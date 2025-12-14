Newsletter

Connettersi

Decathlon tuta spaziale: si indossa in 1 minuto

Aggiornato il :

|

Di : Davide Caruso

Decathlon lancia una tuta spaziale che si indossa in un minuto
WhatsApp

Decathlon entra nello spazio con un progetto inedito: una tuta studiata per essere indossata da sola in tempi record. L’obiettivo è rendere gli equipaggi più autonomi e pronti alle emergenze a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.

Chi c’è dietro il progetto e quale ruolo svolge ogni partner

Dietro la nuova proposta si trova una collaborazione interamente francese. L’iniziativa mette insieme competenze sportive, tecniche e mediche.

  • Decathlon: guida il design e l’approccio all’ergonomia.

  • Cnes: coordina l’integrazione spaziale e i requisiti missione.

  • Spartan Space: startup tecnologica responsabile di soluzioni ingegneristiche.

  • Medes: istituto medico che verifica l’adattamento fisiologico.

Come è fatta la Eurosuit: idee di design e materiali

Il progetto punta su semplicità ed efficienza. La tuta è modulare e leggera.

  • Struttura flessibile per muoversi nei corridoi angusti della ISS.

  • Soffietti su spalle, gomiti e ginocchia per maggiore libertà di movimento.

  • Materiali studiati per durare e limitare l’ingombro.

Il casco e l’adattamento alla forma del corpo

Il casco impiega una rete interna adattabile. Questo sistema si modella sulla testa di ogni astronauta.

Così si risolve un problema frequente: la difficoltà a trovare una calzata sicura in microgravità.

Velocità di vestizione e semplicità d’uso

Un punto chiave è la rapidità nell’indossare la tuta. L’obiettivo dichiarato è farlo in meno di un minuto.

  • Design pensato per essere messo da una sola persona.

  • Chiusure intuitive e pannelli modulari che si accoppiamo facilmente.

  • Riduzione dei tempi nelle procedure d’emergenza a bordo.

Adattamento alla microgravità: corpo e prestazioni

In orbita il corpo può allungarsi di alcuni centimetri. La Eurosuit è studiata per seguire queste variazioni.

Il progetto considera i cambiamenti fisiologici e mantiene la mobilità e la sicurezza.

Prove in volo: quando e cosa verrà testato a bordo

La prima verifica pratica è prevista per il 2026.

L’astronauta francese Sophie Adenot sarà incaricata dei test durante una missione prolungata sulla ISS.

  • Valuterà ergonomia e libertà di movimento.

  • Testerà la facilità di usare strumenti e touchscreen.

  • Osserverà come la tuta si comporta nelle attività quotidiane e nelle emergenze.

Conseguenze per l’industria e per l’esplorazione spaziale europea

Per Decathlon si tratta di un passo oltre l’outdoor tradizionale. L’azienda esplora nuovi mercati legati all’ambiente estremo.

Per Cnes la tuta rappresenta una tessera di una strategia più ampia.

  • Maggiore autonomia tecnologica europea nelle missioni umane.

  • Possibilità di trasferire soluzioni al settore civile e medicale.

  • Nascita di competenze locali nella progettazione spaziale.

Vantaggi pratici per gli astronauti e per la gestione della ISS

La Eurosuit promette benefici concreti nelle operazioni a bordo.

  1. Più autonomia nel vestirsi e prepararsi.

  2. Tempi di reazione più rapidi nelle situazioni critiche.

  3. Maggiore comfort durante esperimenti lunghi e compiti ripetitivi.

  4. Migliore compatibilità con gli spazi ristretti della Stazione.

Il progetto unisce know-how sportivo e competenze spaziali per offrire un nuovo approccio all’abbigliamento orbitale. La strada verso test reali è tracciata e il 2026 sarà un anno chiave per le prime valutazioni.

Articoli simili

Vota questo articolo
WhatsApp
Vedi anche  Scarpe trail Saucony: come scegliere il modello giusto per correre sui sentieri

Lascia un commento

Share to...
BlueskyBufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly