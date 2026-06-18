Merk & Kremont, Serena Brancale e The Kolors: Partenope celebra il richiamo del Sud

Merk & Kremont tornano con un brano che profuma di mare e notte d’estate. Partenope, in uscita il 5 giugno 2026, unisce elettronica, funk-pop e una voce potente. Il singolo mette insieme il duo produttore, la timbrica di Serena Brancale e l’energia dei The Kolors.
Un mix sonoro tra club milanesi e calore mediterraneo
La produzione gioca su contrasti netti. Ritmo da pista e strumenti che rimandano al Sud convivono senza forzature.
- Basso funk che pulsa e guida il brano.
- Chitarre ispirate all’italo-disco e alla disco-funk.
- Percussioni dal sapore mediterraneo che aggiungono colore.
Il risultato è un sound pensato per i club ma che conserva richiami alla tradizione sonora del Sud Italia.
Il tema centrale: Partenope come immagine di mare e desiderio
Il titolo rimanda al mito di Napoli e si trasforma in un simbolo. Nel brano Partenope evoca spiagge, lungomare e notti piene di desiderio.
Come si intrecciano i protagonisti
Merk & Kremont portano l’impianto elettronico. The Kolors aggiungono un tocco funk-pop. Serena Brancale firma parte del testo e regala l’interpretazione vocale.
In studio il lavoro è stato collettivo. Ogni idea è stata plasmata per creare un racconto sonoro coerente.
Il testo: immagini, nostalgia e ironia amorosa
I versi dipingono scene di mare, sfilate sul lungomare e relazioni complicate. C’è nostalgia ma anche leggerezza. Il refrain gioca sulla ripetizione e sulla contagiosa voglia d’estate.
Tra i temi ricorrenti troviamo:
- la presenza del mare come memoria
- l’ambiguità dei rapporti sentimentali
- la fusione tra festa e malinconia
Per ragioni di copyright non riportiamo integralmente i versi. Il brano, però, si può ascoltare sulle piattaforme ufficiali e nei canali degli artisti.
Il processo creativo: emozione e collaborazione in studio
Gli artisti raccontano un processo partecipato. Ogni elemento strumentale è nato dal confronto diretto.
La combinazione di background diversi ha alimentato la ricerca di un equilibrio tra energia e calore mediterraneo.
Dettagli di pubblicazione e credit principali
- Titolo: Partenope
- Artista: Merk & Kremont feat. Serena Brancale & The Kolors
- Autori: Serena Brancale, Eugenio Maimone, Federica Abbate, Federico Mercuri, Giordano Cremona, Icaopo Falsetti, Jacopo Ettore, Stash Fiordispino
- Produttore: ITACA
- Etichetta: Atlantic Records / Warner Music Italy
- Data di uscita: 5 giugno 2026
Disponibilità e dove ascoltare
- Il singolo sarà sulle principali piattaforme streaming.
- È atteso il supporto radiofonico e playlist editoriali.
- Info e aggiornamenti sui canali ufficiali degli artisti e dell’etichetta.
Diritti e riferimenti editoriali
I testi originali citati dalla stampa sono tutelati dal diritto d’autore. L’uso dei versi in ambito informativo e critico è disciplinato dalla normativa vigente. Per segnalazioni editoriali contattare la redazione indicata dalle fonti ufficiali.
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Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.