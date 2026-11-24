Stasera Rai 2 torna ad affrontare cold case e inchieste rimaste al centro del dibattito pubblico. Il programma guidato da Salvo Sottile propone nuovi documenti e testimonianze che potrebbero riaccendere domande su alcuni dei casi più noti degli ultimi anni.
Cosa andrà in onda su Ore 14 Sera
L’appuntamento è fissato alle 21.20 su Rai 2. La puntata esplora soprattutto due vicende complesse e controverse: il caso di Garlasco e quello di Yara Gambirasio. Entrambi i processi hanno avuto sentenze definitive, ma restano oggetto di discussione pubblica e richieste di approfondimento.
Il documento esclusivo sul lavoro del RIS
La trasmissione annuncia la pubblicazione di materiale inedito relativo all’attività dei carabinieri del RIS nell’estate del 2007. Secondo la redazione, il contenuto potrebbe sollevare nuovi dubbi sulle modalità investigative che portarono alla condanna di Alberto Stasi.
Perché il documento è importante
- Potrebbe chiarire tempistiche e procedure adottate sul luogo del delitto.
- Metterebbe in rilievo elementi tecnici poco noti al pubblico.
- Aprirebbe la strada a rilievi difensivi o a nuove analisi forensi.
La voce di Nicolas Bossetti e il caso Yara
Per la prima volta in tv parlerà Nicolas Bossetti, figlio di Massimo Bossetti. L’intervista esamina la richiesta di riesaminare le prove usate per l’identificazione dell’uomo noto come “Ignoto 1”.
Richieste e temi affrontati
- Rivalutazione delle tracce genetiche.
- Analisi delle procedure di identificazione.
- Richieste di accesso a nuovi accertamenti.
Altri approfondimenti: Pietracatella e il caso Genini
La puntata non si limita ai due casi principali. Sono previsti nuovi elementi sul giallo di Pietracatella. La redazione parla di informazioni inedite che potrebbero aprire scenari investigativi diversi da quelli noti.
Si tornerà inoltre sul caso di Pamela Genini, la giovane uccisa da Gianluca Soncin. Per la prima volta alcune persone molto vicine alla vittima racconteranno la loro versione davanti alle telecamere.
Il mistero della profanazione
La puntata dedica spazio anche al grave episodio della profanazione della tomba della ragazza. Saranno esaminate possibili piste e contatti che potrebbero rendere più chiaro il quadro investigativo.
Ospiti in studio e contributi esterni
La redazione ha convocato una rosa di ospiti tra giornalisti, esperti e legali per discutere i fascicoli e le novità emerse.
- Rita Cavallaro – giornalista
- Francesco Borgonovo – giornalista
- Stefano Tura – giornalista
- Antonio De Rensis – avvocato di Alberto Stasi
- Annalisa Imparato – magistrata
- Barbara Fabbroni – criminologa
- Francesca Bugamelli – youtuber
- Armando Palmegiani – consulente di Andrea Sempio
Interventi in studio e contributi esterni offriranno punti di vista differenti. Si alterneranno analisi tecnico-forensi e considerazioni di carattere giudiziario e mediatico.
Cosa potrebbe cambiare dopo la puntata
Se i documenti mostrati contengono elementi nuovi, potrebbero nascere richieste formali di riesame. Le famiglie delle vittime e gli avvocati potrebbero chiedere nuovi accertamenti.
La trasmissione intende stimolare il confronto pubblico su procedure e responsabilità. Molti osservatori seguiranno con attenzione possibili sviluppi giudiziari o investigativi.
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Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.