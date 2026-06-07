Il diavolo veste Prada 2: Anne Hathaway e Conrad Ricamora scherzano sul ruolo tagliato

Il ritorno di “Il diavolo veste Prada” nelle sale porta con sé glamour, aspettative e qualche sorpresa dal montaggio. Tra i tagli più chiacchierati c’è quello che ha eliminato la parte di Conrad Ricamora, destinata a interpretare il coinquilino di Anne Hathaway, e l’attore ha trasformato l’esclusione in aneddoti divertenti sul set.

Perché il personaggio di Conrad Ricamora è sparito dal film

Dietro la decisione di eliminare il ruolo c’è il lavoro del montaggio e le reazioni dei primi spettatori. I produttori e il team creativo hanno preferito semplificare l’intreccio per evitare distrazioni.

Focus narrativo: il film punta sull’evoluzione professionale del personaggio principale.

il film punta sull’evoluzione professionale del personaggio principale. Test screening: alcuni spettatori hanno trovato poco coerente la presenza di un coinquilino.

alcuni spettatori hanno trovato poco coerente la presenza di un coinquilino. Peso della trama: scene in eccesso avrebbero appesantito il ritmo.

La scelta non è passata inosservata, ma è frutto di decisioni pensate per favorire chiarezza e ritmo narrativo.

Cosa ha detto Ricamora: ironia e rispetto per il set

Al posto di recriminare, l’attore ha condiviso sui social momenti sul set e un commento ironico sulla sua esclusione. Ha descritto l’esperienza come estremamente positiva e ha scherzato sul proprio aspetto fisico come motivo dell’eliminazione.

Ricamora ha inoltre lodato i colleghi, ricordando il lavoro con Anne Hathaway, il regista David Frankel e la sceneggiatrice Aline Brosh McKenna come momenti di grande valore professionale.

Camei tagliati: i nomi importanti rimossi in fase di post-produzione

Non è stato solo Ricamora a restare fuori. Diverse apparizioni di rilievo sono state eliminate al montaggio.

Anna Wintour — cameo rimosso.

— cameo rimosso. Sydney Sweeney — scena tagliata.

— scena tagliata. Altri inserti con funzione di easter egg sono stati accorciati o eliminati.

Il criterio dietro i tagli

La regola è semplice: ogni scena deve servire la storia. Anche nomi importanti non sono immuni quando il ritmo del film è in gioco.

Come cambia il racconto di Andy Sachs nel sequel

La rimozione del coinquilino ha orientato il film verso una lettura più collegata al primo capitolo. Alcune sequenze sono state rimodellate per rafforzare il legame con personaggi già noti.

Maggiore spazio alla rete di amicizie professionali.

Legame diretto con la figura di Lily , interpretata da Tracie Thoms .

, interpretata da . Riduzione delle sottotrame domestiche a favore delle dinamiche redazionali.

Dal set al palco: la carriera di Ricamora dopo il taglio

Dopo l’uscita dal montaggio, l’attore è tornato in scena con God of Carnage a New Orleans. La sua presenza tra cinema e teatro dimostra come il talento trovi spazio su più palcoscenici.

Ricamora ha sottolineato come l’esperienza sul film resterà comunque un ricordo prezioso della sua carriera.

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