La produzione di The Batman 2 è stata temporaneamente interrotta: il regista Matt Reeves si è preso una pausa per motivi familiari, confermano fonti vicine allo studio. La notizia riapre il dibattito sulle ripetute modifiche del calendario d’uscita e lascia aperti i dubbi sul futuro del progetto con Robert Pattinson.

Motivo della sospensione e reazioni ufficiali

La sospensione è stata segnalata da testate di settore e poi confermata da un portavoce dei DC Studios. Secondo quanto riferito, Reeves ha informato lo studio di una situazione personale che richiede la sua attenzione.

Il comunicato ufficiale sottolinea che Reeves riceve il sostegno totale</strong dello studio e che si spera di riprendere le attività al più presto.

La conferma della sospensione è arrivata da un portavoce dello studio.

Come erano andate finora le riprese

Le riprese erano partite a Londra e il set aveva già visto diverse fasi di lavoro. Tuttavia, il progetto ha subito molte revisioni del calendario.

Le riprese erano iniziate a Londra e avevano già visto diverse fasi di lavoro.

Cronologia delle date d’uscita

Data iniziale: ottobre 2025.

Primo slittamento: posticipato di un anno.

Spostamento successivo: 1° ottobre 2027.

Data attuale: 18 febbraio 2028, comunicata dopo gli ultimi cambi.

Non è ancora possibile dire se la pausa temporanea cambierà l’ultima data fissata.

Chi veste i panni dei protagonisti

Il cast combina interpreti già noti al franchise e nuovi volti. Tra i protagonisti:

Robert Pattinson nel ruolo di Bruce Wayne/Batman.

nel ruolo di Bruce Wayne/Batman. Andy Serkis nei panni di Alfred.

Colin Farrell torna come il Pinguino.

Nuovi ingressi importanti comprendono Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Brian Tyree Henry, Jayme Lawson, Charles Dance, Gil Perez-Abraham e Sebastian Koch.

Sceneggiatura e team creativo

La sceneggiatura è firmata da Matt Reeves insieme a Mattson Tomlin. Il progetto rimane nelle mani del regista, che aveva guidato anche il precedente film. La pausa non implica cambi di sceneggiatura noti al pubblico.

Che cosa dicono le fonti autorevoli

Le informazioni provengono da testate specializzate nel mondo del cinema e dallo stesso studio. Le fonti riportano la decisione di Reeves e la risposta pubblica dei DC Studios. Secondo gli insider, la priorità immediata è la gestione della questione familiare, mentre il calendario di produzione resta sotto valutazione.

Possibili scenari per il calendario

Ritardo minimo: le riprese riprendono presto e la data del 18 febbraio 2028 resta confermata.

Riprogrammazione: se la pausa si protrae, il lancio potrebbe slittare nuovamente.

Impatto limitato: lavorazioni parallele su post-produzione e marketing potrebbero attenuare i ritardi.

In assenza di comunicazioni ufficiali successive, ogni ipotesi resta aperta.

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