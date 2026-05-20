Calcio: maglie e kit ispirati ai viaggi e alle città

Prima del fischio d’inizio, i calciatori non indossano solo abiti: scelgono un’immagine da portare in viaggio. Per la prossima estate PUMA e il designer Salehe Bembury presentano una capsule travel pensata per le 11 nazionali sponsorizzate. È una proposta che unisce estetica, tecnica e riferimenti culturali.

La capsule travel: cosa comprende e perché conta

La collezione non è una divisa da campo. È un guardaroba per il pre e il post gara. Ogni pezzo è studiato per il viaggio e per la presenza mediatica lontano dal rettangolo di gioco.

KING tracksuit rivisitata, versione aggiornata della tuta iconica.

rivisitata, versione aggiornata della tuta iconica. Jersey e t-shirt pensate per il comfort e la comunicazione visiva.

Shorts pratici e versatili per i momenti fuori dal campo.

Sneaker Velum 1 Akita con tecnologia NITROFOAM e finitura che reagisce alla luce UV.

Design su misura: come sono nate le grafiche nazionali

Il lavoro di Bembury si basa su codici visivi specifici per ogni squadra. Non si tratta di un unico stile replicato, ma di interpretazioni locali.

Fonti d’ispirazione

Paesaggi e geografia del paese.

Elementi del patrimonio culturale e simboli popolari.

Narrative biologiche e tonalità naturali del territorio.

Questi elementi diventano pattern, palette e dettagli applicati ai capi. L’obiettivo è amplificare l’identità nazionale, non appiattirla.

Velum 1 Akita: la sneaker che cambia con la luce

La Velum 1 Akita è il prodotto più distintivo. Alla base c’è una schiuma reattiva, progettata per ammortizzare e restituire energia.

NITROFOAM : ammortizzazione leggera e reattiva.

: ammortizzazione leggera e reattiva. Finitura UV-sensitive: la tomaia cambia tono con la luce del sole.

Design pensato per l’uso urbano e per la visibilità mediatica.

Materiali e funzionalità tecniche

I materiali scelti bilanciano estetica e performance. Tessuti traspiranti per le t-shirt. Inserti tecnici nelle tute per il comfort durante i trasferimenti.

Trattamenti che favoriscono rapidità di asciugatura.

Cuciture e tagli studiati per la mobilità e l’estetica fotografica.

Dettagli personalizzati per ogni nazionale, come patch e colori.

Impatto simbolico e strategia di comunicazione

Questa operazione va oltre il merchandising. È storytelling applicato all’abbigliamento sportivo. Ogni divisa da viaggio diventa veicolo di narrazione per la squadra.

Dal punto di vista del brand, la collaborazione rafforza la presenza globale di PUMA e mette in mostra l’approccio di un designer che unisce moda, sport e cultura pop.

Come la collezione dialoga con il pubblico

I capi sono pensati per essere indossati dentro e fuori le strutture sportive. Si rivolgono a tifosi, media e creativi che cercano prodotti con storia e funzione.

Impatto visivo nelle photo opportunity pre-match.

Capacità di raccontare un paese attraverso un capo.

Appeal per collezionisti e appassionati di design sportivo.

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