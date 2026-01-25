Kia: tasti fisici confermati nei nuovi modelli

Kia conferma una scelta netta: la tecnologia cresce, ma i comandi tattili non spariranno dagli abitacoli. L’azienda punta a un equilibrio tra grandi schermi e pulsanti fisici, per garantire sicurezza e immediatezza d’uso. Questo approccio nasce da esigenze pratiche e da nuove regole europee che ridisegnano il rapporto tra digitale e controllo manuale.

Perché Kia resiste ai soli schermi: sicurezza e usabilità

Il team che cura gli interni ha chiarito che le auto future avranno sempre superfici digitali più evolute. Tuttavia, non è prevista l’eliminazione totale dei tasti. La motivazione principale è semplice: alcune operazioni richiedono risposte rapide e senza ambiguità.

Secondo i designer, i pulsanti offrono:

feedback tattile immediato;

minore tempo di attenzione visiva;

affidabilità in situazioni d’emergenza.

Schermi grandi ma controlli tangibili: il nuovo linguaggio dell’abitacolo

L’evoluzione digitale comporta display più ampi e software complessi. Kia lavora per integrare questi elementi senza comprometterne l’ergonomia.

Il rischio principale è che menu profondi e interfacce touch aumentino il carico cognitivo del conducente. Per questo motivo, manopole e tasti continuano a gestire le funzioni più frequenti.

Quali comandi resteranno fisici

indicatori di direzione;

luci di emergenza (warning);

tergicristalli;

controlli base del climatizzatore;

regolazione del volume e selezione rapida di guida.

Le regole europee che spingono verso i tasti fisici

Dal 2026 le valutazioni di sicurezza introdurranno criteri più severi per l’accessibilità dei comandi. Euro NCAP ha annunciato che penalizzerà i veicoli che non offrono controlli fisici per le funzioni chiave.

Questa novità ha accelerato il ripensamento degli stabilimenti. Le normative mirano a ridurre i tempi di distrazione visiva e a migliorare la responsività in condizioni critiche.

Impatto sul mercato: produttori, utenti e design

La scelta di Kia si inserisce in una tendenza più ampia. Diversi marchi stanno riconsiderando l’uso esclusivo del touch per le interfacce di guida.

Per il cliente finale, i vantaggi sono concreti:

maggiore sicurezza operativa;

interazioni più intuitive;

maggiore affidabilità in situazioni di stress o malfunzionamento.

Per i designer, la sfida è bilanciare estetica e funzionalità. Il risultato atteso è un abitacolo che sfrutta il digitale senza sacrificare il controllo fisico.

Cosa cambia per l’esperienza di guida quotidiana

Gli utenti troveranno interni dove la tecnologia è protagonista, ma non ostacola l’uso. I comandi più critici rimarranno a portata di mano, con soluzioni ergonomiche studiate per l’uso immediato.

Inoltre, la presenza di pannelli fisici rappresenta un vantaggio anche in caso di malfunzionamenti software. La ridondanza tra touch e pulsanti aumenta la resilienza del veicolo.

Articoli simili

Vota questo articolo