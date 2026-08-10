Cecilia Larosa: più forte di te nasce da un’idea di Piero Cassano e Fabio Perversi

Cecilia Larosa torna sotto i riflettori con Più forte di te, singolo che anticipa il suo album d’esordio Vivi. Il brano arriva accompagnato da un videoclip che rilancia il tema della liberazione personale. Ascoltando la traccia si percepisce la volontà di trasformare la sofferenza in energia ritmica.

Il singolo e il video: ritmo e messaggio

“Più forte di te” è uno dei pezzi più mosci e dinamici del disco. La canzone parla della scelta di uscire da una relazione che logora. Il videoclip, curato da Andrew Superview, enfatizza l’azione del cambiare e del prendersi cura di sé.

Regia: Andrew Superview

Andrew Superview Fotografia e luci: Ivan Stanelli

Ivan Stanelli Data di uscita del singolo: 27 maggio 2026

Il cuore del testo: doppio significato e forza personale

Il titolo funziona su due livelli contemporanei. Può essere una dichiarazione rivolta all’altro. Oppure può essere un incoraggiamento diretto alla propria paura. La canzone racconta il momento in cui si riconosce la tossicità di una storia. Da lì nasce la decisione di andare avanti da soli.

Nel contesto di Vivi la traccia segna il passaggio dalla fragilità alla determinazione. Qui la vulnerabilità diventa azione.

Chi ha scritto e prodotto la canzone

La genesi del brano nasce da un’intuizione condivisa tra due figure storiche del pop italiano: Piero Cassano e Fabio Perversi. Su una base ritmica pensata insieme, Cecilia Larosa ha costruito melodia e immaginario.

Il testo è stato rifinito con il cantautore Gianluca Burzese. La produzione è firmata da Cassano. L’arrangiamento e il mix portano la firma di Aki Antonio Chindamo, realizzati agli Auditoria Records.

Vivi: il progetto che fonde pop, soul e radici

Vivi è il primo album di Cecilia Larosa. Esce per l’etichetta indipendente Unalira, guidata da Lorena Bassano, che è anche la sua manager. Tredici tracce per trentasette minuti che muovono il passo tra pop contemporaneo e suggestioni mediterranee.

La regione d’origine dell’artista, la Calabria, è presente non come ornamento. Ritorna nella lingua, nelle immagini e in almeno un brano costruito su materiale dialettale.

Un esperimento musicale al centro del disco

La title track nasce da un esperimento: Cecilia ha scritto una melodia nuova sulle armonie di Seven Seconds di Youssou N’Dour e Neneh Cherry. L’idea è stata di mantenere l’impianto armonico e riscrivere tutto il resto.

Brani chiave e collaborazioni

Oltre alla title track, il disco alterna brani dal taglio pop e momenti più raccolti. Tra i pezzi più immediati ci sono Tu non mi basti mai e Indelebile. La ballata Duci amuri meu mescola italiano e dialetto calabrese e nasce insieme alla poetessa Ilda Tripodi.

La traccia Fino a te parte da una demo incompiuta di Piero Cassano e Claudia Ferrandi. In più, i singoli precedenti confluiti nel progetto includono Il meglio che ho di te, Fermati un istante e Il volo di Chagall.

La lista completa dei brani di Vivi

Vivi Tu non mi basti mai Il volo di Chagall Indelebile Tu perdonami Io no Duci amuri meu Il meglio che ho di te Fermati un istante Grafite Più forte di te Fino a te Cambia il mondo

Il percorso live e i riconoscimenti

Cecilia Larosa arriva all’album dopo anni di palchi. Ha aperto concerti di nomi storici del panorama italiano. Tra questi: Matia Bazar, Ricchi e Poveri, Loredana Bertè e Tiromancino.

Nel 2025 ha ricevuto un premio speciale ai Sanremo Music Awards. Il riconoscimento ha messo in luce il valore del suo lavoro dal vivo e la sua crescita artistica.

Dove seguire l’artista

Instagram: @cecilia__larosa

@cecilia__larosa TikTok: @cecilia_larosa

@cecilia_larosa Spotify: Cecilia Larosa

Cecilia Larosa YouTube: ceciliarosaofficial

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