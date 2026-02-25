Il mago del Cremlino: clip esclusiva del nuovo film di Olivier Assayas

Un nuovo film tenta di sondare le pieghe del potere e la sottile linea che separa persuasione e colpevolezza. Olivier Assayas dirige un racconto ambientato nella Russia degli anni Novanta, con Paul Dano nel ruolo centrale e Jude Law nei panni di un uomo destinato a dominare la scena politica.

Temi centrali: potere, linguaggio e il nodo della complicità

Il film indaga come le parole possano diventare armi politiche. La sceneggiatura mette in luce il ruolo di chi plasma l’opinione pubblica.

Complicità è il filo rosso che attraversa la storia: non solo un atto isolato, ma un processo lento che trasforma opportunità in colpe.

Ambientazione e spunto storico: la Russia dopo il crollo dell’URSS

La vicenda si svolge in un Paese in ricostruzione, dove istituzioni e identità sono in movimento. In questo vuoto emergono figure carismatiche e manovre dietro le quinte.

Periodo: primi anni ’90, fine dell’URSS.

Scenario: caos istituzionale e trasformazioni politiche.

Effetto: la comunicazione politica diventa strumento decisivo per il potere.

Trama in sintesi: la metamorfosi di un consigliere politico

Un ex artista e produttore televisivo si trasforma nello stratega di un uomo con un passato nel KGB. La sua abilità sta nel costruire narrazioni e modellare percezioni.

Protagonista: Vadim Baranov, mente creativa e brillante.

Antagonista/alleato: Vladimir, figura carismatica destinata a grande potere.

Elemento destabilizzante: Ksenia, personaggio indipendente che sfida il controllo.

Cast e ruoli: chi interpreta chi

Il film affida i ruoli chiave a volti noti del cinema internazionale.

Paul Dano interpreta Vadim Baranov, lo spin doctor dalla mente acuta.

Jude Law veste i panni di Vladimir, l'uomo destinato a trasformare il Paese.

Alicia Vikander è Ksenia, simbolo di libertà e resistenza emotiva.

Caratterizzazione dei personaggi

Il protagonista mostra un distacco apparente. Questa freddezza cela calcoli e compromessi. Il film suggerisce che la normalità può nascondere responsabilità gravi.

Da romanzo a film: adattamento e regia

Il progetto nasce dal romanzo di Giuliano da Empoli, scritto prima degli eventi più recenti che hanno coinvolto la regione. Assayas firma l’adattamento con Emmanuel Carrère.

Opera originale: romanzo di Giuliano da Empoli.

Adattatori: Olivier Assayas e Emmanuel Carrère.

Distribuzione: uscita in sala prevista dal 12 febbraio con 01 Distribution.

Stile narrativo e scelta registica

Assayas combina elementi giornalistici e drammatici per creare un racconto che oscilla tra realtà e finzione. Ogni discorso diventa dispositivo di potere.

Linguaggio e strategia sono mostrati come strumenti capaci di rimodellare la scena politica moderna.

Impatto e questioni aperte sollevate dal film

La pellicola invita a riflettere su responsabilità individuali e collettive. Mette in scena il rischio che la carriera e la circostanza trasformino una persona in complice.

Domanda etica: quanto pesa la responsabilità di chi costruisce le narrative?

Riflessione politica: fino a che punto la comunicazione plasma la realtà?

Spunto sociale: il film solleva dubbi sulla possibilità di restare neutrali.

