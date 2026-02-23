Love Story: gli anni ’90 sono stati più fighi e più irriverenti

La nuova antologia televisiva firmata Ryan Murphy, disponibile su Disney+, reinventa la celebre storia d’amore tra John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette tra sfarzo, moda anni Novanta e un tono da favola moderna. La serie affascina per la cura visiva, ma solleva interrogativi sul grado di durezza narrativa che sceglie di eliminare.

Lo sguardo di Ryan Murphy sulla coppia più fotografata

Murphy mette in scena una versione patinata della vicenda. Qui il confine tra pubblico e privato è sottolineato, più che indagato. Se l’intento è celebrare il mito, allora il risultato tende al romanzato.

Il regista-produttore non predilige la distanza critica. Preferisce mostrare la bellezza e il magnetismo della coppia. Questo approccio funziona per chi cerca estetica e nostalgia.

Interpretazioni e personaggi: cast e scelte attoriali

Le performance sono variegate e a volte contraddittorie. Alcuni ruoli convincono, altri sembrano troppo levigati.

Sarah Pidgeon interpreta Carolyn con un equilibrio tra grazia e freddezza.

interpreta Carolyn con un equilibrio tra grazia e freddezza. Paul Anthony Kelly è John John: charme e fragilità ma con sfumature che appaiono spesso levigate.

è John John: charme e fragilità ma con sfumature che appaiono spesso levigate. Naomi Watts è Jackie Kennedy: meno tagliente che in passato, più incline al rimorso e alla morale pubblica.

In alcune scene manca la cattiveria che i tabloid e le cronache di quegli anni suggeriscono. La scelta sembra volontaria, per rendere il racconto più fiabesco.

Moda, fotografia e colonna sonora: il make-up degli anni Novanta

La serie cura i dettagli estetici. Costumi, trucco e location restituiscono il gusto minimal che cambiò l’abbigliamento urbano femminile.

Il guardaroba fa riferimento a Calvin Klein, Donna Karan e all’eleganza minimal.

La colonna sonora enfatizza l’atmosfera: artisti come Peter Gabriel, Björk e Portishead arricchiscono le scene.

La fotografia ricerca una New York eloquente e pulita, lontana dal degrado della cronaca.

Scandali e gestione mediatica: la versione televisiva dei fatti

La serie trasforma piccoli scandali in esercizi di comunicazione. Il gossip diventa caso di crisis management, filtrato dallo sguardo contemporaneo.

Alcune storie di quegli anni sono rappresentate con occhiali moderni. Questo smorza l’acidità delle tensioni reali.

Confronti con altri racconti sui Kennedy

Non è il primo tentativo di raccontare la dinastia. Alcuni film hanno scelto il distacco e la riflessione.

Altri autori hanno usato la cronaca come specchio per temi più ampi.

Murphy, invece, riduce la distanza emotiva e avvicina lo spettatore al luccichio della fama.

Produttività, attese del pubblico e linguaggio seriale

Negli ultimi mesi Murphy è stato molto attivo con nuove produzioni. Questo ritmo ha cambiato la percezione del suo lavoro.

Serie recenti: Monster, 9-1-1, 9-1-1: Nashville, All’s Fair, The Beauty.

Il pubblico si abitua a un catalogo ampio e variegato, con aspettative diverse.

La sensazione è che con Love Story Murphy giochi su un registro più confortante rispetto alle sue storie più cupe.

Chi apprezzerà la serie e chi invece resterà deluso

La serie è pensata per chi ama il glamour e le storie d’amore epiche. I puristi degli affari pubblici e delle inchieste troveranno meno soddisfazione.

Piacerà a chi cerca estetica, musica e nostalgia.

Lascerà perplessi chi si aspetta un’analisi crudele e politica della famiglia Kennedy.

Le prime tre puntate mettono in mostra una New York luminosa e paparazzi quasi benevoli. La narrazione predilige il sogno alla realtà dura, almeno per ora.

