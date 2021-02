Il cantautore Maninni esce con Senza

Il cantautore Alessio Mininni, alias MANINNI, torna con un nuovo brano disponibile dal 29 gennaio in streaming e digital download, dal titolo “Senza”. Un brano dalla scrittura delicata che racconta di gente comune e si rivolge a tutti quei ragazzi che, come lui, sentono ancora vivo il potere forte dei sentimenti e si stupiscono per l’amaro in bocca e il fiato sospeso di un’ultima parola non detta.

Senza è composto interamente, testo e musica, da Maninni, con la produzione di Diego Calvetti e mix e master di Pinaxa.

«Senza racconta una rottura, la fine di una storia di amore un po’ per caso, senza neanche un addio, senza l’opportunità di combattere e senza poter ripercorrere insieme le tappe più belle di questo amore ormai finito. È l’esperienza che tutti almeno una volta nella vita hanno vissuto, ma è anche un messaggio di speranza: nessuno di noi è solo, si cade ma ci si rialza sempre perché del resto il meglio deve ancora venire, sempre e comunque».

Qui il link all’ascolto: “Senza“.