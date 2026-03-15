Antwerp Six, mostra al MoMu di Anversa per i 40 anni

Antwerp riapre una pagina chiave della moda contemporanea: il MoMu Fashion Museum dedica una grande mostra agli Antwerp Six, ripercorrendo quattro decenni di influenza creativa e il loro impatto sulla scena globale.
La mostra al MoMu: esperienza e opere da non perdere
La rassegna mette in vetrina capi iconici, bozzetti e documenti d’epoca. L’allestimento racconta il gesto creativo e la ricezione internazionale.
- Abiti storici restaurati e conservati.
- Materiali d’archivio tra fotografie, articoli e interviste.
- Video e installazioni che spiegano il processo di lavoro.
I sei stilisti: percorsi distinti, radice comune
Tutti hanno mosso i primi passi nella stessa scuola, ma poi hanno seguito strade individuali.
- Dirk Bikkembergs
- Ann Demeulemeester
- Walter Van Beirendonck
- Dries Van Noten
- Dirk Van Saene
- Marina Yee
Il legame principale è la formazione alla Royal Academy of Fine Arts Antwerp, un ambiente ricco di sperimentazione. Da lì sono nate estetiche molto diverse, unite da un approccio anticonvenzionale al design.
Un clima internazionale che ha cambiato il linguaggio della moda
Negli anni tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli Ottanta la moda si confrontava con musiche, club e subculture.
- La scena punk di Londra influenzata da Vivienne Westwood.
- Designer come Jean Paul Gaultier e Thierry Mugler ridefinivano la silhouette.
- L’arrivo sulle passerelle parigine di Yohji Yamamoto e Rei Kawakubo ha scosso i codici estetici.
Il momento decisivo: la presentazione collettiva a Londra
Nel 1986 i sei presentarono le loro creazioni insieme a Londra. La stampa internazionale li notò e coniò il nome che li avrebbe definiti.
Perché quell’evento fu determinante
- Permise agli stilisti di avere visibilità all’estero.
- Segnò il passaggio da laboratorio accademico a scena commerciale.
- A partire da quel momento, molti di loro scelsero di presentare le collezioni a Parigi.
La vita creativa ad Antwerp: viaggi e contaminazioni
Gli studenti dell’Accademia frequentavano club e capitali europee. I viaggi tra Londra, Parigi, Milano e New York alimentarono nuove idee.
- Scambio continuo di influenze musicali e visive.
- Dialogo con movimenti giovanili e culture dei club.
- Una comunità informale fatta di amicizia e confronto.
Mostra e programma pubblico: date e iniziative
L’esposizione al MoMu sarà visitabile dal 28 marzo 2026 al 17 gennaio 2027. Accanto alle sale espositive sono previsti incontri, proiezioni e workshop.
- Visite guidate tematiche con curatori ed esperti.
- Talk con designer contemporanei che discutono l’eredità degli Antwerp Six.
- Laboratori rivolti a studenti e appassionati di moda.
Perché questa mostra conta ancora oggi
L’esposizione non celebra solo capi e nomi. Indaga il modo in cui un gruppo di creativi ha trasformato l’immagine della moda belga.
Innovazione, coraggio e rete sociale emergono come elementi chiave di un fenomeno che continua a ispirare generazioni.
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Davide Caruso è un appassionato di cultura e tendenze artistiche. Nei suoi articoli esplora le connessioni tra moda, arte e società, offrendo ai lettori una visione moderna e dinamica della cultura italiana e mondiale. La sua scrittura precisa e ispirata rende ogni tema accessibile a tutti.