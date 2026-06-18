Merk & Kremont, Serena Brancale e The Kolors: Partenope celebra il richiamo del Sud

Merk & Kremont tornano con un brano che profuma di mare e notte d’estate. Partenope, in uscita il 5 giugno 2026, unisce elettronica, funk-pop e una voce potente. Il singolo mette insieme il duo produttore, la timbrica di Serena Brancale e l’energia dei The Kolors.

Un mix sonoro tra club milanesi e calore mediterraneo

La produzione gioca su contrasti netti. Ritmo da pista e strumenti che rimandano al Sud convivono senza forzature.

Basso funk che pulsa e guida il brano.

che pulsa e guida il brano. Chitarre ispirate all’italo-disco e alla disco-funk.

ispirate all’italo-disco e alla disco-funk. Percussioni dal sapore mediterraneo che aggiungono colore.

Il risultato è un sound pensato per i club ma che conserva richiami alla tradizione sonora del Sud Italia.

Il tema centrale: Partenope come immagine di mare e desiderio

Il titolo rimanda al mito di Napoli e si trasforma in un simbolo. Nel brano Partenope evoca spiagge, lungomare e notti piene di desiderio.

Come si intrecciano i protagonisti

Merk & Kremont portano l’impianto elettronico. The Kolors aggiungono un tocco funk-pop. Serena Brancale firma parte del testo e regala l’interpretazione vocale.

In studio il lavoro è stato collettivo. Ogni idea è stata plasmata per creare un racconto sonoro coerente.

Il testo: immagini, nostalgia e ironia amorosa

I versi dipingono scene di mare, sfilate sul lungomare e relazioni complicate. C’è nostalgia ma anche leggerezza. Il refrain gioca sulla ripetizione e sulla contagiosa voglia d’estate.

Tra i temi ricorrenti troviamo:

la presenza del mare come memoria

l’ambiguità dei rapporti sentimentali

la fusione tra festa e malinconia

Per ragioni di copyright non riportiamo integralmente i versi. Il brano, però, si può ascoltare sulle piattaforme ufficiali e nei canali degli artisti.

Il processo creativo: emozione e collaborazione in studio

Gli artisti raccontano un processo partecipato. Ogni elemento strumentale è nato dal confronto diretto.

La combinazione di background diversi ha alimentato la ricerca di un equilibrio tra energia e calore mediterraneo.

Dettagli di pubblicazione e credit principali

Titolo: Partenope

Partenope Artista: Merk & Kremont feat. Serena Brancale & The Kolors

Merk & Kremont feat. Serena Brancale & The Kolors Autori: Serena Brancale, Eugenio Maimone, Federica Abbate, Federico Mercuri, Giordano Cremona, Icaopo Falsetti, Jacopo Ettore, Stash Fiordispino

Serena Brancale, Eugenio Maimone, Federica Abbate, Federico Mercuri, Giordano Cremona, Icaopo Falsetti, Jacopo Ettore, Stash Fiordispino Produttore: ITACA

ITACA Etichetta: Atlantic Records / Warner Music Italy

Atlantic Records / Warner Music Italy Data di uscita: 5 giugno 2026

Disponibilità e dove ascoltare

Il singolo sarà sulle principali piattaforme streaming.

È atteso il supporto radiofonico e playlist editoriali.

Info e aggiornamenti sui canali ufficiali degli artisti e dell’etichetta.

Diritti e riferimenti editoriali

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