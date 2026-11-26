James Gunn si prepara a lasciare la guida dei DC Studios dopo quattro anni, ma il suo rapporto con l’universo dei supereroi non è destinato a interrompersi. Il regista di Superman ha raccontato di aver vissuto l’incarico come un’occasione irripetibile, pur ammettendo che le responsabilità aziendali lo hanno messo a dura prova.

James Gunn lascia la guida dei DC Studios

Secondo quanto riportato da Variety, Gunn e il co-amministratore delegato e presidente Peter Safran abbandoneranno entrambi i rispettivi ruoli ai DC Studios. A raccogliere il testimone sarà Jeremy Latcham, produttore con una lunga esperienza in Marvel Studios e fondatore, nel 2017, di una propria società di produzione.

Il cambio ai vertici dei DC Studios annunciato da Variety.

Gunn ha condiviso la notizia con un messaggio pubblicato su Instagram, ripercorrendo il legame personale con i fumetti DC. Da bambino, a Manchester, nel Missouri, inventava storie disegnando personaggi originali insieme agli eroi della casa editrice.

«Avere pieno accesso a questi personaggi e poter fare con loro ciò che volevamo è stato un sogno diventato realtà», ha scritto. Il regista ha spiegato di non essere stato certo, inizialmente, di voler accettare l’incarico. Alla fine, però, ha scelto di non lasciarsi sfuggire quella che ha definito un’opportunità eccezionale.

Quattro anni tra scelte creative e impegni aziendali

Gunn e Safran erano stati nominati alla guida dei DC Studios nel 2022. In quel momento, la società cercava di rafforzare la propria posizione a Hollywood, nonostante disponesse di personaggi celebri come Superman, Batman, Aquaman e Lanterna Verde.

Il confronto con Marvel era inevitabile. La rivale aveva consolidato una presenza dominante al cinema, e Gunn conosceva bene quel mondo: aveva diretto la trilogia dei Guardiani della Galassia, contribuendo al successo della saga.

Nel suo messaggio, il regista ha ringraziato le persone incontrate durante il percorso, dai cast alle troupe dei film. Un apprezzamento particolare è stato rivolto a Safran, descritto come una delle persone più intelligenti e competenti con cui abbia lavorato.

Accanto alla gratitudine, Gunn ha parlato apertamente della fatica legata alla gestione dello studio. Coordinare le produzioni e seguire le attività aziendali gli ha lasciato meno spazio per il lavoro creativo e per la vita privata.

Ha ricordato che, da regista, riusciva almeno a ritagliarsi brevi pause. Nei quattro anni ai vertici di DC, invece, ha sentito di aver sottratto tempo sia a sé stesso sia alle persone a cui vuole bene. Per questo ha definito l’esperienza «logorante».

Il bilancio dei film DC tra incassi e risultati contrastanti

La gestione di Gunn e Safran ha prodotto risultati diversi. Il titolo più significativo è stato Superman, diretto dallo stesso Gunn, accolto positivamente dalla critica e capace di raggiungere 618 milioni di dollari al botteghino mondiale.

I risultati al botteghino dei film DC variano tra successi e perdite.

Anche l’horror Clayface ha ottenuto un buon riscontro commerciale, soprattutto in rapporto al budget contenuto. Non tutti i progetti, però, hanno avuto lo stesso andamento: lo spin-off Supergirl non è riuscito a recuperare i 170 milioni di dollari investiti nella produzione.

Il quadro riflette una fase incerta per il genere dei supereroi. I risultati al botteghino sono diventati meno prevedibili rispetto al periodo di maggiore espansione, tra la fine degli anni Dieci e l’inizio degli anni Venti. Le difficoltà dei singoli film, quindi, non dipendono necessariamente soltanto dalle scelte di DC Studios.

Da Peacemaker al nuovo film Man of Tomorrow

Nel corso del suo incarico, Gunn non si è limitato a dirigere Superman. Ha anche creato la serie animata Peacemaker, dedicata al personaggio di Suicide Squad interpretato da John Cena.

Il regista ha inoltre firmato il sequel di Superman, intitolato Man of Tomorrow e atteso per il prossimo anno. Nel suo intervento ha definito il lavoro sul film «la migliore esperienza di regia della mia vita», un giudizio che lascia intendere quanto il progetto resti centrale nei suoi impegni.

Gunn ha detto di sentirsi «incredibilmente sollevato ed entusiasta» all’idea di tornare a concentrarsi soprattutto sul cinema. L’uscita dai vertici dello studio, tuttavia, non equivale a un addio all’universo DC.

Il futuro di Gunn nell’universo DC resta aperto

Oltre a Man of Tomorrow, il regista ha rivelato di aver appena iniziato a lavorare con Safran a un altro progetto legato a DC. Gunn sta scrivendo il nuovo titolo, ma non ha fornito dettagli sulla storia o sulle possibilità che il film arrivi effettivamente alla produzione.

La decisione di lasciare la guida dello studio segna dunque un cambiamento nel suo ruolo, non necessariamente la fine della collaborazione. Dopo quattro anni passati a occuparsi insieme di strategie, personaggi e produzioni, Gunn potrà concentrare maggiormente le proprie energie sulla scrittura e sulla regia.

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