Tre esordi femminili: lo sguardo che brilla in battaglia

Al Milano Film Fest tre esordi al femminile si fanno notare per lo stesso gesto sottile: guardano chi smette di parlare. Tre film diversi per paese e tono. Tre registe che scelgono la vicinanza invece dell’indagine sociologica. Anche quando i temi sono pesanti — suicidio adolescenziale, crisi mentale, disabilità — la macchina da presa resta accanto ai corpi, senza sfruttare il dolore.

Il motivo comune: silenzi, sguardi e cinema al femminile

Non è solo il mutismo a unire queste opere. È il modo in cui la cinepresa si ferma. In tutti e tre i film, la perdita della parola diventa lente narrativa. La regia privilegia l’osservazione alla spiegazione. Il risultato è cinema che accompagna, non etichetta.

Provenienze: Germania, Giordania, Francia.

Temi: adolescenza, salute mentale, disabilità.

Approccio: soggettive intime, selezione formale, cura degli interpreti.

Thanks for Nothing: commedia amara dalla Berlino dei giovani

Stella Marie Markert firma un esordio che mescola umorismo e malinconia. L’estetica è pop, il ritmo saltellante. Sotto la superficie però si nasconde una riflessione seria sul desiderio di non crescere.

Personaggi e interpreti

Katharina (Lea Drinda): affascinata dalla morte, è il gesto estremo a far scattare la narrazione.

Ricky (Safinaz Sattar): figlia di immigrati, lotta per il permesso di soggiorno e per la propria identità.

Vicky (Sonja Weißer): ereditiera dal cuore complicato.

Malou (Zoe Stein): il silenzio di anni che cela un mondo interiore inatteso.

Il film costruisce una famiglia alternativa in una casa collettiva. Gli adulti sono spesso inefficaci. Le ragazze inventano regole e riti per resistere. La comicità non scivola nel banale: diventa uno strumento per raccontare il dolore.

Sink: dentro la testa di un adolescente, attraverso lo sguardo materno

Zain Duraie privilegia la soggettiva della madre. La storia inizia in una piscina, luogo di apparente quiete. Poi emerge una crisi che somiglia a un affondamento.

Scelte formali e recitazione

Giro di vite produttivo: girato in ventidue giorni.

Formato 4:3 per creare claustrofobia e simmetria.

Clara Khoury in scena come madre che fatica a riconoscere la sofferenza del figlio.

Il film evita diagnosi nette. Preferisce mostrare il meccanismo del negare. La macchina da presa si apre solo quando la protagonista comincia davvero a vedere. È il racconto di una negazione che diventa specchio sociale.

The Wonderers: la disabilità raccontata con delicatezza quotidiana

Joséphine Japy porta sullo schermo una vicenda intima ispirata alla propria famiglia. Qui la disabilità non è punto di sfruttamento narrativo. È tessuto della vita quotidiana.

La famiglia e i ruoli

Bertille (Sarah Pachoud): tredicenne con la sindrome di Phelan-McDermid.

Marion (Angelina Woreth): sorella che cerca normalità tra scuola e relazioni complicate.

Genitori interpretati da Pierre-Yves Cardinal e Mélanie Laurent.

Japy rifiuta la lezione morale. Preferisce spaccati di vita veri e imperfetti. Scene minime diventano rivelatrici: una carezza, un gesto impulsivo, una conquista quotidiana. La forza del film è nella misura e nella tenerezza.

Elementi ricorrenti: come questi debuttanti evitano il “film sul tema”

Ci sono tratti comuni che emergono senza forzature. Le registe sfruttano l’esperienza personale. Trasformano l’incomprensione adulta nel cuore della narrazione. E, soprattutto, scelgono di non esporre i personaggi come casi da manuale.

Partire da una ferita vicina per trovare autenticità.

Usare la forma cinematografica per restituire sensazioni, non per diagnosticare.

Lasciare lo spazio al non detto, affidandosi allo sguardo.

In questi film il vero protagonista è lo sguardo che resta con chi soffre. La cinepresa non interpreta per lo spettatore. Preferisce osservare e rispettare la complessità dei corpi e delle relazioni.

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