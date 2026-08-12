Blair Witch Project remake annunciato da Lionsgate: torna al cinema l’anno prossimo

La Strega di Blair torna a bussare alle porte del cinema: Lionsgate ha ufficializzato un remake destinato alle sale nel 2027. L’annuncio riaccende il dibattito sul valore del mito e su come aggiornare un caposaldo dell’horror per un pubblico che oggi conosce il terrore attraverso schermi e social.

Data d’uscita e prime certezze sul progetto

Lionsgate ha fissato l’uscita nelle sale per il 24 settembre 2027. I dettagli della trama sono coperti dal massimo riserbo. Lo studio parla però di un approccio che rivedrà il materiale originale per le nuove generazioni.

Adam Fogelson, presidente del gruppo Motion Picture di Lionsgate, ha spiegato che l’intento è ripensare il mito. Non si tratta di riproporre pedissequamente scene note. L’obiettivo è offrire una lettura contemporanea della leggenda.

Chi c’è dietro la macchina produttiva

Il progetto unisce figure consolidatesi nel mondo digitale e i big dell’horror moderno.

Dylan Clark guiderà la produzione; è noto per esperienze legate ai contenuti online.

guiderà la produzione; è noto per esperienze legate ai contenuti online. La sceneggiatura è firmata da Chris Thomas Devlin .

. Tra i produttori compaiono nomi influenti come Jason Blum (Blumhouse) e James Wan (Atomic Monster).

(Blumhouse) e (Atomic Monster). In qualità di produttori esecutivi tornano i creatori originali: Eduardo Sánchez , Daniel Myrick e Gregg Hale .

, e . Anche gli attori del film del 1999, Joshua Leonard e Michael C. Williams, figurano tra i produttori esecutivi.

Perché questo remake interessa il pubblico e gli addetti ai lavori

The Blair Witch Project ha lasciato un’impronta profonda nell’horror. Il remake promette di collegare passato e presente.

Intende riportare il mito alla ribalta per chi non ha vissuto l’onda lunga del 1999.

Mira a rispettare lo spirito originale, pur rinnovando linguaggi e riferimenti.

Coinvolgendo i creatori del film d’origine, Lionsgate prova a dare continuità al patrimonio narrativo.

Il lascito del film del 1999 e l’effetto “found footage”

Quando uscì nel 1999, il film realizzato da Eduardo Sánchez e Daniel Myrick rivoluzionò il genere con il formato “found footage”.

La forza non stava negli effetti, ma nella resa documentaria. Molti spettatori credettero che le immagini fossero autentiche. La campagna di marketing contribuì alla credibilità del progetto.

Budget minimo, impatto massimo.

Incassi mondiali vicini ai 250 milioni di dollari .

. Influenza su pellicole come Paranormal Activity, REC e Cloverfield.

La storia del franchise: successi e cadute

Dopo il primo capitolo, la serie ha conosciuto alti e bassi. Il sequel del 2000, Book of Shadows: Blair Witch 2, cambiò registro narrativo.

Il passaggio a una forma più tradizionale non convinse né critica né pubblico. Nel 2016 Adam Wingard provò a rilanciare con Blair Witch, ma il risultato non ripeté il boom del debutto.

Per questo il nuovo film è visto come un tentativo ambizioso di riportare il franchise al centro dell’horror contemporaneo.

Cosa potrebbe cambiare nel racconto

Il found footage oggi non sorprende come trent’anni fa. Gli spettatori conoscono i codici. Il remake dovrà quindi trovare nuove soluzioni stilistiche.

Elementi su cui il film potrebbe puntare

Rinnovare l’estetica per adattarsi al linguaggio dei social.

Ampliare la mitologia senza tradire il nucleo oscuro della leggenda.

Usare tensione psicologica più che shock visivo.

Il valore simbolico della presenza dei creatori originali

Avere Sánchez, Myrick e Hale tra i produttori esecutivi è un segnale. Indica la volontà di rispettare le radici del progetto.

La partecipazione degli attori originali rafforza l’idea di un ponte tra passato e futuro. È una scelta che può placare i puristi e incuriosire i nuovi spettatori.

Il contesto industriale: Blumhouse, Atomic Monster e il nuovo panorama horror

Jason Blum e James Wan hanno contribuito a ridefinire il mercato dell’horror. La loro presenza nel progetto indica ambizione commerciale e creativa.

Questi studi hanno dimostrato che si possono ottenere grandi risultati con idee originali e budget contenuti.

Cosa resta da sapere e cosa aspettarsi fino al 2027

Al momento non sono stati rivelati cast e location. La strategia comunicativa sembra puntare al mistero.

Nei prossimi mesi è probabile che emergano ulteriori dettagli su regia, attori e approccio stilistico. L’attesa cresce tra appassionati e addetti ai lavori.

La domanda principale rimane: come si può reinterpretare una leggenda tanto legata alla sorpresa del suo formato originale? Le prossime rivelazioni chiariranno la direzione scel-

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