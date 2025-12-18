Winx: Clara incide la nuova sigla nel segno di Winx per la serie Netflix

Clara torna a farsi sentire in un progetto che fonde nostalgia e modernità: la sua voce interpreterà la nuova versione della celebre sigla delle Winx, pensata per accompagnare il rilancio della saga animata atteso su piattaforme televisive e streaming.

Clara firma la nuova sigla: cosa cambia

La giovane artista pop Clara è stata scelta per reinterpretare il tema iconico delle Winx. Il brano è stato riassemblato da Dav e Vvenice con arrangiamenti aggiornati. L’obiettivo è mantenere l’essenza originale, inserendo sonorità contemporanee.

Voce : Clara

: Clara Produttori : Dav, Vvenice

: Dav, Vvenice Versioni : italiana e internazionale

: italiana e internazionale Data di pubblicazione: disponibile dall’8 settembre

Modalità di rilascio e titoli internazionali

La sigla arriverà in due edizioni: quella nostrana e una versione in inglese intitolata Under the Sign of Winx. Entrambe saranno disponibili sulle piattaforme digitali a partire dall’8 settembre. Il progetto si inserisce in una strategia più ampia legata al ritorno della serie.

Il ritorno della saga: dove e quando vederla

Il nuovo capitolo della saga, intitolato Winx Club: The Magic is Back, debutterà su Netflix il 2 ottobre. In autunno la serie arriverà anche sui canali pubblici Rai. La produzione porta con sé un restyling visivo e nuovi effetti, pur mantenendo i temi classici che hanno definito il franchise.

Elementi chiave della nuova stagione

Rinnovamento grafico e CGI potenziata

Ritorno dei personaggi principali, tra cui Bloom

Tonality che unisce avventura, amicizia e magia

Clara racconta il suo legame con le Winx

La cantante ha spiegato di essere cresciuta con le storie delle fate e di aver voluto partecipare per restituire ai fan la stessa emozione che ha provato da bambina. Ha definito il progetto «un ritorno emozionante» e ha detto di sperare che la versione aggiornata trasmetta gioia e energia.

Breve storia del fenomeno Winx e numeri chiave

Dal debutto nel 2004 la saga ha ampliato il suo universo: serie animate, film per il cinema e produzioni live action. I numeri raccontano un successo globale.

8 stagioni animate

3 film cinematografici

4 film per la tv

2 stagioni live action Netflix Original

Oltre 20 miliardi di visualizzazioni su YouTube

Circa 35 miliardi di visualizzazioni su TikTok

Il ritorno della sigla: atmosfera e stile

La nuova versione punta sulla nostalgia ma con un piglio contemporaneo. L’arrangiamento enfatizza melodie familiari e bassi moderni, per intercettare sia i fan storici sia un pubblico più giovane.

Come seguire l’uscita e partecipare alla conversazione

Il lancio del brano e della serie sarà accompagnato da attività social e playlist dedicate. Per commentare o restare aggiornati, i fan possono cercare gli aggiornamenti ufficiali sui principali social network. Molte redazioni e comunità online stanno già organizzando eventi digitali in occasione dell’uscita.

