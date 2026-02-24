Il Cinemino: chi lo ha incastrato e i retroscena dell’inchiesta

Il piccolo cinema di via Seneca a Milano è al centro di una vicenda che ha acceso il quartiere e diviso opinioni. Una sala da 74 posti è stata posta sotto sequestro, scatenando polemiche su procedure, sicurezza e ruolo del terzo settore nella vita cittadina.

Come si è arrivati al sequestro del Cinemino in Porta Romana

La mattina del 13 gennaio 2026 la Polizia Annonaria ha effettuato un controllo al termine di una proiezione. Sul posto c’erano 53 spettatori, tutti con tessera associativa.

Secondo gli accertamenti, circa una decina di tessere erano state ritirate solo all’inizio della proiezione. Le forze dell’ordine hanno ritenuto quel comportamento non conforme alle pratiche di tesseramento previste dallo statuto dell’associazione che organizza le proiezioni.

Da qui la contestazione formale che ha portato al sequestro della sala. Il bar al piano terra, invece, non è stato toccato, perché gestito come attività commerciale distinta dall’associazione culturale.

Controlli precedenti e indicazioni delle autorità sui luoghi

Il Cinemino non è nuovo ai controlli. In passato la sala aveva già ricevuto ispezioni congiunte della Polizia Annonaria e dei Vigili del Fuoco.

Nel 2018 la struttura era stata chiusa e poi riaperta dopo adeguamenti.

In un controllo più recente i Vigili del Fuoco avevano segnalato alcune modifiche consigliate, come lo spostamento di piante che ostruivano i percorsi e la ridefinizione del senso di una delle uscite.

Lo stabile dispone di più uscite di sicurezza e di ingressi secondari su due livelli.

Secondo i rappresentanti dell’associazione, tutte le modifiche richieste in precedenza sono state eseguite nei tempi indicati.

Chi è SeiSeneca: il ruolo sociale e le attività culturali

SeiSeneca APS è l’associazione che cura la programmazione del Cinemino. Si presenta come realtà non profit iscritta al Registro unico del Terzo Settore (RUTS).

Tra le attività svolte figurano:

proiezioni cinematografiche indipendenti;

laboratori e educazione all’immagine nelle scuole;

progetti culturali nelle case popolari;

spazi dedicati a festival difficili da ospitare altrove.

L’associazione sottolinea che i ricavi vengono reinvestiti nelle attività e che il tesseramento è regolato da uno statuto approvato dall’assemblea dei soci.

Il nodo del tesseramento: prassi, critiche e punti oscuri

Il fulcro della contestazione riguarda la modalità di rilascio delle tessere associative.

Elementi al centro della disputa

alcune tessere risultano ritirate all’ultimo minuto;

le forze dell’ordine hanno ritenuto il ritiro troppo contestuale rispetto all’inizio della proiezione;

l’associazione afferma di aver seguito prassi consolidate e di aver già affrontato la questione in passato con un consulente.

Secondo SeiSeneca non esiste una normativa unica che regoli i tempi esatti tra richiesta di iscrizione e rilascio della tessera. La prassi varia e, nella loro versione, i tesseramenti erano stati validati dall’assemblea dei soci.

Le accuse esterne e la segnalazione che ha innescato il controllo

La segnalazione iniziale che ha portato al controllo sarebbe partita da un privato. In quella denuncia si parlava di problemi strutturali inesistenti, come una scala in legno verso la sala.

L’associazione riferisce di conoscere l’autore della segnalazione: un ex associato che non rinnova l’iscrizione da tempo.

Da parte dei Vigili del Fuoco, secondo la versione dei gestori, non sono state condivise le stesse valutazioni dell’Annonaria al momento del controllo straordinario.

Reazioni della comunità e sostegno dei vicini

La chiusura ha mobilitato soci e residenti. Striscioni appesi ai balconi e messaggi di solidarietà hanno caratterizzato le settimane successive.

molti abbonati hanno rinunciato al rimborso;

alcuni preferiscono continuare a frequentare il bar come forma di supporto;

la comunicazione è stata gestita principalmente via newsletter e social.

L’associazione racconta rapporti di buon vicinato nella maggior parte dei casi e piccoli contrasti occasionali, mai controversie formali con i condomini.

La stampa, l’effetto mediatico e il dibattito pubblico

I titoli su alcune testate hanno evocato il cosiddetto “effetto Crans-Montana”, ovvero un’ondata di controlli più rigidi su locali e luoghi dello spettacolo.

SeiSeneca denuncia errori e omissioni nelle ricostruzioni giornalistiche, con articoli che descriverebbero la sala in modo non aggiornato o impreciso.

La gestione dell’informazione è diventata uno dei fronti della vicenda, con accuse reciproche tra media e gestori di negligenza o disattenzione.

Passi giudiziari: l’istanza di riesame e i documenti presentati

Il 6 febbraio l’associazione ha depositato un’istanza di riesame corredata da ampio materiale di difesa.

Che cosa è stato fornito alle autorità

documentazione sui materiali di costruzione;

prove sull’idoneità delle porte tagliafuoco;

attestazioni di precedenti controlli e adeguamenti.

Secondo i legali di SeiSeneca, al momento del sequestro non era stata richiesta buona parte di questa documentazione.

Cosa resta da chiarire e quali sono i prossimi controlli previsti

Tra gli appuntamenti ufficiali c’è una verifica di sicurezza e agibilità già programmata per il 28 febbraio.

Le questioni aperte includono la necessità di approfondimenti tecnici, la valutazione del comportamento amministrativo dell’associazione e l’esito del riesame giudiziario.

La disputa mette in luce nodi più ampi: l’equilibrio tra prevenzione e proporzionalità nei controlli, e il ruolo delle associazioni culturali nello spazio urbano.

