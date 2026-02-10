L’attacco dei giganti: Hajime Isayama non realizzerà mai più qualcosa di così grande

Al centro di una proiezione speciale a Tokyo lo sceneggiatore di uno dei fenomeni pop più grandi dell’ultimo decennio ha preferito la parola sincera alla retorica. In una nota letta durante l’evento, Hajime Isayama ha raccontato il suo presente creativo dopo L’attacco dei giganti, riconoscendo il vuoto e la fatica che seguono un successo così totale.

La mancata ripresa dei nuovi progetti: cosa ha comunicato Isayama

All’apertura della serata dedicata al film conclusivo, l’autore ha voluto spiegare pubblicamente il suo stato d’animo. Ha detto chiaramente di non essere attualmente impegnato in nuovi lavori creativi e ha descritto come l’esperienza di Attack on Titan abbia esaurito le sue idee.

I punti principali della sua dichiarazione

Non sta lavorando a un nuovo manga o a una serie.

Continua a fare qualche illustrazione e a firmare autografi.

Ha collaborato marginalmente al progetto di Kaji, Soyogi.

Rifiuta l’etichetta di “pigro”: rimane occupato quotidianamente.

Ritiene difficile creare qualcosa di comparabile a Attack on Titan.

Il peso creativo di un’opera che ha dato tutto

Isayama ha spiegato che, nel costruire il suo capolavoro, ha riversato ogni risorsa immaginativa. Questo impegno lo lascia ora senza la materia prima per nuove storie. Ha ammesso che ogni tentativo di scrivere qualcosa di diverso suona come una variazione dell’opera già pubblicata.

Il senso di svuotamento dietro la creatività

Annosa serializzazione e pressione delle aspettative del pubblico.

Intenso coinvolgimento emotivo nella saga e nei personaggi.

La difficoltà di separare l’autore dall’opera che lo ha consacrato.

Il cast, i fan e il sostegno pubblico

Tra le reazioni c’è stata quella di volti noti legati alla serie. Yuki Kaji, storico doppiatore di Eren Yeager, ha voluto rassicurare i fan: ha riferito di averlo incontrato in privato e di averlo trovato in buone condizioni. Un segnale di vicinanza in un momento delicato.

Messaggi e sentimenti condivisi

Il supporto del cast verso l’autore.

La preoccupazione dei fan per il suo benessere creativo.

La consapevolezza collettiva del “dopo” per chi crea un fenomeno globale.

Numeri e traguardi che hanno segnato la saga

Il successo di L’attacco dei giganti non si misura solo in emozioni. Ecco i dati salienti che mostrano l’impatto dell’opera su manga, anime e cinema.

Serializzazione su Bessatsu Shonen Magazine.

Conclusione del manga nel 2021, dopo 34 volumi.

Anime terminato nel 2023 con 94 episodi complessivi.

La quarta stagione e gli episodi finali hanno trasformato la serie in un fenomeno internazionale.

Il film conclusivo, The Last Attack, ha ricevuto un notevole consenso critico, attestato anche su Rotten Tomatoes.

Perché la conclusione pesa sull’autore

Creare una saga così ampia significa costruire un universo narrativo che diventa riferimento per milioni di lettori. Quando quel mondo si chiude, restano l’eredità e la domanda su cosa verrà dopo. Isayama sembra oggi in una fase di bilanciamento tra il ritiro creativo e la necessità di proteggere il proprio benessere.

Fattori che complicano il ritorno creativo

L’enorme investimento emotivo nello sviluppo della storia. La paura di ripetere temi o motivi già sfruttati. La pressione delle aspettative dei fan e dei media.

