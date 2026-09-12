La popolare dizi turca My Sweet Lie cambia modalità di fruizione: dopo l’arrivo in daytime su Canale 5, la serie passa in esclusiva streaming. La novità interessa chi segue le vicende di Nejat, Suna e della piccola Kayra e modifica soltanto dove e come vedere gli episodi, non la frequenza di uscita.

Spostamento di palinsesto: cosa cambia per gli spettatori

A partire da lunedì 24 agosto 2026 My Sweet Lie non sarà più visibile sulla rete ammiraglia. La programmazione prosegue in esclusiva su Mediaset Infinity, la piattaforma streaming del gruppo. Non si tratta di una scelta legata agli ascolti, ma di un aggiustamento del palinsesto di Canale 5 in vista della nuova stagione televisiva.

Il passaggio dalla messa in onda alla fruizione streaming cambia il luogo dove guardare la serie.

Per il pubblico la sostanza resta la stessa: la serie continuerà ad uscire dal lunedì al venerdì, con un episodio al giorno. Il cambiamento riguarda il mezzo di fruizione, che diventa digitale e on demand.

La trama: bugie protettive e una finzione che diventa affetto

Al centro della storia c’è Nejat, padre single deciso a proteggere la figlia Kayra dal dolore per l’assenza della madre. Per anni racconta alla bambina che la madre è lontana per una missione umanitaria e mantiene la versione con lettere e cartoline.

La relazione tra Nejat e Kayra è il cuore emotivo della serie.

La promessa di rivedersi per il sesto compleanno spinge Nejat a cercare una soluzione estrema: assume Suna per fingersi Aylin, la madre scomparsa. Quella che nasce come finzione di tre mesi mette però in crisi equilibri e sentimenti, cambiando la vita dei protagonisti.

Attori principali e dettagli sul cast

La serie è interpretata da volti noti e giovani promesse:

Furkan Palalı nel ruolo di Nejat, già conosciuto in Italia per Terra amara.

nel ruolo di Nejat, già conosciuto in Italia per Terra amara. Aslı Bekiroğlu interpreta Suna, la donna chiamata a impersonare la madre.

interpreta Suna, la donna chiamata a impersonare la madre. Lavinya Ünlüer è Kayra, la bambina che guida le emozioni della storia.

Palalı ha raccontato come il lavoro sul set gli abbia acceso desideri personali. Recitare accanto a Lavinya gli ha fatto nascere il desiderio di diventare padre: “Recitare con quella bambina mi ha fatto provare per la prima volta il senso della paternità”.

Dove seguire gli episodi e consigli pratici

Accesso: esclusiva su Mediaset Infinity .

. Frequenza: un episodio al giorno, dal lunedì al venerdì.

Modalità: streaming on demand, disponibile su dispositivi compatibili con la piattaforma.

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