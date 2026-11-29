La ricerca del prossimo James Bond si allarga e aggiunge nuovi nomi alla lista dei possibili interpreti. Dopo settimane di indiscrezioni concentrate su Callum Turner, Jack Lowden e Josh O’Connor, sono emersi i nomi di Robert Pattinson e Nicholas Hoult: entrambi avrebbero sostenuto un provino per il film diretto da Denis Villeneuve. Amazon MGM Studios, però, non ha confermato le notizie e il casting resta avvolto dal riserbo.

Robert Pattinson e Nicholas Hoult avrebbero fatto un’audizione

Secondo quanto riportato da Variety e Hollywood Reporter, Pattinson avrebbe incontrato Villeneuve per un provino alla fine di ottobre. Anche Hoult sarebbe stato sottoposto a un’audizione per il ruolo dell’agente segreto più famoso del cinema.

Le indiscrezioni parlano di audizioni per il ruolo del prossimo James Bond.

Pattinson ha già interpretato Bruce Wayne in The Batman e ha partecipato a saghe di grande successo come Twilight e Harry Potter. Il suo rapporto professionale con Villeneuve si è inoltre rinnovato sul set di Dune – Parte tre.

Per Hoult, il possibile ingresso nell’universo di 007 sarebbe un nuovo capitolo in una carriera legata a importanti franchise. L’attore ha recitato nei film degli X-Men e nella saga di Superman. In passato, secondo le indiscrezioni, sarebbe arrivato secondo nella selezione per il ruolo di Bruce Wayne, poi assegnato a Pattinson. Tra i suoi prossimi progetti figura Come rapinare una banca, prodotto da Amazon MGM Studios.

Harry Styles tra i nomi accostati a James Bond

Le voci sul casting coinvolgono anche Harry Styles. Variety riferisce che ci sarebbero stati alcuni contatti in merito al ruolo, ma non è noto se il cantante e attore abbia partecipato a un provino.

Intanto Jacob Elordi, a lungo indicato da alcune indiscrezioni come possibile favorito, sembra comparire meno spesso nelle ricostruzioni più recenti. Si parla inoltre di un quarto candidato che avrebbe sostenuto un’audizione, ma la sua identità non è stata resa pubblica.

Callum Turner, Jack Lowden e Josh O’Connor erano tra i nomi più citati nei mesi scorsi.

Robert Pattinson e Nicholas Hoult sarebbero stati ascoltati da Denis Villeneuve.

Per Harry Styles si parla di contatti, senza conferme su un eventuale provino.

Amazon MGM mantiene il massimo riserbo sul nuovo 007

Amazon MGM Studios non ha commentato le indiscrezioni sui candidati. Dall’apertura della selezione, avviata a maggio, lo studio ha fornito poche informazioni. In quell’occasione si era limitato a dichiarare che la ricerca del prossimo James Bond era in corso.

Il nuovo film sarà il seguito di No Time to Die, uscito nel 2021 e ultimo capitolo con Daniel Craig nei panni dell’agente britannico. Villeneuve è stato annunciato alla regia lo scorso anno e ricoprirà anche il ruolo di produttore esecutivo insieme a Tanya Lapointe.

La produzione è affidata ad Amy Pascal e David Heyman, mentre la sceneggiatura è firmata da Steven Knight, creatore di Peaky Blinders. Quando è stato annunciato il suo coinvolgimento, Villeneuve ha definito Bond un territorio sacro e ha promesso di rispettarne la tradizione, aprendo al tempo stesso la strada a nuove missioni.

Per ora, tuttavia, nessuno degli attori accostati al ruolo è stato confermato ufficialmente. La scelta del nuovo 007 resta quindi aperta, mentre le audizioni e le indiscrezioni continuano ad alimentare il confronto tra i possibili candidati.

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