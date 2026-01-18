Newsletter

Levi’s e Dev Hynes: il grunge da adulti che reinventa il denim

Di : Davide Caruso

Levi’s e il grown-up grunge di Dev Hynes
Levi’s lancia la sua visione per la Spring/Summer 2026 affidando la direzione creativa a Dev Hynes. La campagna mescola estetiche opposte e mette al centro l’idea di stile che nasce dall’incontro di superfici ruvide e linee pulite.

Un concetto di stile: il grown-up grunge rivisitato

La parola chiave della collezione è un grunge adulto e misurato. Silhouette ampie e capi vissuti dialogano con tagli più sartoriali. Il risultato è un equilibrio tra casualità e struttura.

  • Contrasti di materiali: denim consumato vs tessuti rifiniti.

  • Forme larghe abbinate a elementi costruiti.

  • Un’estetica che punta su imperfezione voluta e cura del dettaglio.

Come è stata girata la campagna a Los Angeles

Le foto e i video sono stati realizzati a Los Angeles. La collaborazione con la fotografa Katharina Korbjuhn dà vita a immagini tanto editoriali quanto spontanee.

Alcuni scatti sembrano rubati, altri sono più composti. Questo alternarsi crea un senso di processo creativo visibile.

Musica e immagine: il contributo di Dev Hynes (Blood Orange)

Dev Hynes porta la sua sensibilità musicale nel progetto. Il riferimento sonoro a brani come Somewhere in Between di Essex Honey accompagna le immagini.

La colonna sonora non è un semplice sottofondo. È un elemento che rafforza l’idea di identità fluida e di attrito creativo.

I capi protagonisti e il loro linguaggio

La selezione per la Levi’s SS26 mescola pezzi iconici e novità. Ogni indumento contribuisce al racconto del contrasto.

  • Camicia button-down interpretata in chiave rilassata.

  • Pantaloni baggy che richiamano gli anni Novanta.

  • Capispalla strutturati per bilanciare i volumi morbidi.

  • Hoodie e cardigan con texture più grezze.

Consigli pratici per indossare la collezione

Le proposte della SS26 si prestano al gioco dello strato e della sovrapposizione. Ecco alcune idee per integrarle nel guardaroba.

  • Mixare una camicia pulita con un cardigan dalla texture grezza.

  • Abbinare pantaloni ampi a capi strutturati per contrasto.

  • Usare accessori minimali per non appesantire il look.

  • Scegliere una palette neutra e spezzarla con un dettaglio colorato.

Dove vedere la campagna e i contenuti esclusivi

Le immagini e i video saranno disponibili sui canali ufficiali del marchio. Contenuti conversazionali e appunti di stile firmati da Hynes arricchiscono la narrazione.

Su social e piattaforme editoriali la campagna si sviluppa come progetto aperto, pensato per coinvolgere il pubblico in modo diretto.

