:00 | Auditorium

    Proiezione in anteprima di “Ricchi da morire – Delitti in famiglia” con introduzione degli ospiti. Opportunità unica per vedere il film in anteprima.

Tardo pomeriggio e serata: grandi platee e podcast

  • 17:30 – 19:00 | Arena Flegrea (Main Stage)

    Concerto di Giorgio Vanni. Le sigle di Dragon Ball, One Piece e Pokémon animate sul palco. Accesso fino a esaurimento posti.

  • 18:00 – 18:45 | Sala Pazienza

    Incontro con Don Rosa: riflessioni sull’eredità dei personaggi Disney e la saga di Paperon de’ Paperoni. Servizio LIS disponibile.

  • 18:00 – 19:00 | Sala Italia

    Showcase Kotteri!, un live creativo che unisce moda e fumetto a cura dell’autrice di Veil.

  • 20:30 | Auditorium

    Tintoria registra una puntata speciale con Daniele Tinti, Stefano Rapone e Sio. Biglietto aggiuntivo richiesto.

Dettagli utili: biglietti, firmacopie e accessi

  • Molti incontri richiedono ticket-invito da ritirare in anticipo. Controllate gli orari di ritiro.

  • I firmacopie hanno finestre diverse dagli incontri. Verificate l’orario se volete autografi.

  • Alcuni eventi in teatro richiedono un biglietto aggiuntivo. L’accesso è fino a esaurimento posti.

  • Per alcuni ospiti è previsto servizio di interpretariato LIS. Informatevi alle info desk per orari e sale.

Consigli pratici per muoversi meglio al Comicon Napoli

  • Arrivate presto alle sessioni più richieste per assicurarvi un posto.

  • Pianificate la giornata con una mappa degli spazi. I padiglioni sono numerosi.

  • Se volete vedere una proiezione in anteprima, calcolate i tempi per evitare di perdere l’inizio.

  • Per i firmacopie, portate fotografie o fumetti già pronti da autografare.

  • Controllate le eventuali code per i concerti e valutate le alternative in sala se gli ingressi sono chiusi.

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