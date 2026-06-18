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Merk & Kremont, Serena Brancale e The Kolors: Partenope celebra il richiamo del Sud

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Di : Enrico Valiani

Merk & Kremont, Serena Brancale e The Kolors: il richiamo del Sud in “Partenope”
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Merk & Kremont tornano con un brano che profuma di mare e notte d’estate. Partenope, in uscita il 5 giugno 2026, unisce elettronica, funk-pop e una voce potente. Il singolo mette insieme il duo produttore, la timbrica di Serena Brancale e l’energia dei The Kolors.

Un mix sonoro tra club milanesi e calore mediterraneo

La produzione gioca su contrasti netti. Ritmo da pista e strumenti che rimandano al Sud convivono senza forzature.

  • Basso funk che pulsa e guida il brano.

  • Chitarre ispirate all’italo-disco e alla disco-funk.

  • Percussioni dal sapore mediterraneo che aggiungono colore.

Il risultato è un sound pensato per i club ma che conserva richiami alla tradizione sonora del Sud Italia.

Il tema centrale: Partenope come immagine di mare e desiderio

Il titolo rimanda al mito di Napoli e si trasforma in un simbolo. Nel brano Partenope evoca spiagge, lungomare e notti piene di desiderio.

Come si intrecciano i protagonisti

Merk & Kremont portano l’impianto elettronico. The Kolors aggiungono un tocco funk-pop. Serena Brancale firma parte del testo e regala l’interpretazione vocale.

In studio il lavoro è stato collettivo. Ogni idea è stata plasmata per creare un racconto sonoro coerente.

Il testo: immagini, nostalgia e ironia amorosa

I versi dipingono scene di mare, sfilate sul lungomare e relazioni complicate. C’è nostalgia ma anche leggerezza. Il refrain gioca sulla ripetizione e sulla contagiosa voglia d’estate.

Tra i temi ricorrenti troviamo:

  • la presenza del mare come memoria

  • l’ambiguità dei rapporti sentimentali

  • la fusione tra festa e malinconia

Per ragioni di copyright non riportiamo integralmente i versi. Il brano, però, si può ascoltare sulle piattaforme ufficiali e nei canali degli artisti.

Il processo creativo: emozione e collaborazione in studio

Gli artisti raccontano un processo partecipato. Ogni elemento strumentale è nato dal confronto diretto.

La combinazione di background diversi ha alimentato la ricerca di un equilibrio tra energia e calore mediterraneo.

Dettagli di pubblicazione e credit principali

  • Titolo: Partenope

  • Artista: Merk & Kremont feat. Serena Brancale & The Kolors

  • Autori: Serena Brancale, Eugenio Maimone, Federica Abbate, Federico Mercuri, Giordano Cremona, Icaopo Falsetti, Jacopo Ettore, Stash Fiordispino

  • Produttore: ITACA

  • Etichetta: Atlantic Records / Warner Music Italy

  • Data di uscita: 5 giugno 2026

Disponibilità e dove ascoltare

  • Il singolo sarà sulle principali piattaforme streaming.

  • È atteso il supporto radiofonico e playlist editoriali.

  • Info e aggiornamenti sui canali ufficiali degli artisti e dell’etichetta.

Diritti e riferimenti editoriali

I testi originali citati dalla stampa sono tutelati dal diritto d’autore. L’uso dei versi in ambito informativo e critico è disciplinato dalla normativa vigente. Per segnalazioni editoriali contattare la redazione indicata dalle fonti ufficiali.

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