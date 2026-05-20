Il diavolo veste Prada: budget ridicolo per i costumi, ho dovuto implorare Chanel

Il 1° maggio Canale 5 riporta sullo schermo il film che ha reso iconica la figura della direttrice di moda più temuta del grande schermo. Tra battute taglienti e mise indimenticabili, Il Diavolo veste Prada continua ad attrarre spettatori mentre il suo sequel è protagonista nelle sale.

Perché Il Diavolo veste Prada è ancora un punto di riferimento per la moda

Il film, tratto dal romanzo di Lauren Weisberger, racconta l’ascesa professionale di una giovane stagista nella redazione della rivista fittizia Runway. Al centro della storia c’è il rapporto teso e brillante tra la protagonista e la glaciale direttrice Miranda Priestly, interpretata da Meryl Streep. Accanto a lei, la trasformazione di Anne Hathaway ha lasciato il segno nel pubblico e nella cultura pop.

La pellicola unisce commedia e ritratto sociale, mostrando un mondo dove abiti e potere si intrecciano. Questo mix ha alimentato l’interesse per i costumi e per il modo in cui la moda diventa linguaggio narrativo.

La strategia di Patricia Field per un guardaroba d’alta gamma con pochi soldi

La costumista Patricia Field doveva creare look spettacolari con un budget molto limitato. Per raggiungere l’effetto desiderato, ha fatto leva sulle relazioni con stilisti e archivi. Il risultato è stato un guardaroba percepito come ricchissimo, sebbene il budget ufficiale fosse di soli 100.000 dollari.

Scelte e fonti dei capi

Collaborazioni con grandi maison per il prestito delle creazioni.

Accesso agli archivi di stilisti per pezzi storici e distintivi.

Combinazioni tra capi di lusso e accessori scelti per caratterizzare i personaggi.

Field ha studiato ogni personaggio singolarmente. Per il guardaroba di Miranda ha preferito pezzi che non fossero semplicemente di tendenza. L’obiettivo era creare uno stile unico, riconoscibile e coerente con il potere del personaggio.

Designer chiamati a collaborare e capi iconici

Per rendere credibile l’universo di Runway, la produzione ha potuto contare sul supporto di nomi noti. Tra le maison coinvolte ci sono state etichette che comunicano immediatamente lusso e autorità.

Prada – scelta frequente per Miranda.

– scelta frequente per Miranda. Donna Karan – pezzi d’archivio utilizzati per costruire il guardaroba da ufficio.

– pezzi d’archivio utilizzati per costruire il guardaroba da ufficio. Chanel – evocata per lo stile della giovane protagonista.

– evocata per lo stile della giovane protagonista. Creazioni di designer come Michael Vollbracht per Bill Blass.

Grazie a questi prestiti, il valore complessivo dei capi messi a disposizione ha superato il milione di dollari, trasformando un budget limitato in un risultato visivo di alto livello.

Priorità ai professionisti: come è stato distribuito il budget

La costumista non ha solo spinto per ottenere abiti in prestito. Ha anche scelto di investire parte del budget nella squadra. Per lei era fondamentale disporre di professionisti capaci di muoversi tra atelier e archivi.

Allocazione di fondi per il pagamento del team di costume. Tempo e manodopera dedicati alla ricerca e alla logistica. Negoziazione con gli stilisti per il prestito dei capi più costosi.

Questa strategia ha permesso di ottenere pezzi iconici senza compromettere la qualità del lavoro sul set.

Anne Hathaway interpreta una giovane stagista tra abiti di alta moda.

Impatto culturale e ritorno al cinema

Il film ha lasciato un segno nella moda e nel cinema. I costumi sono diventati oggetto di studio per chi analizza l’immagine dei personaggi. Oggi, con un sequel nelle sale, l’interesse per il mondo di Runway si rinnova.

La riproposizione televisiva su Canale 5 il 1° maggio ricorda quanto il connubio tra storia, recitazione e styling possa trasformare una commedia in un piccolo fenomeno culturale.

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