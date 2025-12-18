Winx: Clara incide la nuova sigla nel segno di Winx per la serie Netflix

Clara torna a farsi sentire in un progetto che fonde nostalgia e modernità: la sua voce interpreterà la nuova versione della celebre sigla delle Winx, pensata per accompagnare il rilancio della saga animata atteso su piattaforme televisive e streaming.
Clara firma la nuova sigla: cosa cambia
La giovane artista pop Clara è stata scelta per reinterpretare il tema iconico delle Winx. Il brano è stato riassemblato da Dav e Vvenice con arrangiamenti aggiornati. L’obiettivo è mantenere l’essenza originale, inserendo sonorità contemporanee.
- Voce: Clara
- Produttori: Dav, Vvenice
- Versioni: italiana e internazionale
- Data di pubblicazione: disponibile dall’8 settembre
Modalità di rilascio e titoli internazionali
La sigla arriverà in due edizioni: quella nostrana e una versione in inglese intitolata Under the Sign of Winx. Entrambe saranno disponibili sulle piattaforme digitali a partire dall’8 settembre. Il progetto si inserisce in una strategia più ampia legata al ritorno della serie.
Il ritorno della saga: dove e quando vederla
Il nuovo capitolo della saga, intitolato Winx Club: The Magic is Back, debutterà su Netflix il 2 ottobre. In autunno la serie arriverà anche sui canali pubblici Rai. La produzione porta con sé un restyling visivo e nuovi effetti, pur mantenendo i temi classici che hanno definito il franchise.
Elementi chiave della nuova stagione
- Rinnovamento grafico e CGI potenziata
- Ritorno dei personaggi principali, tra cui Bloom
- Tonality che unisce avventura, amicizia e magia
Clara racconta il suo legame con le Winx
La cantante ha spiegato di essere cresciuta con le storie delle fate e di aver voluto partecipare per restituire ai fan la stessa emozione che ha provato da bambina. Ha definito il progetto «un ritorno emozionante» e ha detto di sperare che la versione aggiornata trasmetta gioia e energia.
Breve storia del fenomeno Winx e numeri chiave
Dal debutto nel 2004 la saga ha ampliato il suo universo: serie animate, film per il cinema e produzioni live action. I numeri raccontano un successo globale.
- 8 stagioni animate
- 3 film cinematografici
- 4 film per la tv
- 2 stagioni live action Netflix Original
- Oltre 20 miliardi di visualizzazioni su YouTube
- Circa 35 miliardi di visualizzazioni su TikTok
Il ritorno della sigla: atmosfera e stile
La nuova versione punta sulla nostalgia ma con un piglio contemporaneo. L’arrangiamento enfatizza melodie familiari e bassi moderni, per intercettare sia i fan storici sia un pubblico più giovane.
Come seguire l’uscita e partecipare alla conversazione
Il lancio del brano e della serie sarà accompagnato da attività social e playlist dedicate. Per commentare o restare aggiornati, i fan possono cercare gli aggiornamenti ufficiali sui principali social network. Molte redazioni e comunità online stanno già organizzando eventi digitali in occasione dell’uscita.
Iscriviti anche al canale Telegram per ricevere le news in tempo reale.
Articoli simili
- Achille Lauro, nuovo singolo senza una stupida storia sulla sua idea dell’amore
- Senza Cri, nuovo singolo anno del drago: ponte tra chi ero, chi sono e chi sarò
- Netflix trasmette l’anime di Nobuhiro Watsuki nonostante accuse per materiale pedopornografico
- Capo Plaza Larry Hoover, a sorpresa nuovo singolo: manifesto di identità e riscatto
- Cillian Murphy smentisce le voci su un possibile ruolo di Voldemort in Harry Potter
Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.