Francesco De Gregori, Nevergreen: docufilm in prima serata su Rai 3 e polemica sugli artisti

Francesco De Gregori torna in tv con un ritratto filmato che porta sullo schermo le serate intime del suo nuovo progetto. Il docufilm racconta la residenza teatrale che ha ridisegnato il suo repertorio, offrendo immagini e riflessioni dietro le quinte. L’appuntamento televisivo è seguito dalla disponibilità in streaming.

Quando e come vedere Nevergreen in prima serata su Rai 3 e RaiPlay

Il docufilm Francesco De Gregori. Nevergreen, diretto da Stefano Pistolini, va in onda in prima serata su Rai 3 giovedì 4 giugno. Chi perde la diretta potrà rivederlo su RaiPlay.

La pellicola, presentata alla Mostra di Venezia, è prodotta da Our Films, Friends TV, Darallouche e Caravan.

La residenza al Teatro Out Off: il progetto dal vivo che ha ispirato il film

Le riprese seguono la residenza milanese al Teatro Out Off. De Gregori si è esibito ogni sera davanti a un pubblico ristretto, circa 200 persone, tra il 29 ottobre e il 23 novembre 2024.

Un format intimo e replicabile

Spazi raccolti e atmosfera da teatro off.

Scaletta variabile con brani rari o poco noti.

Un dialogo diretto con il pubblico, serata dopo serata.

La scaletta e il concept: le “perfette sconosciute” del repertorio

Al centro del progetto ci sono circa settanta canzoni che De Gregori definisce pezzi poco frequentati dal grande pubblico. Non sono i successi più noti, ma tracce che segnano il suo percorso artistico.

Questa scelta ha dato vita a concerti di scoperta. Il documentario alterna frammenti live e riflessioni sul significato di recuperare canzoni dimenticate.

Ospiti e apparizioni

Malika Ayane

Elisa

Jovanotti

Ligabue

Zucchero

Le parole di De Gregori e la discussione pubblica sugli artisti impegnati

Durante la presentazione del progetto a Milano, De Gregori ha espresso una posizione cauta sul ruolo pubblico degli artisti. Ha detto di provare disagio davanti a interventi netti di colleghi su questioni internazionali.

Nel discorso ha citato esempi noti e ha ammesso di avere idee non completamente chiare, definendo la propria incertezza come una scelta sincera.

Le sue osservazioni hanno scatenato reazioni contrastanti. Alcuni hanno letto quelle parole come una difesa dell’autonomia artistica. Altri le hanno interpretate come un rifiuto dell’impegno politico.

Tra le risposte più vivaci c’è stata quella di Morgan, che ha contestato pubblicamente l’atteggiamento di De Gregori, sostenendo che il punto non sia evitare schieramenti ma esprimere opinioni chiare.

Il live album Nevergreen e le prossime residenze live

Il progetto prosegue anche su supporto fisico. Il 16 ottobre 2026 esce l’album live registrato durante la residenza al Teatro Out Off.

Edito da Caravan e Friends & Partners .

e . Distribuzione a cura di Sony Music Italy .

. Disponibile in digitale, CD e doppio vinile. Pre-order già attivo.

In autunno De Gregori porterà nuovamente Nevergreen sul palco con una formula simile, tra Roma e Milano. Le date e le info biglietti sono pubblicate sulle pagine ufficiali del tour.

Foto di copertina: Francesco Prandoni

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