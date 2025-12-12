Quentin Tarantino: i tre attori che non sopporta

Ospite del podcast di Bret Easton Ellis, Quentin Tarantino ha attirato l’attenzione non tanto per la sua classifica dei migliori film del XXI secolo, quanto per i tre attori che ha dichiarato di non riuscire a sopportare sullo schermo. Le critiche, talvolta nette, hanno acceso il dibattito tra fan e addetti ai lavori.

La chiamata al podcast: cosa ha detto Tarantino

Durante la conversazione Tarantino ha parlato dei suoi film preferiti degli ultimi 25 anni. Ha citato titoli e posizioni, e ha scelto Black Hawk Down di Ridley Scott come primo in classifica. Ma sono state le osservazioni sugli attori a fare notizia.

Ha elencato tre nomi che, a suo giudizio, rovineranno la visione quando compaiono.

Il tono è stato personale, a tratti pungente.

La critica è arrivata dopo valutazioni sui film, quindi è inserita in un quadro più ampio di gusto cinematografico.

Il caso Owen Wilson: perché Tarantino è rimasto freddo

Owen Wilson è uno dei nomi che Tarantino ha fatto presente. Il regista ha ammesso di apprezzare il film Midnight in Paris, ma non l’attore. Ha raccontato che la sua percezione è cambiata con le visioni successive.

Prima il film lo aveva conquistato, poi l’attenzione si è spostata su Wilson. Alla fine, Tarantino ha confessato di trovarlo poco coinvolgente sullo schermo. Nonostante ciò, ha lasciato intendere che la distanza è più una questione personale che artistica.

Paul Dano e il commento su “Il petroliere”

Un attacco più duro sul secondo protagonista

La critica più aspra è stata riservata a Paul Dano. Tarantino ha inserito There Will Be Blood in posizione alta della sua classifica, ma ha rilevato un difetto significativo: la presenza di Dano.

Secondo Tarantino il film avrebbe potuto piazzarsi ancora meglio se non fosse per quel ruolo. Ha definito l’interpretazione di Dano come debole e poco viva, proponendo come alternativa un nome diverso.

Motivo della critica: interpretazione giudicata priva di forza.

interpretazione giudicata priva di forza. Sostituto suggerito: Austin Butler, per la sua intensità.

Austin Butler, per la sua intensità. Impatto sulla classifica: Tarantino pensa che il film perda molto per questa scelta di casting.

Matthew Lillard: la terza bocciatura

Il terzo attore citato è Matthew Lillard, noto per ruoli in produzioni come Scream e Scooby-Doo. Tarantino è stato lapidario: la sua reazione è stata sostanzialmente di indifferenza verso l’attore.

Non ha fornito analisi dettagliate, ma ha ripetuto il concetto con decisione. Per Tarantino, la presenza di Lillard sullo schermo non suscita interesse.

I titoli citati e il contesto della discussione

Oltre alle critiche sugli interpreti, Tarantino ha stilato una lista dei suoi film preferiti del nuovo secolo. Alcuni attori che ha bocciato compaiono proprio in quei titoli.

Black Hawk Down di Ridley Scott: scelto come primo. There Will Be Blood di Paul Thomas Anderson: posizionato nella top five, ma oggetto di riserve per il casting. Midnight in Paris di Woody Allen: inserito nella classifica, con osservazioni su Owen Wilson.

Reazioni e dibattito online

Le dichiarazioni hanno rapidamente alimentato conversazioni sui social e sui forum di cinema. Tra i fan, chi difende gli attori e chi condivide il giudizio del regista.

Alcuni commentatori sottolineano che il gusto personale è soggettivo.

Altri analizzano il ruolo del casting nelle scelte registiche.

Il confronto ha riaperto il tema di come le interpretazioni influenzano la percezione di un film.

